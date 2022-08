Xuất khẩu khởi sắc

Những tháng đầu năm 2022, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tương đối ổn định. Sản lượng xuất khẩu (XK) các sản phẩm chủ lực, như may mặc, giày da, xi măng, thuốc lá... tăng khá.

Nhà máy May IVORY Thanh Hóa thuộc Công ty TNHH IVORY Việt Nam đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm xuất khẩu.

Theo báo cáo từ Sở Công Thương, 7 tháng đầu năm 2022, giá trị hàng hóa XK đạt hơn 3.418 triệu USD, tăng 16,81% so cùng kỳ và bằng 59,97% kế hoạch. Trong đó, XK chính ngạch hơn 3.287 triệu USD, tăng 17,42% so với cùng kỳ và bằng 60,1% kế hoạch; XK tiểu ngạch và các doanh nghiệp ngoài tỉnh 48,47 triệu USD, bằng 99% so với cùng kỳ và đạt 59,3% kế hoạch; dịch vụ thu ngoại tệ đạt 82,34 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ và đạt 56,79% kế hoạch. Nhiều mặt hàng chủ yếu tăng so với cùng kỳ, như: tinh bột sắn tăng 12,4%, chả cá Surimi tăng 1,7%, bột cá tăng 14,27%, dăm gỗ tăng 12,27%, hàng may mặc tăng 11,15%, giày dép các loại tăng 11,8%, xi măng tăng 6,1%. Tổng số doanh nghiệp thực hiện XK là 189 doanh nghiệp, tăng 42 doanh nghiệp và XK 55 chủng loại hàng hóa sang 53 thị trường.

Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa đã XK hàng hóa đến hơn 20 quốc gia. 7 tháng đầu năm 2022, đã XK được 8.000 tấn ngao đông lạnh, 7.000 tấn chả cá Surimi và 18.000 tấn bột cá, tổng giá trị đạt 58 triệu USD. Hiện công ty đang xây dựng kế hoạch, chiến lược đẩy mạnh XK các mặt hàng vào các thị trường tiềm năng nói chung và khu vực châu Âu nói riêng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập khẩu, Sở Công Thương, cho biết: XK của tỉnh khởi sắc là do ngay từ đầu năm các sở, ngành địa phương và doanh nghiệp tham gia XK trong tỉnh đã tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh XK. Hơn nữa các hiệp định mà Việt Nam tham gia đã có hiệu lực, đã và đang tạo nhiều cơ hội, tiềm năng cho XK hàng hóa của Việt Nam, trong đó có hàng hóa của tỉnh vào các nước đối tác. Nắm bắt cơ hội này, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đang vận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do đã ký kết như: Việt Nam - ASEAN, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Nhật Bản, Hiệp định CPTPP, Hiệp định Việt Nam - EU... để khai thác thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh và XK hàng hóa.

Để đạt được mục tiêu XK hàng hóa và dịch vụ năm 2022 đạt 5,7 tỷ USD, Sở Công Thương đang thực hiện rà soát toàn bộ các sản phẩm hàng hóa của tỉnh, đánh giá tác động đến sản xuất, XK khi thực hiện các hiệp định thương mại tự do. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kiểm soát thị trường. Hỗ trợ các dự án sản xuất hàng XK hoàn thành đúng tiến độ, tạo điều kiện cho các dự án mới hoàn thành các thủ tục hành chính như thuê đất, cấp phép xây dựng, hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường... để sớm được triển khai xây dựng và đi vào sản xuất. Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường XK hàng hóa... Hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong các hoạt động XK hàng hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ các hoạt động giao thương quốc tế trên môi trường mạng; đẩy nhanh các loại hình dịch vụ logistics, nhất là các loại hình dịch vụ logistics phục vụ XK hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn.

Bài và ảnh: Hương Thơm