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Phát động Cuộc thi tiếng Anh năm học 2026-2027

Phát động Cuộc thi tiếng Anh năm học 2026-2027

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục Edutalk Holding tổ chức Lễ phát động và ký kết hợp tác Cuộc thi Tiếng Anh năm học 2026-2027, với chủ đề “Vũ đài trí tuệ - Thanh Hoa’s High School Battle”.
Người trẻ đầu tư học tiếng Trung

Người trẻ đầu tư học tiếng Trung

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại ngữ ngày càng trở thành một kỹ năng được nhiều người trẻ chủ động đầu tư để mở rộng cơ hội học tập và việc làm. Bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung đang nhận được sự quan tâm của học sinh, sinh viên và người đi làm. Từ các lớp học trực tiếp đến...
Nghề cũ - đường sống mới

Nghề cũ - đường sống mới

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Ở xã Nga Thắng, những người đã quen tay với nghề mây tre đan vẫn làm rổ, rá, mẹt, mủng như nhiều năm về trước. Trong khi dòng sản phẩm truyền thống dần thu hẹp, các mặt hàng từ cói, bèo tây làm theo đơn đặt hàng lại mở thêm việc làm cho phụ nữ,...
“5 không” để giữ bình yên địa bàn

“5 không” để giữ bình yên địa bàn

Đảm bảo ANTT ở cơ sở
(Baothanhhoa.vn) - Quản lý chặt chẽ người nước ngoài ngay từ cơ sở, chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh, đồng thời huy động trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và Nhân dân là cách mà Công an phường Đào Duy Từ đang triển khai mô hình “5 không trong quản lý...
Nhân rộng mô hình kiosk thông minh

Nhân rộng mô hình kiosk thông minh

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tạo bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cuối tháng 3/2026, Thanh Hóa là tỉnh thứ 2 trong cả nước ra mắt mô hình kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Sau 5 tháng vận hành thí điểm, mô hình...
Tiết kiệm - “lá chắn” tài chính cho người thu nhập thấp

Tiết kiệm - “lá chắn” tài chính cho người thu nhập thấp

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Với nhiều gia đình ở nông thôn, miền núi, khi thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống, dành dụm vài chục, vài trăm nghìn đồng mỗi tuần, mỗi tháng đôi khi cũng là điều khó nghĩ tới. Nhưng chính từ những khoản tiền rất nhỏ ấy, nếu được tích lũy đều...
Người “dẫn dắt” phong trào Đoàn xã phát triển

Người “dẫn dắt” phong trào Đoàn xã phát triển

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều năm trực tiếp gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Hoằng Châu Nguyễn Thị Huyền Trang luôn là một người “thủ lĩnh” gương mẫu, nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc. Trên cương...

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