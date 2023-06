Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 6 liệt sĩ hy sinh tại Đắk Lắk

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 648/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 04 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 02 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk.

1. Liệt sĩ Hoàng Trung, Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên quán phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ngày hy sinh 11/6/2023.

2. Liệt sĩ Trần Quốc Thắng, Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên quán xã Thạch Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày hy sinh 11/6/2023.

3. Liệt sĩ Hà Tuấn Anh, Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên quán xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày hy sinh 11/6/2023.

4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên quán xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày hy sinh 11/6/2023.

5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên quán xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngày hy sinh 11/6/2023.

6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên quán xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngày hy sinh 11/6/2023.

Trước đó, sáng sớm ngày 11/6/2023, tại địa bàn huyện Cư Kuin đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, làm chết, bị thương một số công an xã, cán bộ xã và người dân..../.

Theo VGP News