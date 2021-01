Hệ thống Ngân hàng tỉnh Thanh Hóa góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Trước bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa) đã cùng hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn quyết liệt triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả các giải pháp về tiền tệ, lãi suất, tín dụng, thanh toán, tập trung mọi nguồn lực nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại do dịch, cùng với cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện mục tiêu “kép”, vừa bảo đảm an sinh xã hội, vừa ổn định kinh tế và các chỉ tiêu phát triển mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đặt ra ngay từ đầu năm.

Đồng chí Nguyễn Thanh An, Giám đốc NHNN Thanh Hóa và Agribank Nam Thanh Hóa trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Trung Chính (Nông Cống).

Theo đó, các đơn vị trong ngành đã thực hiện tốt vai trò trung gian tài chính của nền kinh tế, mở rộng mạng lưới hoạt động cả về số lượng và quy mô. Từng TCTD đã nâng cao chất lượng hoạt động, nỗ lực trong hiện đại hóa công nghệ, đáp ứng ngày càng tốt hơn về vốn và dịch vụ ngân hàng. Để thu hút và tạo nguồn vốn, các TCTD đẩy mạnh triển khai các giải pháp huy động vốn từ dân cư và các tổ chức kinh tế, đây là yếu tố quan trọng đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phát triển hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đến ngày 31-12-2020 ước đạt 120.500 tỷ đồng, tăng 20,77% so với đầu năm. Điều này phản ánh kỳ vọng và lòng tin của người dân đối với hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Thực hiện đúng định hướng về đầu tư, có chính sách ưu đãi về lãi suất cho vay đối với các đối tượng ưu tiên, các chương trình trọng điểm của tỉnh, các TCTD trên địa bàn chú trọng tăng trưởng tín dụng, điều chỉnh cơ cấu đầu tư hợp lý theo hướng tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn; cho vay xuất khẩu; công nghiệp phụ trợ; doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa; cho vay xây dựng nông thôn mới. Dư nợ tín dụng trên địa bàn tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm. Dư nợ tính đến 31-12-2020 ước đạt 127.500 tỷ đồng, tăng 10,47% so với cuối năm 2019. Hoạt động của các TCTD trên địa bàn an toàn, hiệu quả, các TCTD đồng thuận và chấp hành tốt chủ trương điều hành của NHNN và UBND tỉnh. Tín dụng ngân hàng diễn biến phù hợp với định hướng đề ra, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ thị trường, kiểm soát lạm phát, ổn định xã hội ở địa phương.

Bên cạnh việc chú trọng công tác huy động vốn và cho vay nền kinh tế, các hoạt động dịch vụ được các TCTD đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ hiện đại, thân thiện, tiện lợi mang lại nhiều trải nghiệm và lợi ích thiết thực cho khách hàng; chuẩn bị hoà nhập hạ tầng số tập trung, chuẩn hóa, tích hợp tạo hệ sinh thái số trải rộng nhiều ngành, lĩnh vực như: hệ sinh thái Mobile Banking kết nối với dịch vụ công, tài chính, viễn thông, điện lực, giao thông, y tế... Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ như thanh toán chuyển tiền trong nước, chuyển tiền kiều hối, dịch vụ bảo lãnh, ngân quỹ, kinh doanh ngoại tệ...; dịch vụ thanh toán thẻ phát triển mạnh mẽ, nhiều sản phẩm thẻ đa tiện ích được giới thiệu tới khách hàng. Mạng lưới dịch vụ ngân hàng đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao dịch, thanh toán của người dân và DN. Trên địa bàn hiện có 310 máy ATM lắp đặt cố định và 1 máy ATM di động, của 30 chi nhánh ngân hàng thương mại đang hoạt động. Toàn hệ thống ngân hàng hiện nay có 915 máy POS được lắp đặt và đi vào hoạt động, 24/24 ngân hàng thương mại đều thực hiện kết nối liên thông thanh toán qua máy ATM, hơn 1,5 triệu thẻ đã được phát hành. Đây là hình thức thanh toán hiện đại, an toàn, tiện lợi, chi phí hợp lý, được người tiêu dùng đón nhận tích cực.

Bên cạnh những đóng góp cho phát triển kinh tế, hệ thống ngân hàng Thanh Hóa đã có đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thiết thực. Với tinh thần tương thân, tương ái và ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng, hệ thống ngân hàng trên địa bàn cố gắng dành một số tiền đáng kể, trong đó có một phần không nhỏ trích từ tiền lương, thu nhập của cán bộ, nhân viên và người lao động, để tài trợ cho công tác an sinh xã hội, góp phần động viên đời sống vật chất, tinh thần cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2020, các TCTD đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như: tặng quà cho đồng bào nghèo, người khuyết tật, thương binh nặng dịp Tết Nguyên đán; ủng hộ người dân vùng ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai; tặng quà các gia đình chính sách; xây nhà cho người nghèo, gia đình chính sách; xây dựng trường học, xây dựng trạm y tế với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng...

Bước sang năm 2021, hệ thống ngân hàng Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc NHNN và UBND tỉnh, nỗ lực tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu; gắn tăng trưởng hoạt động ngân hàng với mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, triển khai các loại hình dịch vụ nhằm khai thác được các tiềm năng, thế mạnh kinh tế của tỉnh, hỗ trợ có hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế địa phương; phấn đấu đạt mức tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ khoảng 15-20%, nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ; các dịch vụ ngân hàng đáp ứng tốt yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thanh An - Giám đốc NHNN Thanh Hóa