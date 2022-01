Hỗ trợ cấp tem truy xuất nguồn gốc

Việc truy xuất nguồn gốc (TXNG) đang dần trở thành xu thế và yêu cầu bắt buộc, giúp người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về quy trình sản xuất, cung ứng sản phẩm ra thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu. Việc dán tem TXNG còn giúp các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất quảng bá, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Do đó, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp cùng với các sở, ngành có liên quan của tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng hệ thống TXNG, ứng dụng mã số, mã vạch, cấp tem TXNG cho các sản phẩm của doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu.

Sản phẩm nước mắm Ba Làng (thị xã Nghi Sơn) được cấp và dán tem truy xuất nguồn gốc.

Thực hiện hỗ trợ, tư vấn, sử dụng tem TXNG, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản đã hướng dẫn việc áp dụng giải pháp ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng tem TXNG trong quản lý, nhận diện, xác định nguồn gốc nông sản, thực phẩm an toàn cho các hộ sản xuất, chế biến và các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu trên địa bàn tỉnh. Được lựa chọn áp dụng dán tem TXNG là những sản phẩm được sản xuất, kinh doanh do các cơ sở được kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, được chứng nhận VietGAP, HACCP đáp ứng các quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhãn, mác hàng hóa và TXNG...

Trong năm 2021, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản đã thực hiện hỗ trợ cấp tem TXNG cho 18 đơn vị, với số lượng tem đã cấp là 750.000 tem. Là 1 trong 18 doanh nghiệp được hỗ trợ cấp tem TXNG, anh Nguyễn Văn Tú, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yến Sào xứ Thanh, cho biết: Thời gian qua, công ty đã được Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản, Sở Khoa học và Công nghệ tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số, mã vạch; hướng dẫn, hỗ trợ triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống TXNG. Đồng thời, thực hiện cấp cho công ty 80.000 tem TXNG cho sản phẩm tổ yến và yến hũ chưng. Nhờ đó, công ty đã kết nối hệ thống TXNG với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Thông qua tem TXNG được cấp và dán trên sản phẩm, công ty có cơ hội thông tin đến người tiêu dùng về quy trình sản xuất, chỉ số dinh dưỡng của sản phẩm. Trong lộ trình phát triển, anh Tú cho rằng: Việc quan tâm, hỗ trợ cấp tem TXNG sẽ là điều kiện giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xây dựng cơ sở pháp lý cho sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập, quảng bá và nâng tầm thương hiệu để phát triển, góp phần bảo vệ lợi ích của các bên liên quan.

Với những lợi ích và hợp xu thế, nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh có nhu cầu được cấp tem TXNG. Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản dự kiến trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 26 cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu hỗ trợ áp dụng tem TXNG, với số lượng tem đề nghị là 1.237.000 tem.

Theo đánh giá của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản, tỉnh ta có nhiều sản phẩm, hàng hóa cần áp dụng TXNG. Hiện đã có một số đơn vị chủ động ứng dụng giải pháp công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, như: gắn tem QR code, in mã số, mã vạch... trên sản phẩm, hàng hóa. Tuy nhiên, do hoạt động này còn khá mới mẻ, nên thông tin về TXNG sản phẩm của nhiều doanh nghiệp chưa đầy đủ, nhất là chưa có thông tin về các khâu “đầu vào” của quá trình sản xuất, nên chưa chiếm trọn niềm tin của người tiêu dùng. Nhiều người tiêu dùng chưa phân biệt và hiểu hết được ý nghĩa của việc TXNG, thông tin sản phẩm. Vì vậy, để đẩy mạnh và nâng cao việc TXNG sản phẩm, thời gian tới, các sở, ngành và chính quyền địa phương cần tăng cường việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; quy định cụ thể về thông tin cần truy xuất và mức độ truy xuất để tạo tính đồng nhất của thông tin. Bên cạnh đó, tập hợp, khuyến khích nông dân nhỏ lẻ gia nhập các tổ hợp tác hay HTX, liên kết sản xuất tập thể nhiều hơn nữa để áp dụng cách trồng trọt khoa học, an toàn... Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về hoạt động TXNG, kinh doanh nông sản trên các sàn giao dịch điện tử.

Bài và ảnh: Hương Thơm