Phát động Cuộc thi tiếng Anh năm học 2026-2027 Giáo dục 14:35 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục Edutalk Holding tổ chức Lễ phát động và ký kết hợp tác Cuộc thi Tiếng Anh năm học 2026-2027, với chủ đề “Vũ đài trí tuệ - Thanh Hoa’s High School Battle”.

Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi bị đột quỵ trên biển Đời sống - Xã hội 14:24 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Nhận tin báo một ngư dân có dấu hiệu đột quỵ khi đang đánh cá trên biển Sầm Sơn, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

Người trẻ đầu tư học tiếng Trung Đời sống - Xã hội 11:58 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ngoại ngữ ngày càng trở thành một kỹ năng được nhiều người trẻ chủ động đầu tư để mở rộng cơ hội học tập và việc làm. Bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung đang nhận được sự quan tâm của học sinh, sinh viên và người đi làm. Từ các lớp học trực tiếp đến...

Agribank Thanh Hóa tặng 100 xe lăn cho người khuyết tật Đời sống - Xã hội 10:18 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/9, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) phối hợp với Ban Vận động Quỹ Bầu Ơi và Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức chương trình an sinh xã...

Nghề cũ - đường sống mới Đời sống - Xã hội 09:33 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ở xã Nga Thắng, những người đã quen tay với nghề mây tre đan vẫn làm rổ, rá, mẹt, mủng như nhiều năm về trước. Trong khi dòng sản phẩm truyền thống dần thu hẹp, các mặt hàng từ cói, bèo tây làm theo đơn đặt hàng lại mở thêm việc làm cho phụ nữ,...

Quảng Phú triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” Xây dựng Đảng 09:30 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngay tại khu dân cư không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần “chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” một cách thiết thực nhất. Với ý nghĩa đó, phường Quảng Phú đã triển khai mô hình...

Siết chặt quản lý UAV, flycam tại khu vực Cảng Hàng không Thọ Xuân Đời sống - Xã hội 09:29 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chỉ từ đầu tháng 6/2026 đến nay, gần 100 chuyến bay tại một số sân bay lớn trên cả nước đã bị ảnh hưởng khi phát hiện thiết bị bay không người lái như UAV, flycam, drone xuất hiện trong khu vực lân cận cảng hàng không. Tại Thanh Hóa, yêu cầu kiểm...

“5 không” để giữ bình yên địa bàn Đảm bảo ANTT ở cơ sở 09:29 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Quản lý chặt chẽ người nước ngoài ngay từ cơ sở, chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh, đồng thời huy động trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và Nhân dân là cách mà Công an phường Đào Duy Từ đang triển khai mô hình “5 không trong quản lý...

Lập lại trật tự đô thị bền vững - Khi lòng dân đã thuận Đảm bảo ANTT ở cơ sở 09:00 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Những ngày qua, các phường Hạc Thành, Hàm Rồng, Sầm Sơn, Nguyệt Viên, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, Quảng Phú đồng loạt tổ chức ra quân thiết lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), vệ sinh môi trường trên địa bàn theo tinh thần...

Nhân rộng mô hình kiosk thông minh Chuyển đổi số 08:45 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Nhằm tạo bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cuối tháng 3/2026, Thanh Hóa là tỉnh thứ 2 trong cả nước ra mắt mô hình kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Sau 5 tháng vận hành thí điểm, mô hình...

Tiết kiệm - “lá chắn” tài chính cho người thu nhập thấp Kinh tế 08:30 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Với nhiều gia đình ở nông thôn, miền núi, khi thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống, dành dụm vài chục, vài trăm nghìn đồng mỗi tuần, mỗi tháng đôi khi cũng là điều khó nghĩ tới. Nhưng chính từ những khoản tiền rất nhỏ ấy, nếu được tích lũy đều...

Tạo thuận tiện cho người dân giải quyết các thủ tục hành chính Xây dựng Đảng 08:15 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu đổi mới phương thức phục vụ, chuyển từ tư duy “chờ dân đến” sang “chủ động đến với dân” nhằm đưa các dịch vụ hành chính công đến tận nơi với những người gặp khó khăn trong việc đi lại; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất...

Học tiếng đồng bào để gần dân, giữ vững biên cương Đời sống - Xã hội 08:00 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Trên tuyến biên giới dài 213km giáp nước CHDCND Lào, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa không chỉ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn thường xuyên xuống bản, bám dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân. Với địa bàn có đồng bào Mông,...

Người “dẫn dắt” phong trào Đoàn xã phát triển Người tốt 06:30 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Nhiều năm trực tiếp gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Hoằng Châu Nguyễn Thị Huyền Trang luôn là một người “thủ lĩnh” gương mẫu, nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc. Trên cương...