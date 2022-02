Thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách

Năm qua, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Nghị quyết Tỉnh ủy về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, nhiệm vụ công tác của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn và đã hoàn thành xuất sắc dự toán giao.

Tổng kho xăng, dầu Anh Phát tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Triển khai nhiệm vụ thu NSNN, ngay từ đầu năm 2021, Cục Thuế chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế rà soát, phân tích, đánh giá thu ngân sách theo đơn vị, lĩnh vực thu. Đồng thời, giao dự toán pháp lệnh, dự toán phấn đấu và dự toán hàng quý kịp thời để các phòng, các chi cục thuế chủ động đề ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành thu ngân sách. Cục thuế thường xuyên đánh giá tình hình thu NSNN, thu tiền sử dụng đất, thu hồi nợ thuế và xử lý nợ thuế để báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh chỉ đạo và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 7507/UBND-KTTC ngày 2-6-2021 chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện, phối hợp với cơ quan thuế trong chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN. Các chi cục thuế tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành công tác thu NSNN trên địa bàn và chú trọng quản lý thu đối với những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm để chỉ đạo các biện pháp thu ngân sách. Đi đôi với đó, cục thuế tổ chức hội nghị trực tuyến đối thoại, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, chính sách hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Công tác hoàn thuế được ngành thuế thực hiện đúng quy định, 100% hồ sơ hoàn thuế đã được giải quyết bằng hình thức điện tử, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn, góp phần thúc đẩy đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế”; tăng cường kiểm tra thuế bằng phương pháp điện tử (kiểm tra thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng); đồng thời, gắn trách nhiệm công chức với việc đôn đốc thu nộp vào NSNN số tiền tăng thêm sau kiểm tra. Cục thuế thành lập tổ chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng; ứng dụng công nghệ thông tin vào thu thập thông tin khai thác dữ liệu, rà soát, truy vết; thành lập chuỗi các doanh nghiệp có rủi ro cao trong hoàn thuế giá trị gia tăng, rủi ro cao về hóa đơn để tập trung tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế. Đi đôi với đó, cục thuế thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với người nộp thuế có tình trạng chây ỳ nộp thuế. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cũng như thu NSNN, cục thuế đã nghiên cứu, xây dựng, triển khai, vận hành 9 ứng dụng tin học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ngành.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, kết quả thu NSNN năm 2021 do ngành thuế thực hiện đạt 27.670 tỷ đồng, tăng 59,2% dự toán, tăng 33,5% cùng kỳ và đạt cao nhất từ trước đến nay; có 18/18 lĩnh vực, sắc thuế hoàn thành dự toán giao. Trong đó, các lĩnh vực thu đạt cao, như: Doanh nghiệp Nhà nước Trung ương hơn 1.712 tỷ đồng, tăng 13,2% dự toán tỉnh giao, tăng 10,6% so với cùng kỳ; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 3.872 tỷ đồng, tăng 29,1% dự toán tỉnh giao, tăng 22,5% so cùng kỳ; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 2.162 tỷ đồng, tăng 13,8% dự toán tỉnh giao, tăng 13,5% so cùng kỳ; thuế bảo vệ môi trường 1.275 tỷ đồng, tăng 13,8% dự toán tỉnh giao, tăng 11,5% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 808 tỷ đồng, tăng 15,4% dự toán tỉnh giao, tăng 4,2% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ 987 tỷ đồng, tăng 24,9% dự toán tỉnh giao, tăng 22,1% so với cùng kỳ... Tháng 1–2022, ngành thuế thu NSNN là 2.942 tỷ đồng, đạt 17,2% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, tăng 111,4% so với cùng kỳ.

Đồng chí Mai Đình Tú, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Phát huy kết quả đạt được trong năm qua và tháng 1-2022, ngành thuế tiếp tục tập trung triển khai công tác hỗ trợ người nộp thuế phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN đã được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao là 17.143 tỷ đồng.

Bài và ảnh: Xuân Hùng