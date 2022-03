Hoằng Hóa nỗ lực thực hiện mục tiêu xuất khẩu

Thời gian qua, dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến các hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực trong tìm kiếm thị trường, chuyển đổi mô hình sản xuất, hai tháng trở lại đây, xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc và được kỳ vọng tăng trưởng trong năm 2022.

Công ty TNHH Quốc Đại đang đẩy mạnh sản xuất bảo đảm tiến độ các đơn hàng xuất khẩu năm 2022.

Để khắc phục khó khăn, đón đầu các cơ hội, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã và đang chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đa dạng hóa nguồn hàng, chuyển đổi mô hình sản xuất và duy trì, phát triển thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, UBND huyện đã xây dựng các phương án phòng, chống dịch, bảo đảm thuận lợi cho sản xuất, xuất khẩu hàng. Nhờ vậy, năm 2021, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn huyện đạt hơn 158 triệu USD, tăng 36,2% so với cùng kỳ, tăng 24,7% kế hoạch. Đây là mức tăng trưởng khả quan, ghi nhận sự nỗ lực, linh hoạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và là động lực để doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục vượt khó, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, hoàn thành kế hoạch năm 2022. Trong số những sản phẩm xuất khẩu, dệt may, da giày, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do thị trường xuất khẩu của các ngành này đang có xu hướng phục hồi, các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng xuất khẩu hàng hóa. 2 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn huyện tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa bảo đảm phòng, chống dịch, vừa gia tăng các hoạt động sản xuất; giá trị xuất khẩu đạt 29 triệu USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ.

Ông Trần Văn Hợp, Giám đốc Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise, cho biết: Công ty chuyên sản xuất hàng may mặc gia công và xuất khẩu trực tiếp đến thị trường Mỹ và một số nước châu Âu. Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty có nhiều biến động và đã có thời gian phải thực hiện giảm lao động, giảm giờ làm... Tuy nhiên, từ tháng 11-2021, khi thị trường dệt may có dấu hiệu phục hồi, hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, công ty ký kết được hợp đồng ở các thị trường truyền thống và mở rộng thêm các thị trường mới. Hiện tại, công ty đã ký kết hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đến tháng 10-2022 và đang tuyển thêm lao động để bảo đảm mục tiêu xuất khẩu 3 triệu sản phẩm/năm. Trong năm 2022, bên cạnh sản xuất hàng quần áo xuất khẩu truyền thống, công ty còn chủ động liên hệ, tìm kiếm đối tác để ký kết hợp đồng sản xuất khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ phòng, chống dịch COVID-19. Dự kiến, doanh thu năm 2022 đạt khoảng 5,2 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ và bảo đảm việc làm cho khoảng 1.000 lao động.

Ông Lê Hồng Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoằng Hóa, cho biết: Năm 2022 huyện Hoằng Hóa xây dựng kế hoạch giá trị xuất khẩu là 180 triệu USD. Để đạt kế hoạch đề ra, huyện đã và đang thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID–19 hiệu quả, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh, cũng như xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh được xuyên suốt, liên tục, với nguyên tắc “Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”.

