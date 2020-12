Xã Trung Chính nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Xác định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã khó, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được càng khó hơn, thời gian qua, xã Trung Chính (Nông Cống) đã tập trung rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là những tiêu chí có khả năng biến động như thu nhập bình quân đầu người, môi trường, tỷ lệ hộ nghèo... để có giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng.

Công nhân Công ty May xuất khẩu Hoàng Tùng, xã Trung Chính (Nông Cống) trong ca sản xuất.

Năm 2015 xã Trung Chính đạt 19/19 tiêu chí NTM. Bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc, môi trường nông thôn được cải thiện, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng cơ bản được cứng hóa, đời sống Nhân dân có nhiều cải thiện. Đối với các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, xã tiếp tục vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật với những giống cây, con có năng suất cao vào sản xuất; khuyến khích bà con đầu tư, phát triển trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm... hỗ trợ hộ nghèo vay vốn để có phương tiện và tư liệu sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã ước đạt 46,2 triệu đồng/năm.

Hiện xã Trung Chính có 100 ha trồng lúa chất lượng cao thực hiện liên kết với Công ty Giống Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình sản xuất giống lúa chất lượng cao, bao tiêu sản phẩm; 30,2 ha nuôi trồng thủy sản, với sản lượng bình quân hàng năm ước đạt 85,5 tấn; chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng trang trại, gia trại. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2020 ước đạt 95,2 tỷ đồng. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được cấp ủy, chính quyền xã Trung Chính tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện khuyến khích du nhập và phát triển. Đến nay, trên địa bàn xã có 72 cơ sở sản xuất, sửa chữa cơ khí, vật liệu xây dựng, thợ mộc, thợ nề, thu hút hơn 300 lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập từ 4,5 - 7 triệu đồng/người/tháng; hơn 100 lao động sản xuất mây tre đan xuất khẩu, thu nhập từ 2 - 4 triệu đồng/người/tháng. Toàn xã có 23 doanh nghiệp đang hoạt động; điển hình như: Công ty May xuất khẩu Hoàng Tùng tạo việc làm cho gần 500 lao động, với thu nhập bình quân 5,4 đến 6 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Bùi Xuân Hiểu, Bí thư Đảng ủy xã Trung Chính, cho biết: “Đạt được chuẩn các tiêu chí NTM đã khó, duy trì và giữ vững NTM lại càng khó hơn, nhất là ở những tiêu chí dễ biến động như thu nhập, việc làm, giảm nghèo, môi trường... Xã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đẩy lùi và xóa bỏ các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn, duy trì trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với lực lượng quân sự làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời giải quyết các đơn thư, kiến nghị của người dân.

Với quan điểm xã NTM thì đời sống người dân phải được nâng cao, Đảng ủy, UBND xã Trung Chính đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Xác định sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong phát triển kinh tế của xã, với lợi thế cũng như địa hình bằng phẳng, những cánh đồng mẫu lớn tại địa phương đã được hình thành. Việc ứng dụng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã đã phát huy được hiệu quả, từ đó chất lượng và năng suất sản phẩm nông nghiệp đã được nâng lên. Với những khu ruộng chiêm chũng, xã đã quy hoạch chi tiết thành khu vực phát triển thủy sản với tổng diện tích thủy sản trên toàn xã gần 40 ha. Những mô hình nông nghiệp vườn, ruộng, ao, chuồng đã được hình thành và bước đầu cho hiệu quả kinh tế vượt trội so với sản xuất nông nghiệp truyền thống.

Phát triển kinh tế song hành cùng với bảo vệ môi trường, lãnh đạo xã giao cho các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Từ nhiều năm nay, theo lịch cố định, mỗi buổi sáng các tổ thu gom rác thải sinh hoạt của xã đến từng ngõ, từng nhà thu gom rác thải và tập kết về nơi xử lý của xã. Nhận thức được môi trường nông thôn là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, các tổ chức đoàn thể và các khu dân cư đã vận động Nhân dân trong các khu duy trì các tổ tự quản vệ sinh tại các thôn, xóm, nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, vận động bà con đóng góp tiền thuê xe chở rác thải đến bãi rác, góp phần cải thiện môi trường nông thôn. Cùng với sự chủ động của Nhân dân, nguồn kinh phí xã hội hóa, từ đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo các khu dân cư tiếp tục trồng mới cây xanh, phủ xanh tường rào, chỉnh trang cảnh quan, môi trường nông thôn ở các khu dân cư.

Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Trung Chính tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng, phát triển NTM với những tiêu chí nâng cao, bảo đảm tính bền vững, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Bài và ảnh: Khánh Phương