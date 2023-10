Trường sụt lún, thầy trò nơm nớp lo sợ

Đợt mưa lớn kéo dài khiến cho dãy nhà 4 phòng học của Trường THCS Giao Thiện, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh bị sụt lún, xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, phần mái bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho giáo viên và học sinh.

Thầy Lê Xuân Thi, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Giao Thiện lo lắng khi công trình dãy phòng lớp học đang bị sụt lún.

Theo phản ánh từ nhà trường, từ sáng ngày 26-9 đến sáng 28-9-2023 trên địa bàn xã Giao Thiện có mưa to và rất to. Mưa lớn kéo dài khiến cho một đoạn tường rào (khoảng 10m) của Trường THCS Giao Thiện bị nứt, sạt lở kè móng, kéo theo dãy nhà cấp bốn liền kề bị sụt lún, xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, có nguy cơ không đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh nhà trường.

Nhiều vị trí sụt lún gây ra các vết nứt lớn.

Thầy Lê Xuân Thi, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Giao Thiện cho biết, dãy phòng học cấp bốn được xây dựng bằng vôi cát từ năm 2006, trên nền địa chất nằm ở vị trí chân đồi, có nguy cơ sạt lở cao. Để đảm bảo an toàn cho việc dạy và học của nhà trường, cấp ngành chức năng cần sớm có giải pháp khắc phục.

video

Ngoài dãy nhà bị sụt lún, xuất hiện nhiều vết nứt ngang, mưa lớn nhiều ngày cũng làm cho phần mái tôn của dãy phòng học bị sập 1 góc, phòng học ngấm dột, nguy cơ chập cháy điện.

“Về cơ sở vật chất, nhà trường đang thiếu các phòng học, nếu cứ tiếp tục phải duy trì việc dạy và học tại đây là hết sức nguy hiểm, đặc biệt đang trong mùa bão” - Thầy Thi lo lắng.

Vết nứt xuất hiện nhiều chỗ trong phòng lớp học.

Trước thực trạng trên, Ban Giám hiệu Trường THCS Giao Thiện đã có Văn bản số 103/BC-THCSGT ngày 28-9-2023 gửi UBND xã Giao Thiện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh báo cáo về tình trạng ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ. UBND xã Giao Thiện cũng đã báo cáo UBND huyện Lang Chánh để sớm có phương án xử lý kịp thời tình trạng trên.

Đình Giang