Nhà máy ngừng hoạt động, hàng trăm công nhân khốn đốn

Do mâu thuẫn quyền lợi nội bộ, 1 cá nhân là cổ đông Công ty CP Sản xuất xây dựng và Thương mại Long Thành - Chi nhánh Bỉm Sơn đã sử dụng các biện pháp ngăn chặn cổng ra vào nhà máy. Đây là con đường duy nhất phục vụ đi lại của cán bộ, công nhân nhà máy và là đường huyết mạch phục vụ hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu và tiêu thụ hàng hóa. Nhà máy gạch tuynel Long Thành, đóng trên địa bàn phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã buộc phải ngừng hoạt động, hàng trăm người lao động rơi vào cảnh mất việc làm từ ngày 19-4.

Xe cẩu biển kiểm soát 29C-61804 chắn ngang con đường duy nhất của nhà máy

Ngày 26-4, Báo Thanh Hóa nhận được đơn cầu cứu của tập thể người lao động Nhà máy gạch tuynel Long Thành. Theo nội dung đơn thư, kể từ 18h ngày 17-4, tại khu vực cổng ra vào nhà máy bị chắn bởi 1 xe cẩu biển kiểm soát 29C-61804. Do bị xe cẩu chắn cửa không ra vào được, trong khi than, dầu và các nguyên liệu phục vụ sản xuất đã hết, Công ty CP Sản xuất xây dựng và Thương mại Long Thành - Chi nhánh Bỉm Sơn đã huy động cán bộ, công nhân viên 1 ngày công để mở 1 lối ra vào khác (con đường này nằm trong phạm vi đất Nhà máy gạch tuynel Long Thành). Tuy nhiên, tiếp tục có 2 xe ô biển kiểm soát 36N-2946 và 36C-01854 đến chắn ngang con đường mới mở và đe dọa công nhân.

Con đường được người lao động mới mở tiếp tục bị chặn bởi xe ô tô tải biển kiếm soát 36N-2946

Xác minh nội dung đơn thư, phóng viên Báo Thanh Hóa đã có mặt tại Nhà máy gạch tuynel Long Thành. Hiện tại, cả 2 dây chuyền sản xuất với công suất 60 triệu viên/năm đang bị ngừng hoạt động. Hàng chục công nhân với tâm lý bất an hiện đang có mặt tại nhà máy mong ngóng sự việc được giải quyết để sớm có việc làm trở lại.

Chị Hồ Thị Xinh, 49 tuổi trú tại phố Sơn Nam, phường Đông Sơn không giấu nổi những giọt nước mắt khi kể về hoàn cảnh gia đình. “Chồng mất vì bệnh ung thư cách đây hơn nửa năm, 2 con nhỏ còn đang đi học. Bản thân tôi cũng đang điều trị ung thư với số tiền thuốc thang khoảng 4-5 triệu đồng/tháng. Gia đình không có ruộng. Tôi lại quá tuổi và bệnh tật không xin được công việc ở nhà máy khác. 3 năm nay, được nhận làm ở Nhà máy gạch Long Thành tôi mới có thể xoay xở được tiền thuốc và nợ nần. Bây giờ nhà máy ngừng hoạt động, không biết sắp tới sẽ phải sống ra sao”.

Ông Phạm Ngọc Chí, trú tại khu phố Trường Sơn, phường Đông Sơn cũng vô cùng hoang mang, lo lắng trước tình cảnh phải nghỉ việc hơn 10 ngày nay. Hoàn cảnh gia đình éo le khi vợ mắc bệnh tiểu đường phải thường xuyên trang trải tiền thuốc. Mặc dù đã 65 tuổi, lại bị dị tật bẩm sinh gần cụt hết các ngón tay. Trước hoàn cảnh khó khăn, ông Chí được nhà máy bố trí một số công việc nhẹ nhưng vẫn có thu nhập đều từ 5-6 triệu đồng/tháng từ năm 2018 đến nay.

Người lao động phản ánh sự việc

Ông Nguyễn Đình Chính, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Sản xuất xây dựng và Thương mại Long Thành - Chi nhánh Bỉm Sơn thông tin tới PV: Nhà máy hiện có 105 lao động. Trong đó, có tới khoảng 50% lao động quá tuổi để bắt đầu được nhận làm tại các doanh nghiệp, nhà máy khác. Không ít công nhân có hoàn cảnh éo le như cao tuổi, bệnh tật, ông bà nuôi cháu nhỏ, phải lo bữa ăn và tiền thuốc thang hàng ngày... Do đó khi bị nghỉ việc, tâm lý người lao động rất hoang mang, lo lắng. Từ khi xảy ra sự cố phải ngừng sản xuất, Công đoàn công ty cũng đã tổ chức thông báo, làm công tác tư tưởng nhiều lần, kể cả đến từng gia đình vận động công nhân tạm thời nghỉ việc chờ công ty xử lý sự việc. Tuy nhiên đến thời điểm này, người lao động gần như đã mất kiên nhẫn. Một số lao động thường xuyên lên công ty nghe ngóng thông tin và nóng lòng chờ được đi làm trở lại.

Nhà máy gạch tuynel Long Thành ngừng sản xuất từ ngày 19-4

Xác minh sự việc, ông Lã Văn Duyến, Giám đốc Công ty CP Sản xuất xây dựng và Thương mại Long Thành, cho biết: Hiện tại, toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty đã bị ngừng trệ do hết nguyên liệu sản xuất. Trong đó, dây chuyền số 1 ngừng sản xuất từ ngày 19-4 và dây chuyền số 2 cùng toàn thể các bộ phận sản xuất, kinh doanh ngừng sản xuất từ ngày 23-4. Lượng hàng tồn kho tại nhà máy khoảng 1,5 triệu viên tương đương hơn 1 tỷ đồng hiện cũng không xuất bán được vì bị chặn đường vận chuyển. Công ty hiện đang phải duy trì 10-12 cán bộ, nhân viên trông coi và bảo vệ nhà máy và hiện đang lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn. Không chỉ ảnh hưởng tới sản lượng, doanh thu, công ty còn đứng trước nguy cơ bị phạt các hợp đồng đã ký kết, mất khách hàng, đối tác, lao động thì không có việc làm. Ông Lê Văn Duyến cũng cho biết: Công ty cũng sẽ có phương án hỗ trợ 1 phần thu nhập cho người lao động bị mất việc, nhưng nếu sự việc kéo dài quá lâu, nhà máy không hoạt động được thì sẽ không có nguồn tài chính để trang trải các chi phí như lãi suất ngân hàng, cũng như chính sách hỗ trợ lao động.

Hàng tồn kho khoảng 1,5 triệu viên không xuất bán được vì bị chặn đường vận chuyển

Từ khi xảy ra sự việc buộc phải ngừng hoạt động, Công ty CP Sản xuất xây dựng và Thương mại Long Thành - Chi nhánh Bỉm Sơn, tập thể người lao động công ty đã gửi đơn cầu cứu lên các cấp chính quyền và các ngành chức năng. Đơn cầu cứu đã được chuyển về UBND thị xã Bỉm Sơn và Công an thị xã Bỉm Sơn trực tiếp xem xét, giải quyết.

Tiếp nhận sự việc, ngày 21-4, UBND thị xã Bỉm Sơn đã có văn bản số 1107/UBND-VP gửi Công an thị xã Bỉm Sơn, UBND phường Đông Sơn xác minh sự việc, nắm bắt tình hình để báo cáo Thị xã Bỉm Sơn có phương án chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, ngày 26-4, Phòng Lao động và Thương binh xã hội, UBND thị xã Bỉm Sơn, Liên đoàn lao động thị xã Bỉm Sơn cũng đã làm việc với nhà máy để nắm bắt tình hình, tâm tư người lao động, đề nghị nhà máy có phương án hỗ trợ người lao động trong những ngày mất việc làm do dừng sản xuất.

Ngoài ra, ngày 26-4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng có văn bản số 2010/VPCQCSĐT- Đ2 gửi Công an thị xã Bỉm Sơn. Nội dung công văn nêu rõ: “Sự việc đơn nêu có dấu hiệu ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn thị xã Bỉm Sơn, thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn” và giao cho Công an thị xã Bỉm Sơn giải quyết theo thẩm quyền.

Xe xuất hàng không thể lưu thông qua cổng nhà máy

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thị ủy Bỉm Sơn, sáng ngày 30-4, UBND thị xã Bỉm Sơn, Công an thị xã Bỉm Sơn, UBND phường Đông Sơn đã làm việc tại Nhà máy gạch tuynel Long Thành, xác định vị trí xe chắn nằm ngoài diện tích Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nhà máy gạch Long Thành. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng được giao vẫn chưa có biện pháp xử lý. Đến 11 giờ ngày 30-4, xe ô tô kiểm soát 29C-61804 hiện vẫn chắn đường ra vào nhà máy.

Được biết, nguyên nhân của sự việc là do vấn đề tranh chấp cổ phần, lợi ích kinh tế giữa 2 cổ đông của công ty (ông Lã Văn Duyến và bà Đặng Thị Hồng Lý). Sự việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý hồ sơ để xem xét, giải quyết.

Trước đó, ngày 14-4, cổ đông Đặng Thị Hồng Lý đã có đơn đề nghị khẩn cấp gửi Giám đốc Công ty CP Sản xuất xây dựng và Thương mại Long Thành. Trong đơn cổ đông Đặng Thị Hồng Lý có nêu: “Nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông bị xâm hại nghiêm trọng và có các dấu hiệu ông Lã Văn Duyến có hành vi chiếm đoạt tài sản của cổ đông nên để bảo đảm quyền lợi của cổ đông, tôi đề nghị ông tiến hành tạm ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty để cổ đông kiểm kê tài sản, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thời gian bắt đầu từ 15h ngày 17-4-2022. Trường hợp, ông không tiến hành tạm dừng hoạt động, kiểm kê tài sản, tôi sẽ thay mặt các cổ đông tiến hành tạm dừng, phong tỏa toàn bộ hoạt động kinh doanh...”.

Quyền lợi, trách nhiệm của các cổ đông công ty là vấn đề nội bộ. Và rõ ràng, lợi ích nếu là chính đáng của các cổ đông sẽ được pháp luật bảo vệ dựa trên chứng cứ, hồ sơ do cơ quan chức năng thu thập. Việc ngừng hoạt động nhà máy vì bất cứ nguyên nhân nào sẽ phải được sự thống nhất của các cổ đông công ty, báo cáo các ngành chức năng và thông báo chính thức đến người lao động. Hành vi ngăn cản hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến chính lợi ích của cổ đông, mà nghiêm trọng hơn còn gây thiệt hại cho doanh nghiệp, ảnh hưởng tới việc làm của người lao động và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Do đó, chính quyền thị xã Bỉm Sơn, Công an thị xã Bỉm Sơn cần có những giải pháp sớm để xử lý dứt điểm tình trạng này, sớm khôi phục hoạt động sản xuất và việc làm cho người lao động tại nhà máy.

PV