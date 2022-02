Triển khai công tác đại tu tổ máy H1, Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Từ ngày 18-2, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) triển khai đại tu tổ máy H1 theo kế hoạch được Tổng công ty Phát điện 2 và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phê duyệt, thời gian dự kiến kéo dài 30 ngày.

TSHPCo thực hiện triển khai đại tu tổ máy H1

Để bảo đảm độ vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả sau thời gian 5 năm vận hành, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn thực hiện tách tổ máy H1 để thực hiện đại tu. Cũng theo lộ trình chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phương án kỹ thuật sửa chữa lớn tổ máy H1 được thực hiện theo phương pháp sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy RCM (Reliability Centered Maintenace). Để triển khai có hiệu quả, TSHPCo đã xây dựng quy trình phân tích, đánh giá tình trạng hệ thống/thiết bị để lựa chọn cách thức bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy cho nhà máy thủy điện, từ đó xác định được khối lượng sửa chữa lớn cho tổ máy.

Các hạng mục đại tu tổ máy H1 lần này bao gồm: Sửa chữa, bảo dưỡng khối thiết bị của tổ máy tính từ cửa nhận nước đến cửa xả hạ lưu, ngăn lộ trạm phân phối 220 kV và khoảng vượt, hệ thống thiết bị tự dùng xoay chiều, một chiều, hệ thống khí nén… thí nghiệm và sửa chữa các tồn tại khiếm khuyết của hệ thống thiết bị được phát hiện trong quá trình vận hành cũng như trong quá trình dừng tổ máy kiểm tra.

Toàn cảnh Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Đơn vị phối hợp với TSHPCo thực hiện sữa chữa lớn tổ máy H1 năm 2022 là Công ty CP Thủy điện A Vương. Riêng đối với hệ thống kích từ, hệ thống điều tốc, các chuyên gia của nhà sản xuất chịu trách nhiệm thực hiện thí nghiệm hệ thống điều tốc, trang bị thiết bị ổn định hệ thống điện - PSS (Power System Stabilizer).

Với chủ trương bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống dịch bệnh, TSHPCo cũng đã phổ biến công tác an toàn và các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm vệ sinh môi trường, đề cao kỷ luật lao động với mục tiêu an toàn, hiệu quả đúng với chủ đề năm 2022 của toàn Tập đoàn là “thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Trung Sinh