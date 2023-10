Bàn giao trụ sở nhà làm việc cho Công an thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy

Sáng 1-10, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hơp với Công an TP Hà Nội và UBND huyện Cẩm Thủy tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Trụ sở công trình nhà làm việc cho Công an thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy.

Dự buổi Lễ có đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cẩm Thủy và thị trấn Phong Sơn...

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Thực hiện thỏa thuận phối hợp về tài trợ và nhận tài trợ giữa Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Sở Giao dịch với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 10/12/2022, công trình Trụ sở làm việc của Công an thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy được khởi công xây dựng trên diện tích mặt bằng 1.800m2. Trong đó, diện tích xây dựng hơn 460m2, gồm tòa nhà 2 tầng với đầy đủ các phòng làm việc, phòng chức năng bảo đảm cho Công an thị trấn Phong Sơn thực hiện nhiệm vụ công tác, sinh hoạt. Tổng kinh phí xây dựng gần 5 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Vietcombank.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Sau 10 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và bàn giao cho Công an thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy. Đây là công trình hết sức ý nghĩa, chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của Ngân hàng Vietcombank, của Công an TP Hà Nội và cá nhân đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội đã luôn quan tâm, dõi theo, chia sẻ với những khó khăn của đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng Công an Thanh Hóa, nhất là đối với Công an các xã, thị trấn miền núi còn nhiều khó khăn.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Công trình trụ sở làm việc của Công an thị trấn Phong Sơn được xây dựng, khánh thành và bàn giao để đưa vào sử dụng sẽ giúp cho Công an thị trấn có điều kiện hơn để công tác và phục vụ Nhân dân. Sau Lễ bàn giao này, thời gian tới mong rằng Ngân hàng Vietcombank ngoài thực hiện nhiệm vụ kinh doanh sẽ tiếp tục đồng hành với lực lượng Công an hỗ trợ xây dựng thêm một số trụ sở làm việc của lực lượng Công an xã, thị trấn còn khó khăn khác. Đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận đánh giá cao sự phối hợp, trách nhiệm của Ngân hàng Vietcombank, Công an tỉnh Thanh Hóa, cấp ủy chính quyền địa phương, các nhà thầu đã không quản khó khăn, vất vả hoàn thành xây dựng, bàn giao trụ sở làm việc Công an thị trấn Phong Sơn bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Phát biểu cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần của Công an TP Hà Nội, Ngân hàng Vietcombank đối với lực lượng Công an Thanh Hoá nói chung, Công an huyện Cẩm Thủy nói riêng, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhất mạnh: Thanh Hóa là tỉnh có nhiều đơn vị hành chính với 499 đơn vị Công an xã, thị trấn. Từ khi bố trí Công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã, điều kiện cơ sở, vật chất, sinh hoạt của lực lượng Công an xã còn nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa và Ngân hàng Vietcombank tham quan công trình trụ sở làm việc Công an thị trấn Phong Sơn.

Với sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của mình đối với lực lượng Công an Thanh Hóa, đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội đã làm cầu nối, vận động Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở Công an thị trấn Phong Sơn. Đây thể hiện sự quan tâm rất lớn của Công an TP.Hà Nội cũng như Ngân hàng Vietcombank trong việc hỗ trợ Thanh Hóa đạt được mục tiêu đến hết năm 2025, 100% Công an xã trên địa bàn được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc.

Nhân dịp này, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã trao tặng một số trang thiết bị làm việc cho Công an thị trấn Phong Sơn.

Đình Hợp (Công an tỉnh)