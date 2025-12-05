Đội QLĐL khu vực Hoằng Hóa hoàn thiện hệ thống đo đếm và chỉnh trang lưới điện dịp cuối năm 2025

Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao tỷ lệ đo xa công tơ và bảo đảm an toàn vận hành ngày càng khắt khe, Đội quản lý Điện lực khu vực Hoằng Hóa (Công ty Điện lực Thanh Hóa) đã triển khai đồng bộ và hoàn thành 100% khối lượng công việc chỉnh trang lưới điện và hệ thống đo đếm ở khu vực nông thôn. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2025 nhằm tối ưu hóa vận hành, cải thiện chất lượng điện năng và nâng cao mỹ quan tại các khu dân cư.

Công nhân Đội QLĐL khu vực Hoằng Hóa kiểm tra hệ thống điện nhằm sớm phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết.

Với mục tiêu bảo đảm an toàn điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành và cải thiện mỹ quan đô thị – nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng điện phục vụ đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, Đội quản lý Điện lực khu vực Hoằng Hóa (Công ty Điện lực Thanh Hóa) đã triển khai đồng bộ công tác chỉnh trang, bó gọn cáp nguồn, cáp ra phụ tải sử dụng, sắp xếp, thay thế, lắp đặt hòm hộp công tơ tại 34 trạm biến áp ở các xã khu vực nông thôn.

Theo đó, các trạm biến áp được thực hiện gồm: Hoằng Khê (1,2,3,4,5,6); Hoằng Cát (8); Hoằng Lương (1,3,4,5,6); Hoằng Lý (1,3,4,5,6); Hoằng Quỳ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11); Hoằng Sơn (4,6); Hoằng Trung (3,8,9); Hoằng Xuân (3) tương ứng với 7.345 khách hàng sử dụng điện.

Công nhân Đội QLĐL khu vực Hoằng Hóa chỉnh trang lưới điện, thay thế, lắp đặt hòm hộp công tơ mới.

Nhận định khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao, ngay sau khi được Công ty Điện lực Thanh Hóa phê duyệt nguồn vốn phục vụ thi công, từ đầu tháng 10/2025, Đội đã huy động tối đa nhân lực, vật lực, tăng cường phân công theo ca kíp để đẩy nhanh tiến độ giai đoạn nước rút. Mục tiêu đến cuối năm 2025 hoàn thành toàn bộ các hạng mục chỉnh trang lưới điện hạ áp và hoàn thiện hệ thống đo đếm. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: bảo trì, cải tạo lưới điện, kiểm tra, thay thế các thiết bị vận hành lâu năm, đồng bộ hóa hệ thống đo đếm, chỉnh trang hòm hộp công tơ trên diện rộng.

Xác định rõ tầm quan trọng, Đội quản lý Điện lực khu vực Hoằng Hóa đã cam kết với Công ty Điện lực Thanh hóa sẽ hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, tuân thủ chặt chẽ quy trình an toàn và quy định của ngành. CBCNV đơn vị đã làm việc không kể ngày nghỉ, tận dụng tối đa thời gian để đẩy nhanh khối lượng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị và Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Tại hiện trường, không khí làm việc diễn ra khẩn trương và nghiêm túc. Lãnh đạo Đội và các Tổ công tác có mặt từ sớm để kiểm tra an toàn, phân công nhiệm vụ và động viên người lao động. Các nhóm công tác chủ động tiếp nhận phiếu công tác, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, công cụ, sẵn sàng cho một ngày làm việc hiệu quả và an toàn.

Trong giai đoạn nước rút này, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị cùng tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trực tiếp và gián tiếp là yếu tố then chốt bảo đảm tiến độ. Mỗi cá nhân, dù ở vị trí nào, đều đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu chung. Tinh thần trách nhiệm ấy đã trở thành động lực giúp tập thể vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm.

Công nhân Đội QLĐL khu vực Hoằng Hóa tiểu tu lưới điện để đảm bảo cấp điện Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tính đến thời điểm hiện tại của tháng 12/2025, khối lượng chỉnh trang hòm hộp và thay thế, lắp đặt công tơ toàn Đội đã đạt 100% kế hoạch. Hiện tại đơn vị tiếp tục rà soát, bố trí nguồn lực linh hoạt, tổ chức công việc khoa học ở tất cả các khâu để nâng cao năng suất và thực hiện hiệu quả các phương án về đảm bảo cấp điện Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tới.

Sự đồng lòng của tập thể người lao động và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, Đội quản lý Điện lực khu vực Hoằng Hóa đang từng bước tiến gần mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Đây sẽ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển ổn định và bền vững của Đội nói riêng và trong toàn Công ty Điện lực Thanh Hóa nói chung vào những năm tiếp theo.

Thanh Hòa (PC Thanh Hóa)