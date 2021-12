Xưởng may túi vải bố, túi vải canvas Hoàng Phát: Uy tín, chất lượng, bảo vệ môi trường

Túi vải bố hay còn gọi là túi vải canvas là sản phẩm bảo vệ môi trường do được sản xuất từ cotton tự nhiên nên những năm gần đây túi vải canvas được sử dụng thay thế cho túi nilon và túi giấy. Hoàng Phát là xưởng may - in túi vải bố, túi vải canvas trực tiếp, không qua trung gian, uy tín, sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý và hỗ trợ giao hàng toàn quốc.

1. Túi vải canvas, túi vải bố in ấn logo thương hiệu

Tùy theo mục đích sử dụng, khách hàng là các doanh nghiệp, cơ sở, địa điểm kinh doanh sẽ đặt hàng các mẫu túi vải bố, túi vải canvas có kích thước phù hợp. Điều quan trọng là các túi vải canvas này sẽ được in ấn hình ảnh, logo thương hiệu, tên doanh nghiệp, tên sự kiện hoặc thông điệp muốn truyền tải.

Túi vải bố in logo.

Điều quan trọng khi in ấn túi vải canvas là hình ảnh trên túi phải rõ nét, bền, đẹp. Các phương pháp in thường sử dụng gồm có: in túi vải bố chuyển nhiệt và in lụa. In lụa có độ tươi màu hơn nhưng độ bền không được lâu, dễ bong tróc hình in, ngược lại, in chuyển nhiệt màu thấm vào sợi vải nên có hơi chìm màu hơn nhưng lại rất bền, dù giặt tẩy cũng không bay màu. Hình in rõ nét sẽ giúp cho các hình ảnh thương hiệu và thông điệp in trên túi lâu bền hơn, mang lại giá trị tiếp thị lâu dài với chi phí cực rẻ.

Túi vải canvas công ty Foster: “Chung tay phòng Covid”.

2. Xưởng may túi vải bố, túi vải canvas uy tín

Túi vải bố , túi vải canvas là túi đựng quà tặng cao cấp, thể hiện đẳng cấp của thương hiệu, giá thành khá chênh lệch so với túi nilon và túi giấy. Do đó, để đặt hàng may túi vải canvas, quý khách hàng phải lựa chọn được đơn vị cung cấp là xưởng may in trực tiếp để tránh mất thêm chi phí chênh lệch khi qua các đơn vị trung gian.

Hoàng Phát có thể kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào do phối hợp trực tiếp với đơn vị dệt nhuộm vải canvas. Cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng, đúng yêu cầu và đúng hẹn. Túi vải bố, túi vải canvas Hoàng Phát có hỗ trợ giao hàng toàn quốc với lịch sử hợp tác cùng hàng ngàn thương hiệu uy tín như: Pepsico, Bia Sài Gòn, PNJ, Foster,…

Túi vải bố, túi vải canvas thương hiệu PNJ.

3. Các mẫu túi vải bố, túi vải canvas tại Hoàng Phát

Hoàng Phát là xưởng may chuyên cung cấp túi canvas quà tặng, do đó chúng tôi chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng các mẫu túi vải canvas quà tặng như:

Túi vải canvas, túi vải bố quai xách: Túi có dạng thông thường gồm chiều cao và ngang túi, không có thêm hông và đáy. Chiếc túi quai xách dạng đơn giản này thường được ưa chuộng sử dụng với kích thước 33x36cm có in hình ảnh, logo thương hiệu

Túi vải canvas, túi vải bố dây rút: Túi dây rút có kích thước nhỏ, được các doanh nghiệp đặt hàng làm túi quà tặng túi đựng sản phẩm hoặc các túi thơm, túi đựng trang sức….

Túi vải canvas, túi vải bố dây rút.

Túi vải canvas dạng hộp hoặc chặn đáy là dạng túi lớn, có thêm phần hông và đáy để chứa đựng được nhiều hơn, các túi này có chi phí sản xuất cao hơn các túi khác.

Túi canvas dạng hộp

Ngoài ra, Hoàng Phát cũng có các dạng túi khác như: ba lô túi rút, túi bút viết, túi gáo dừa,…tất cả đều sản xuất từ chất liệu vải canvas cao cấp.

Vải canvas được sử dụng tại Hoàng Phát là vải canvas dày, đẹp, bề mặt mềm mịn, in ấn lên màu đẹp. Quý khách tại Hồ Chí Minh có thể đến xem xưởng sản xuất trực tiếp hoặc tham khảo Bảng giá đặt may túi canvas qua các kênh online sau:

