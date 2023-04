Gỡ khó, tiếp sức cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển (Bài 1): Lắng nghe tâm tư, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Chung tay “giữ lửa” động lực cho doanh nghiệp Sau thời gian chống dịch COVID-19, “sức khỏe”, khả năng “chống chịu” của doanh nghiệp (DN) cũng đã bị “bào mòn” phần nào. Trong khi đó, dự báo tình hình thế giới năm 2023 tiếp tục có nhiều bất ổn, lạm phát tăng ở nhiều quốc gia khiến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa giảm mạnh. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng đang bị đứt gãy, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, để chống lạm phát, việc điều chỉnh chính sách tiền tệ cũng khiến DN gặp nhiều khó khăn về huy động vốn. Tuy Trung ương, tỉnh cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nhưng “khoảng cách” để tiếp cận chính sách còn khá xa, ít DN được thụ hưởng do không bảo đảm tiêu chí và thủ tục còn rườm rà. Cùng bối cảnh đó, việc áp dụng, thực thi một số quy định mới tại thời điểm này khiến DN khó đáp ứng. Thực trạng tổng số DN đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ, nhưng số DN giải thể, ngừng hoạt động lại tăng so với cùng kỳ ở những tháng đầu năm đã thể hiện rõ nét khó khăn này. Để hỗ trợ thiết thực nhất cho cộng đồng DN hiện nay, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở. Trong đó, ngoài vấn đề tiếp cận tín dụng, cộng đồng DN mong mỏi sự vào cuộc chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên nhiều mặt hoạt động đang cấp thiết hiện nay, như giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện trong vấn đề tiếp cận đất đai, cập nhật kịp thời giá nguyên vật liệu xây dựng chủ yếu, thiết bị công trình, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh... Ngày 27-2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây có thể xem là bước ngoặt trên hành trình vươn tới khát vọng thịnh vượng của tỉnh Thanh Hóa. Cộng đồng DN xác định rõ vai trò của mình trên nhiệm vụ, hành trình phát triển chung của cả tỉnh. Tuy nhiên, cộng đồng DN cần sự hỗ trợ trách nhiệm hơn nữa từ các cấp để tiếp tục “nuôi dưỡng” ý chí, khát vọng, “giữ lửa” động lực trên hành trình phía trước. Cao Tiến Đoan Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa Chờ đợi những đột phá, đồng bộ trong điều hành, hỗ trợ DN Cùng với những chỉ đạo mạnh mẽ trong hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Chính phủ, DN cũng ngày càng cảm nhận rõ rệt hơn những đổi mới trong công tác điều hành của các cơ quan Nhà nước từ tỉnh tới cơ sở hiện nay. Trong đó, đáng ghi nhận là việc các cấp, các ngành đang mạnh mẽ hơn trong công tác cải cách, ứng dụng chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính cho DN và người dân. Tuy nhiên, DN vẫn mong mỏi các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở có sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng điều hành, hỗ trợ DN một cách đồng bộ hơn. Nếu làm được điều này sẽ giải quyết những hạn chế, yếu điểm “sáng kiến hay ở cấp tỉnh nhưng chưa thực thi tốt ở cấp sở, ngành”. Do đó, tại hội nghị gặp gỡ DN năm 2023, kỳ vọng lãnh đạo tỉnh sẽ có những chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ cụ thể hơn, hiệu quả hơn cho các cấp thực thi nhiệm vụ ở từng kiến nghị cụ thể; tháo gỡ cho DN những khó khăn, vướng mắc đang nổi cộm trên nhiều mặt hoạt động, từ thủ tục đầu tư dự án tới quá trình sản xuất, kinh doanh. Và sau hội nghị này, phương pháp điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của DN được duy trì, tiếp tục đổi mới, bám sát với tình hình thực tiễn. Cùng với chỉ đạo giải quyết trong phạm vi thẩm quyền, DN cũng mong muốn tỉnh sát sao với DN, tập hợp những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo Chính phủ, các cơ quan Trung ương tháo gỡ, nhất là những khó khăn liên quan tới công tác phòng cháy, chữa cháy, các tiêu chí quy định thụ hưởng chính sách kích cầu tín dụng... Trịnh Xuân Lượng Chủ tịch Hội DN thị xã Bỉm Sơn Tháo gỡ khó khăn về PCCC để khôi phục sản xuất, kinh doanh Hiện nay, đa phần các DN trên địa bàn tỉnh đang vướng mắc về vấn đề PCCC, từ các DN sản xuất, kinh doanh thương mại tới dịch vụ lưu trú, dịch vụ karaoke... Các quy chuẩn về PCCC của Việt Nam hiện nay mới ban hành theo Nghị định 136/NĐ-CP của Chính phủ là cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực và thế giới. Trong một thời gian ngắn, nhưng cơ quan có thẩm quyền yêu cầu DN phải đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn mới được sản xuất hoặc khôi phục hoạt động là điều rất khó khăn. Nguyên nhân là DN sẽ phải đầu tư xây dựng lại nhiều hạng mục công trình nhà xưởng, công trình hạ tầng PCCC trong khi diện tích không đủ, chi phí cao. Không những vậy, nhiều DN có đủ điều kiện, năng lực đầu tư để khôi phục hoạt động sản xuất lại gặp vướng mắc do một số quy định pháp luật liên quan đến PCCC vẫn chưa được rõ ràng hoặc không cụ thể. Điển hình như hiện toàn tỉnh có 838 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, bar và loại hình tương tự đều đang bị yêu cầu dừng hoạt động do bị đình chỉ để cải tạo, khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC. Hiện nay khi sắp vào mùa du lịch, nhiều cơ sở kinh doanh tại TP Thanh Hóa, các địa phương có hoạt động du lịch, như TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Hoằng Hóa rất muốn khôi phục dịch vụ nhưng do chưa có quy định chi tiết về vật liệu PCCC nên chưa hoàn thiện được công tác nghiệm thu để đưa vào hoạt động trở lại. Do đó, DN mong muốn tỉnh kiến nghị ngành công an sớm ban hành bộ tiêu chí hướng dẫn cụ thể các tiêu chuẩn cần thực hiện, các văn bản, quy định pháp luật, quy trình, thủ tục hồ sơ PCCC từ thiết kế, thẩm duyệt, đến nghiệm thu; đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương xem xét, trên cơ sở phân nhóm nguy cơ cháy nổ, để giãn lộ trình thực hiện một số quy định PCCC trong thời gian từ 3 - 5 năm để DN có điều kiện khắc phục. Bùi Thị Thu Hà Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP Thanh Hóa, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Việt Đức Hướng dẫn kịp thời các thủ tục hành chính liên quan cấp khai thác VLXD Hiện nay, nhiều DN trong lĩnh vực khai thác vật liệu đang gặp khó khăn do trữ lượng khai thác đã gần hết nhưng chưa thực hiện xong thủ tục xin mở rộng quy mô. Thực trạng này khiến vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh bị khan hiếm, không đủ phục vụ nhu cầu xây dựng, nhất là các công trình giao thông, giá nguyên vật liệu bị đẩy lên cao và biến động thất thường. Điển hình như tại Hiệp hội DN Đá Thanh Hóa, trước đây nhu cầu thị trường ít nên DN hoạt động ở quy mô nhỏ, xin cấp diện tích khai thác hẹp. Những năm gần đây, khi nhu cầu thị trường tăng cao, DN có nhu cầu mở rộng diện tích khai thác và đã có văn bản xin mở rộng quy mô nhưng vẫn đang chờ kế hoạch đấu giá của tỉnh để có thể sớm đưa vào hoạt động khai thác. Để tạo thuận lợi cho DN sớm được cấp phép mở rộng khai thác mỏ, căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế nhu cầu VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quyết định đấu giá và cấp phép khai thác cho các mỏ xin mở rộng, để bảo đảm yêu cầu cung ứng VLXD trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan rà soát, xác định trữ lượng cần tiêu thụ để cấp phép khai thác tại mỏ, bảo đảm phù hợp giữa các chủng loại. Xem xét, tính toán trữ lượng hợp lý giữa việc sử dụng các vật liệu, như đất, đá, cát, sỏi... để cân bằng trữ lượng khai thác từ các mỏ cung cấp phù hợp, tránh tình trạng xung đột về khối lượng khi đầu ra từ mỏ được khai thác quá ít, mà đầu vào phục vụ cho dự án quá lớn, khiến DN có thể phải tìm kiếm chứng từ nhằm hợp thức hóa chi phí, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật. Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch Hiệp hội Đá Thanh Hóa