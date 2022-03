“Kỷ cương - chất lượng - chuyển đổi số”, nâng cao vị thế của BIDV

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, với sự quyết tâm cao, cùng với việc triển khai kịp thời, linh hoạt, quyết liệt các giải pháp, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (BIDV Thanh Hóa) đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra trong những năm qua. Trong đó, với sự nỗ lực và những kết quả đạt được, năm 2021, BIDV Thanh Hóa đã được BIDV Việt Nam công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quầy giao dịch tại Hội sở BIDV Thanh Hóa.

Trong quá trình phát triển kinh doanh, BIDV Thanh Hóa tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của BIDV Việt Nam; giao các chỉ tiêu kinh doanh đến từng đơn vị trực thuộc, cá nhân. Đồng thời, triển khai hiệu quả chính sách lãi suất huy động, cho vay tại chi nhánh trên cơ sở xem xét đảm bảo hài hòa lợi ích khách hàng và dự đoán xu hướng phát triển của khách hàng gắn với điều kiện, môi trường kinh doanh. Kiểm soát tốt tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu đã đề ra, kiểm soát chất lượng tín dụng. Chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng gia tăng tỷ trọng dư nợ bán lẻ. Kiểm soát tốt dòng tiền luân chuyển của khách và kịp thời nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của khách hàng để có ứng xử phù hợp; định hạng tín dụng, thực hiện phân loại nợ, áp dụng linh hoạt các biện pháp xử lý, thu hồi nợ xấu và nợ ngoài bảng nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động. Sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động, đảm bảo ổn định nhân sự cho các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc triển khai, thực thi và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao... Đi đôi với đó, hưởng ứng phong trào thi đua do BIDV Việt Nam phát động, BIDV Thanh Hóa đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2021, với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành ngân hàng phát huy truyền thống 70 năm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giai đoạn 2020-2025”. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả phương châm hành động “Kỷ cương - chất lượng - chuyển đổi số” của BIDV; các phong trào “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”, “Bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của BIDV”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019-2025”... Thông qua các phong trào thi đua, BIDV Thanh Hóa đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh. Năm 2021, các tập thể, như: Phòng Khách hàng doanh nghiệp, Phòng Giao dịch Đội Cung, Phòng Giao dịch Đinh Công Tráng, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao, công tác huy động vốn, tín dụng có bước tăng trưởng mạnh, kiểm soát tốt chất lượng tín dụng đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức cho phép, thu ròng về HĐV, tín dụng bán lẻ, dịch vụ tăng trưởng mạnh... Bên cạnh đó, với nhiều đề tài sáng kiến được công nhận, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BIDV Thanh Hóa bình chọn các tập thể trên đạt đơn vị xuất sắc tiêu biểu năm 2021 và đang đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen, Tổng Giám đốc BIDV Việt Nam tặng Giấy khen. Cũng trong năm 2021, BIDV Thanh Hóa có 86 cá nhân được công nhận đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 86 cá nhân là công dân gương mẫu, 13 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và đang đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 cá nhân.

Để tạo thuận lợi nhất cho khách hàng, kinh doanh hiệu quả, nhất là trong sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, BIDV Thanh Hóa giữ vững vị thế là ngân hàng ứng dụng công nghệ thông tin hàng đầu trong hệ thống và năm 2021, BIDV đẩy mạnh triển khai dự án ngân hàng số, được tổ chức định hàng tín nhiệm S&P đánh giá là một trong những ngân hàng tích cực hợp tác với các FinTech để thúc đẩy ứng dụng ngân hàng số, nhất là trong lĩnh vực bán lẻ. Đi đôi với đó, BIDV Thanh Hóa đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của cán bộ, nhân viên và có 12 đề tài, sáng kiến được nghiệm thu, đưa vào áp dụng có hiệu quả trong hoạt động thực tiễn tại chi nhánh, như: Đề tài: “Phần mềm hỗ trợ tra cứu định giá tài sản đảm bảo, khởi tạo hồ sơ tài sản đảm bảo, tra cứu văn bản quy định cần thiết”. Định giá tài sản đảm bảo là một khâu quan trọng, là căn cứ để sàng lọc, phân loại khoản vay, đánh giá khả năng thanh toán nợ của khách hàng vay. Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để các ngân hàng thực hiện việc cho vay, cũng như đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng đã cam kết. Trong các loại tài sản đảm bảo thì bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất. Việc định giá bất động sản là công việc đòi hỏi chuyên môn cao, tham khảo thông tin đa chiều. Đề tài này đã mang lại kết quả không nhỏ về việc tra cứu định giá bất động sản, khởi tạo thông tin hồ sơ tài sản đảm bảo và cập nhật được các văn bản liên quan đang còn hiệu lực, tránh sai sót và đề tài được áp dụng tại BIDV Thanh Hóa trong năm 2021. Đề tài “Ứng dụng công nghệ OCR trong hỗ trợ tác nghiệp cán bộ quản lý khách hàng” được áp dụng năm 2021 đã giúp giảm thời gian nhập dữ liệu thủ công và có độ chính xác cao, rút ngắn các thao tác trong công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực. Đồng thời, ứng dụng tiến gần tới giải pháp sử dụng RPA (Robotic Process Automation) trong công việc; trong đó, sử dụng Robot trích xuất thông tin từ các giấy tờ có liên quan, cung cấp thông tin cho các ứng dụng mở tài khoản, loại bỏ quy trình nhập liệu thủ công và duy trì độ chính xác, giảm chi phí, thời gian.

BIDV Thanh Hóa cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua cũng như giải pháp về kinh doanh, tạo thuận lợi cho khách hàng, năm 2021, tổng nguồn vốn huy động cuối kỳ của BIDV Thanh Hóa 6.251 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch giao, tăng 2,5% so với năm trước; dư nợ tín dụng cuối kỳ 7.348 tỷ đồng, đạt 99,84% kế hoạch và tăng 15%, cao hơn 3,23% so với hệ thống (hệ thống tăng trưởng 11,77%). Tỷ lệ nợ xấu giảm 0,1% ở mức 0,49%, thấp hơn mức bình quân chung của hệ thống 0,32% (hệ thống 0,81%); tỷ lệ nợ quá hạn giảm 0,2% so với năm 2020, đạt mức 0,06% và thấp hơn so với hệ thống 1,32% (hệ thống 1,38%).

Kinh doanh phát triển, năm 2021, BIDV Thanh Hóa trích lợi nhuận, huy động đóng góp của cán bộ, nhân viên ủng hộ cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội của tỉnh là 1.207 triệu đồng. Trong đó, trao tặng quà Tết Tân Sửu cho đồng bào nghèo 325 triệu đồng; ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số tiền 786 triệu đồng; xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa 50 triệu đồng; thực hiện các chương trình đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, quỹ khuyến học, quỹ khắc phục hậu quả thiên tai, quỹ vì người nghèo... 46 triệu đồng.

BIDV Thanh Hóa đã và đang tiếp tục thực hiện tốt vai trò ngân hàng chủ lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời, tổ chức hoạt động kinh doanh với mục tiêu “Kỷ cương - chất lượng - chuyển đổi số”, nâng cao vị thế của BIDV. Củng cố và nâng cao vị thế của chi nhánh trong hệ thống cũng như khu vực; phát triển hệ thống mạng lưới kênh phân phối cả về số lượng và chất lượng; mở rộng thị phần. Tập trung nguồn lực phát triển các mặt hoạt động, nhất là hoạt động ngân hàng bán lẻ; xử lý, thu hồi nợ xấu và thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, hạn chế phát sinh nợ xấu. Nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV Thanh Hóa, nhất là nguồn nhân lực, năng suất lao động, đời sống cán bộ, nhân viên; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát triển thương hiệu BIDV.

Bài và ảnh: Xuân Hùng