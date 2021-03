Công an thị xã Bỉm Sơn: Cao điểm chiến dịch cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

Những ngày này, Công an thị xã Bỉm Sơn đang tích cực triển khai đợt cao điểm chiến dịch cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân, đảm bảo kịp tiến độ theo lộ trình của Bộ Công an đề ra.

Người dân đến làm căn cước công dân tại Nhà Văn hóa thôn Cổ Đam, phường Lam Sơn.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân, Công an thị xã Bỉm Sơn đã tăng cường lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sỹ, chia tổ, phân ca tiếp nhận và thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho công dân liên tục từ 7 giờ đến 24 giờ hàng ngày, kể cả thứ 7 và chủ nhật tại trụ sở tiếp công dân – Công an thị xã và tiến hành làm lưu động tại Nhà Văn hóa các thôn, khu phố của phường, xã trên địa bàn.

Cán bộ Công an thị xã Bỉm Sơn lấy vân tay thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

Hiện nay, trung bình mỗi ngày Công an thị xã Bỉm Sơn tiếp nhận và giải quyết khoảng 600 hồ sơ liên quan đến cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn. Dù khối lượng công việc lớn và áp lực nhưng khi tiếp nhận hồ sơ, các cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Bỉm Sơn đều tận tình hướng dẫn, giúp đỡ người dân làm thủ tục nhanh gọn, thuận tiện. Tính đến hết ngày 11-3-2021, Công an thị xã đã thực hiện được trên 3.000 hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Trung tá Mai Đa Nhim – Phó Trưởng Công an thị xã Bỉm Sơn cho biết: “Để đẩy nhanh tiến độ, Công an Bỉm Sơn sẽ tiếp tục nghiên cứu, rút ngắn từng khâu, chỉ đạo công an phường, xã kiểm tra, chỉnh sửa cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đảm bảo thông tin của công dân phải đúng, đủ, tạo thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân. Phấn đấu trước ngày 17-6-2021 sẽ hoàn thành mục tiêu cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho trên 44.000 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa có căn cước công dân trên địa bàn”.

Việc triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp là bước tiến quan trọng trong việc phục vụ hoàn thiện Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đồng thời giúp cho các cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân. Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp bách của chiến dịch, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Bỉm Sơn đang thể hiện sự đồng lòng, chung sức cùng toàn lực lượng, khắc phục khó khăn nhằm đảm bảo hoàn thành Dự án mà Bộ Công an đề ra.

Nguyễn Tới