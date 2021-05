Nhiều xung lực để hoạt động thương mại chuyển mình

10 năm trở lại đây, Thanh Hóa đã đạt được những bước phát triển đột phá trên mọi lĩnh vực. Trong đó, phát huy lợi thế vùng và tiềm năng phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và Nhân dân, tỉnh Thanh Hóa xây dựng được hệ thống hạ tầng thương mại (TM) đồng bộ, hiện đại, theo hướng kết hợp giữa chợ truyền thống và điểm kinh doanh chuyên nghiệp, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi với các mô hình hoạt động, phương thức thanh toán tiện ích. Sự phát triển hợp xu thế này đã góp phần kiến tạo không gian đô thị văn minh, thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân.

Bên cạnh việc xây dựng cửa hàng bán lẻ, các sản phẩm của tỉnh còn tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm để quảng bá thương hiệu.

Để tạo xung lực đột phá trong phát triển TM, tỉnh đã ưu tiên nguồn vốn, tạo điều kiện thu hút DN đầu tư các dự án TM hiện đại. Theo thống kê của Sở Công Thương, số lượng siêu thị trên địa bàn tỉnh tăng dần qua các năm, từ 16 siêu thị năm 2016 tăng lên 24 siêu thị (tính đến tháng 4-2021). Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 2 trung tâm TM, 391 chợ, hơn 100 cửa hàng đáp ứng tiêu chí loại hình kinh doanh siêu thị, 404 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn đang hoạt động. Hầu hết các dự án được đầu tư, xây dựng trong lĩnh vực TM đều có vị trí thuận lợi để phát triển và phục vụ tốt nhất nhu cầu mua, bán của Nhân dân, mang lại hiệu quả tích cực trong phục vụ sản xuất và tiêu dùng, góp phần khẳng định tầm vóc, vị thế của lĩnh vực TM. Chị Trần Thị Kim Dung, phường Đông Hải (TP Thanh Hóa), cho biết: Trước đây, tôi có thói quen mua bán tại chợ tạm gần nơi sinh sống, tuy nhiên, chất lượng và nhất là nguồn gốc xuất xứ hàng hóa không rõ ràng. Từ khi trên địa bàn tỉnh phát triển các hệ thống cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini với hàng hóa có tem nhãn, kiểm định chất lượng, tôi đã trở thành khách hàng quen thuộc. Không những yên tâm về chất lượng hàng hóa, tại các cửa hàng này còn có nhiều chương trình khuyến mãi, các hình thức thanh toán hiện đại qua thẻ ngân hàng, tích điểm..., phù hợp với xu hướng mua sắm hiện nay.

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cùng ảnh hưởng của bão, lũ... hoạt động TM trên địa bàn tỉnh đã ít nhiều bị ảnh hưởng. Song, UBND tỉnh, Sở Công Thương cùng các cơ sở, DN hoạt động trong lĩnh vực TM đã nỗ lực thực hiện những giải pháp nhằm hạn chế khó khăn, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng cũng như đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng và giao thương của người dân. Từ năm 2020 đến hết tháng 4-2021, trên địa bàn tỉnh có hàng chục công trình hạ tầng TM hiện đại được đầu tư xây dựng. Tiêu biểu như, Công ty CP Liên doanh BC Smart - đơn vị liên kết của Liên hiệp HTX Việt Nam liên tiếp khởi công 2 dự án chợ theo hướng kết hợp giữa chợ truyền thống và kiot bách hóa. Trong đó, Dự án chợ Thành Mai (TP Thanh Hóa) có vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng và chợ Hói Đào tại xã Nga Liên (Nga Sơn) có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng.

Trung tuần tháng 4-2021, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 gây khó khăn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, song với sự chủ động, đầu tư bài bản, Công ty TNHH Lan Chi Business Hà Nam đã tổ chức khai trương siêu thị The City tại khu dân cư Thiệu Đô, thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa). Đây là siêu thị thứ 3 được khai trương trong hệ thống 7 siêu thị được công ty xác định đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đánh giá cao việc đầu tư, phát triển siêu thị trên địa bàn, ông Nguyễn Đình Lam, Chủ tịch UBND thị trấn Thiệu Hóa, khẳng định: Việc siêu thị The City Thiệu Hóa chính thức đi vào hoạt động đã mang đến cho người dân địa phương những dịch vụ mua sắm tiện ích, giá cả ổn định, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, góp phần vào sự phát triển kinh tế nông thôn trong thời kỳ đổi mới.

Bên cạnh đó, hệ thống cửa hàng bán buôn, bán lẻ cũng phát triển rộng khắp, phủ kín tới tận khu vực nông thôn. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có hàng chục thương hiệu chuỗi cửa hàng với hàng trăm điểm bán lẻ, như: chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch ICT Food; chuỗi cửa hàng Mẹ và bé Jim Tồ; Gia đình Sữa, HUYMart... góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa trên toàn tỉnh.

Trong tiến trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã có nhiều chính sách ưu đãi, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế ngoài quốc doanh tham gia đầu tư khai thác thế mạnh của tỉnh. Nhất là, trong những năm gần đây, các ngành, các địa phương chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và tổ chức tham gia đầu tư nhằm phát triển kinh tế cũng như đầu tư để đẩy mạnh phát triển TM. Đáng chú ý là thị trường ở nông thôn hay đô thị cũng được quan tâm bằng việc hàng năm tổ chức các hội chợ, các đợt đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi từ các chương trình xúc tiến TM; hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh ứng dụng TM điện tử; hỗ trợ DN xây dựng, bảo hộ thương hiệu. Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Theo ông Nguyễn Quang Dự, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Như Xuân: Thông qua Chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi đã tạo điều kiện cho các DN tìm kiếm tiếp cận thị trường, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, góp phần phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Mặt khác, thông qua chương trình người tiêu dùng ngày càng sử dụng nhiều hơn các sản phẩm do các DN trong nước, trong tỉnh sản xuất, và từng bước tiếp cận với thói quen mua sắm hiện đại, văn minh.

Đánh giá về hoạt động TM trên địa bàn tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, cho biết: TM nội địa có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, kết nối sản xuất và tiêu dùng, có tác động tích cực tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 11,2%/năm. Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa vẫn tăng trưởng 6,7% so với năm 2019. Riêng 4 tháng đầu năm 2021, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 32.505 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ và đạt 26% kế hoạch. Sự tăng trưởng này được nhận định một phần do mức sống, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân ngày càng tăng và sự xuất hiện, ra đời của nhiều hệ thống bán lẻ hiện đại với hệ thống khuyến mãi phù hợp đã thu hút, kích thích nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan, dù có tiềm năng và sự phát triển vượt bậc, song hoạt động TM trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ những hạn chế, như: TM chưa khai thác và phát huy hết hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là đối với các sản phẩm của ngành nông nghiệp; vai trò gắn kết giữa sản xuất với tiêu dùng của TM còn hạn chế, chưa hình thành và phát triển được các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh; hạ tầng TM phục vụ hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa của dân cư chủ yếu vẫn là mạng lưới chợ. Tuy nhiên, nhiều chợ được đầu tư xây dựng đã khá lâu nên cơ sở vật chất xuống cấp, ảnh hưởng đến hoạt động giao thương... Nhận diện rõ những hạn chế đó, trong tình hình mới, để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, ngành công thương đã xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, đẩy nhanh việc triển khai các giải pháp phát triển TM điện tử để người dân tiếp cận được với các dịch vụ, hoạt động thanh toán điện tử, tiện ích, không dùng tiền mặt, hình thành cho người dân thói quen tiêu dùng qua nền tảng số, hướng đến TM hiện đại. Bên cạnh đó, sở cũng tham mưu cho UBND tỉnh khuyến khích các địa phương, thành phần kinh tế nhanh chóng phát triển mạnh các mô hình kinh tế mới (kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm,...) để tạo thêm “sức nặng” cho thị trường. Qua đó, hướng DN hướng tới khai thác, phát triển tiềm năng của thị trường nội địa.

Mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn nhưng hoạt động TM trên địa bàn tỉnh vẫn chứng tỏ khả năng hội nhập và phát triển đồng bộ, hiện đại. Tin tưởng rằng, với tiền đề đã xây dựng được và những xung lực được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đang triển khai, hoạt động TM sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hòa