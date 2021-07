Huyện Thường Xuân tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong các cơ sở chế biến lâm sản

Với hơn 80% diện tích là đất lâm nghiệp, huyện Thường Xuân có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nghề chế biến lâm sản. Nhận thức rõ hoạt động này có ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, như: nguồn nước, tiếng ồn, không khí,... nên những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, xử phạt tại các cơ sở chế biến lâm sản luôn được huyện Thường Xuân quan tâm và tăng cường.

Công nhân trong ca sản xuất tại Công ty TNHH Công nghiệp gỗ Thanh Hoa, xã Luận Thành (Thường Xuân).

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thường Xuân có 2 doanh nghiệp chế biến lâm sản quy mô lớn và hàng chục cơ sở quy mô vừa và nhỏ. Nghề sản xuất và chế biến lâm sản đã và đang góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên, do các cơ sở chế biến lâm sản chủ yếu có quy mô nhỏ lẻ và tự phát nên vốn đầu tư không lớn, các thiết bị chậm đổi mới, diện tích sản xuất chật hẹp, hệ thống xử lý nước thải, chất thải chưa đạt chuẩn... Hoạt động này gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân do phát sinh các loại khí thải, nước thải, chất thải rắn tác động đến nguồn nước, tiếng ồn, không khí,... Do vậy, để hạn chế tối đa tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất, chế biến lâm sản đối với môi trường, huyện Thường Xuân đã chú trọng quan tâm, chỉ đạo sát sao bằng những hành động cụ thể.

Công ty TNHH Công nghiệp gỗ Thanh Hoa, xã Luận Thành đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, với diện tích 5 ha để sản xuất các mặt hàng ván ép tinh xuất khẩu. Công ty đã đầu tư hạ tầng, trang thiết bị với dây chuyền sản xuất tiên tiến để sản xuất ra các sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Hiện, trung bình mỗi tháng nhà máy sản xuất 1.000 - 1.500m3 gỗ thành phẩm xuất khẩu. Anh Lê Quang Chuyền, giám đốc công ty cho biết: Công ty được UBND huyện Thường Xuân, xã Luận Thành khuyến khích, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh và hướng dẫn cam kết bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, toàn bộ khu sản xuất được xây dựng khép kín. Trong hoạt động sản xuất, doanh nghiệp luôn nhắc nhở, nâng cao ý thức của người lao động trong việc bảo vệ môi trường. Đồng thời, để giảm thiểu ô nhiễm mỗi trường, công ty đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống hút bụi chuyên dụng dùng để thu gom các hạt bụi có kích thước nhỏ như bụi dăm bào, mùn cưa,... phát sinh trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, tại các cơ sở nhỏ, lẻ, chính quyền địa phương cũng đã tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Hầu hết các cơ sở chế biến lâm sản đã ký cam kết bảo vệ môi trường, sử dụng bạt che chắn quanh khu sản xuất để hạn chế bụi, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải,... Đánh giá về công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn huyện Thường Xuân, ông Quách Thế Thuận, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng, UBND huyện, cho biết: Hiện nay, ý thức chấp hành về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở đã được nâng lên so với những năm trước đây, tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại một số cơ sở sản xuất đã được xử lý dứt điểm. Huyện cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng phương án bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình ở mỗi địa phương. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm của các doanh nghiệp, chủ các cơ sở trong công tác bảo vệ môi trường. Huyện thường xuyên kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến lâm sản; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường cũng như vận động người dân tham gia tích cực trong việc phát hiện, tố cáo hành vi vi phạm của các cơ sở trong lĩnh vực chế biến lâm sản.

Bài và ảnh: Lê Ngọc