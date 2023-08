Bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học 2023-2024

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9-2023 kéo dài 4 ngày và khai giảng năm học mới 2023-2024 là thời gian nhu cầu đi lại lớn, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao.

Phương tiện tham gia giao thông trên Đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa) tăng cao.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), phòng tránh ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, học sinh, khách du lịch; thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng của Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai phương án tổ chức điều tiết giao thông hợp lý, đảm bảo ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm; nhất là các tuyến giao thông cửa ngõ thành phố, thị xã, các khu vực cổng trường học, khu vực có lễ hội, du lịch.

Đảm bảo người, phương tiện ứng trực phối hợp cứu hộ, cứu nạn và giải quyết kịp thời các tình huống ảnh hưởng đến trật tự ATGT.

Tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, cương quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với phương tiện đường bộ, đường thủy không đảm bảo an toàn; xử lý xe ô tô chở hàng hóa quá khổ, quá tải trọng; sử dụng phương tiện quá niên hạn sử dụng, quá thời gian kiểm định, người điều khiển phương tiện không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt là các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến TNGT như: đua xe trái phép, lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, sử dụng ma tuý và các chất cấm khác điều khiển phương tiện, vi phạm tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai phần đường, làn đường; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa bổ sung hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông; ưu tiên sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến trọng điểm, có biện pháp đảm ATGT tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, tăng cường phối hợp kiểm tra đảm bảo lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT.

Phối hợp với các đơn vị của Bộ Giao thông vận tải để có phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc phía Đông đoạn Mai Sơn - QL45 (đã thông xe) và đoạn QL45 - Diễn Châu (dự kiến thông xe dịp lễ Quốc khánh 2-9-2023).

Siết chặt quản lý chất lượng đối với các phương tiện vận tải hành khách, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, bến tàu, bến thuỷ nội địa có phương án vận tải hành khách phù hợp, riêng đối với vận tải hành khách đường bộ phải bảo đảm vận chuyển hành khách ở tất cả các tuyến nội tỉnh, liên tỉnh, xe buýt; thông tin, hướng dẫn cho người dân và học sinh về giá vé, thời gian, lịch trình đi, đến của các tuyến; bảo đảm lộ trình, tăng tần suất hoạt động xe buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, học sinh và khách du lịch.

Chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường phối hợp với lực lượng Công an tỉnh và lực lượng chức năng các địa phương kiểm tra đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm lòng, lề đường, hành lang ATGT; tăng cường kiểm tra các phương tiện chở khách hoạt động trên các tuyến và tại các bến xe, bến tàu, bến thuỷ nội địa; kiên quyết xử lý đối với hoạt động của các “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến”, các phương tiện vận chuyển khách trái tuyến, chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định, các phương tiện vi phạm các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải. Tổ chức rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các phương tiện xe ô tô vận tải hành khách không bảo đảm an toàn, hết hạn kiểm định, quá hạn lưu hành hàng ngày lén lút hoạt động chuyên chở công nhân, học sinh.

Tăng cường kiểm tra đảm bảo ATGT đường thủy nội địa trên các tuyến, luồng, hồ, đập, bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch, cầu treo, cầu phao dân sinh; kiên quyết định chỉ hoạt động đối với các phương tiện chở khách đường thuỷ vi phạm các điều kiện an toàn, tuyệt đối nghiêm cấm hoạt động chở khách đường thuỷ khi có mưa lũ và khi thời tiết có những diễn biến phức tạp.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh Trường THCS Quảng Cát (TP Thanh Hóa).

Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nghiêm túc chấp hành pháp luật ATGT ngay từ những ngày đầu bước vào năm học 2023-2024; nghiêm cấm triệt để việc học sinh chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông. Có kế hoạch huy động lực lượng thanh niên tình nguyện phối hợp bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng trường học, đặc biệt trong tháng 9-2023 là tháng cả nước thực hiện tháng cao điểm bảo đảm ATGT cho học sinh đến trường; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức các buổi hướng dẫn học sinh về các quy định, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và các quy định, kỹ năng phòng chống đuối nước khi tham gia các hoạt động trên biển, sông, suối, hồ, dập...Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị truyền thông, phòng văn hoá thông tin các địa phương dành thời lượng đẩy mạnh tuyên truyền chấp hành pháp luật ATGT, các nguyên nhân gây tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh; chú trọng dành thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, truyền thông ở các khu du lịch.Các cơ quan báo chí, truyền hình tỉnh dành thời lượng đưa tin tình hình trật tự ATGT hàng ngày trên các chuyên trang tin, hệ thống phát thanh, truyền hình và chuyên mục “ATGT 24 giờ"; chú trọng tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, cảnh báo nguy cơ mất an toàn và ùn tắc giao thông; đặc biệt là đối với thanh niên, thiếu niên, học sinh.Sở Y tế, Hội chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo các bệnh viện, các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh bảo đảm các điều kiện, trang thiết bị cấp cứu nạn nhân TNGT; tăng cường ứng trực đảm bảo sơ cấp cứu nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông; phối hợp giải quyết kịp thời các tỉnh huống tại hiện trường khi có tai nạn giao thông xảy ra.

Huy động các cộng tác viên; các tổ, đội tình nguyện ứng trực trên các tuyến giao thông phối hợp sơ cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân bị tai nạn giao thông.Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành thành viên khác tiếp tục tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT” với Chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”; đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền ATGT trong cán bộ, đoàn viên, Hội viên; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu chấp hành pháp luật ATGT để bảo vệ chính mình góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện.Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp kiểm tra, rà soát đảm bảo ATGT đối với hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn quản lý; giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện chở khách ngang sông, khách du lịch bằng đường thủy; kiên quyết định chỉ hoạt động đối với những phương tiện thủy không đàm bảo an toàn; bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các tuyến trọng điểm, khu vực trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn, cổng các trường học và các điểm du lịch.

Chỉ đạo kiểm tra rà soát, bổ sung hệ thống cảnh báo ATGT trên các tuyến đường bộ địa phương; tăng cường kiểm tra đảm bảo hành lang ATGT; kiểm tra và có biện pháp đảm bảo ATGT tại các vị trí kết nối đường phụ với đường chính; các vị trí giao cắt giữa đường bộ với đường sắt; phối hợp kiểm tra đảm bảo an toàn các cầu treo, cầu phao, cầu dân sinh; các bến đò ngang; các tuyến sông, suối, hồ, đập.

Các địa phương có đường sắt đi qua tăng cường phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt kiểm tra đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang ATGT đường sắt; phối hợp thông báo cho người dân biết giờ tàu chạy qua các điểm giao cắt đường bộ; phối hợp ứng trực đảm bảo ATGT tại các vị trí đường bộ giao cắt với đường sắt.

Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền chấp hành pháp luật ATGT trên địa bàn; công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông; báo cáo nhanh về Ban ATGT tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh khi trên địa bản xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng để kịp thời phối hợp khắc phục, giải quyết.

Chỉ đạo lực lượng Công an huyện, Công an xã tổ chức tốt việc thông tin, tuyên truyền kết hợp với tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn quản lý, các khu vực cổng trường học. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: đi quá tốc độ cho phép, sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông; có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập đua xe trái phép hiện đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Khu Quản lý Đường bộ II chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa bổ sung hệ thống biển báo để đảm bảo điều kiện an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông; tăng cường sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo hành lang ATGT; lắp đặt bổ sung thiết bị cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn mất ATGT, đặc biệt là tại các nút giao thông, các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt, các đoạn đường miền núi có độ dốc cao, bán kính cong hẹp; chỉ đạo các đơn vị thi công lắp đặt đầy đủ biển báo chỉ dẫn, tổ chức hướng dẫn giao thông, có phương án khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra trên tuyến quản lý.Hiệp hội vận tải ô tô Thanh Hóa tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe tăng cường kiểm tra đảm bảo các điều kiện an toàn phương tiện; nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ hành khách; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải và pháp luật trật tự ATGT; có phương án bố trí phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao; không để xảy ra tình trạng dừng đón trả khách sai quy định, tự động tăng giá vé, tranh dành khách, chở quá số khách quy định.

Hải Đăng (Tổng hợp)