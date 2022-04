Quý 1-2022, tỉnh Thanh Hóa đứng thứ 6 cả nước về thành lập doanh nghiệp mới

Năm 2022 toàn tỉnh xây dựng kế hoạch thành lập mới 3.000 doanh nghiệp (DN). Ngay từ đầu năm các địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai sớm các giải pháp hỗ trợ thành lập DN mới. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Công nhân Công ty TNHH MTV X20 (Khu công nghiệp Đình Hương, Tây Bắc Ga) trong ca sản xuất.

Theo tổng hợp từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong quý 1-2022 toàn tỉnh có 618 DN thành lập mới, tăng 35,5% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Thanh Hóa là tỉnh đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 6 cả nước về số DN thành lập mới.

Nhiều địa phương có kết quả thành lập DN khả quan và tăng cao so với cùng kỳ như: Huyện Triệu Sơn thành lập mới 39 DN, đạt gần 56% kế hoạch, tăng 160% so với cùng kỳ; huyện Yên Định thành lập mới được 37 DN, đạt 74% kế hoạch, tăng 68% so với cùng kỳ; thị xã Nghi Sơn thành lập mới 62 DN, đạt 41,3% kế hoạch, tăng 37,8% so với cùng kỳ...

Cũng trong quý 1-2022, Thanh Hóa có 621 DN quay trở lại hoạt động, tăng 59,6% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách nhà nước khu vực DN quý 1 đạt 2.935 tỷ đồng, chiếm 40,6% tổng thu nội địa, đạt 42% dự toán giao, tăng 50% so với cùng kỳ.

Minh Hằng