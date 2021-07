Sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm đạt hơn 3.138 triệu kWh

6 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong điều kiện nguồn điện ổn định, phụ tải duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp như nắng nóng bất thường kéo dài, giông lốc..., đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của công ty. Khắc phục mọi khó khăn, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa thường xuyên kiểm tra nhằm bảo đảm thiết bị điện vận hành ổn định, liên tục.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm đạt 3.138,08 triệu kWh, tăng trưởng 16,42% so với cùng kỳ, đạt 51,28% kế hoạch giao; giá bán điện bình quân là 1.718,4 đồng/kWh, giảm 17,8% so với kế hoạch; doanh thu đạt 5.392,48 tỷ đồng, tăng trưởng 121,54% so với cùng kỳ, đạt 50,75% kế hoạch giao; nộp ngân sách Nhà nước 56,739 tỷ đồng; điện lưới quốc gia đã được cấp đến 100% số xã trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ hộ dân có điện đạt 99,24%.

Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng cơ bản thực hiện tốt việc bảo đảm cấp điện an toàn trong mùa nắng nóng cao điểm; phục vụ điện cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; bảo đảm điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; cấp điện ổn định các phụ tải quan trọng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19... Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, số hóa đơn hợp đồng mua bán điện phục vụ quản lý khai thác thông tin khách hàng trên phần mềm dùng chung, chỉnh trang “5S” lưới điện...

Những tháng còn lại của năm 2021, các phòng chuyên môn, các đơn vị trong toàn công ty khẩn trương khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Bảo đảm cung cấp điện an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình sửa chữa, đầu tư xây dựng để hệ thống vận hành được an toàn, ổn định; tập trung cao độ nhân lực, vật lực, sẵn sàng khắc phục xử lý các sự cố về điện, bảo đảm cho việc cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ an ninh, chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin và ảnh: Nguyễn Lương