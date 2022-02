Ngành ngân hàng Thanh Hóa góp phần ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Năm 2021, trước những ảnh hưởng sâu rộng của dịch bệnh COVID-19, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa) và các tổ chức tín dụng (TCTD) đã triển khai có hiệu quả các giải pháp về tiền tệ, lãi suất, tín dụng, thanh toán nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại do dịch, cùng với hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi chúc mừng NHNN Thanh Hóa hoàn thành quyết toán năm 2021. Ảnh: Khánh Phương

Theo đó, các đơn vị trong ngành đã thực hiện tốt vai trò trung gian tài chính của nền kinh tế, mở rộng mạng lưới hoạt động cả về số lượng và quy mô. Từng TCTD đã nâng cao chất lượng hoạt động, nỗ lực trong hiện đại hóa công nghệ, đáp ứng ngày càng tốt hơn về vốn và dịch vụ ngân hàng. Mặt bằng lãi suất trong năm 2021 duy trì ổn định, tiếp tục xu hướng giảm so với cuối năm 2020; các TCTD tiếp tục thực hiện triển khai các chương trình gia hạn, hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp và người dân, nhất là đối với các khoản cho vay cũ và các khoản cho vay trung, dài hạn. Hệ thống các TCTD cũng tích cực thực hiện các biện pháp huy động vốn, thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; khai thác hiệu quả nguồn vốn huy động từ dịch vụ mở tài khoản và sử dụng các phương tiện thanh toán qua ngân hàng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư. Kết quả, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đến 31-12-2021 đạt 128.053 tỷ đồng, tăng 10,22% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, NHNN Thanh Hóa đã chỉ đạo các TCTD thực hiện đồng bộ các giải pháp tín dụng nhằm kiểm soát quy mô, tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; định hướng cơ cấu tín dụng phù hợp với chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững. Theo đó, đến ngày 31-12, tổng dư nợ đạt 150.562 tỷ đồng, tăng 14,56% so với đầu năm. Hoạt động của các TCTD trên địa bàn an toàn, hiệu quả, các TCTD đồng thuận và chấp hành tốt chủ trương điều hành của NHNN và UBND tỉnh. Tín dụng ngân hàng diễn biến phù hợp với định hướng đề ra, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ thị trường, kiểm soát lạm phát, ổn định xã hội ở địa phương.

Đặc biệt, trong năm 2021, thực hiện chủ trương của Chính phủ, NHNN Việt Nam và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong năm, các TCTD trên địa bàn đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho hàng nghìn khách hàng với dư nợ được cơ cấu và giữ nguyên nhóm dư nợ gốc là 1.068 tỷ đồng; tổng số tiền lãi đã miễn, giảm, hạ cho khách hàng là 124 tỷ đồng, cho vay mới áp dụng lãi suất ưu đãi với doanh số cho vay lũy kế từ ngày 20-1-2021 là 61.980 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí...; tích cực ứng dụng công nghệ cao, tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện các dịch vụ thanh toán được nhanh chóng, an toàn, chính xác.

Bên cạnh những đóng góp cho phát triển kinh tế, hệ thống ngân hàng Thanh Hóa đã đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thiết thực. Với tinh thần tương thân, tương ái và ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng, hệ thống ngân hàng trên địa bàn cố gắng dành một số tiền đáng kể, trong đó có một phần không nhỏ trích từ tiền lương, thu nhập của cán bộ, nhân viên và người lao động, để tài trợ cho công tác an sinh xã hội, góp phần động viên đời sống vật chất, tinh thần cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, các TCTD đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như: tặng quà cho đồng bào nghèo, người khuyết tật, thương binh nặng dịp Tết Nguyên đán; ủng hộ người dân vùng ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai; tặng quà các gia đình chính sách; xây nhà cho người nghèo, gia đình chính sách; xây dựng trường học, xây dựng trạm y tế với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng...

Với những nỗ lực của ngành ngân hàng cùng với sự kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ và ngoại hối, qua đó hỗ trợ phục hồi kinh tế của tỉnh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Tống Văn Ánh

Giám đốc NHNN Thanh Hóa