Doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa: Năng động, sáng tạo để phát triển bền vững

Sau 15 năm thành lập, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 5.000 hội viên. Không chỉ tăng nhanh về số lượng, những năm gần đây, Hiệp hội DN tỉnh đã trở thành “mái nhà chung” trong hoạt động hỗ trợ, kết nối các DN trong sản xuất, kinh doanh, đưa đội ngũ DN, doanh nhân Thanh Hóa ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo Tổng Công ty Tiên Sơn thăm tình hình sản xuất tại doanh nghiệp.

Trong 5 năm vừa qua, toàn tỉnh có 14.231 DN đăng ký thành lập mới, với tổng vốn điều lệ bình quân đạt 7,2 tỷ đồng/DN, gấp 2,6 lần số DN và 4,6 lần về số vốn đăng ký so với giai đoạn 2011-2015. Lũy kế đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 25.943 DN đăng ký thành lập, với khoảng 17.274 DN đang hoạt động, tăng 9.555 DN so với năm 2015, đạt tỷ lệ 4,8 DN/1.000 dân, đứng đầu các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và chiếm 1,95% tổng số DN đang hoạt động trên cả nước. Khu vực DN hiện đóng góp 52,5% GRDP của tỉnh, tăng 16,1% so với giai đoạn 2011-2015. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 39.300 tỷ đồng, chiếm 50,1% tổng thu nội địa. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu DN bền vững, các DN còn thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác khuyến học, khuyến tài, an sinh xã hội, ủng hộ người nghèo, thiên tai, bão lụt, dịch bệnh... với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Xác định việc quy tụ DN vào tổ chức hội là yếu tố quan trọng để xây dựng và phát triển chuỗi liên kết trong DN, thực hiện tốt công tác hỗ trợ trên các mặt hoạt động, hiệp hội đã chú trọng vận động, tuyên truyền qua các kênh để thu hút DN kết nạp vào hiệp hội. 5 năm qua, hiệp hội đã kết nạp mới 295 hội viên DN và 2.450 hội viên thuộc hội viên tập thể. Đa số các hội viên sản xuất, kinh doanh ổn định, có uy tín và thương hiệu trên thị trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng hiệp hội vững mạnh. Cùng với công tác phát triển hội viên mới, ban chấp hành hiệp hội luôn duy trì mối quan hệ mật thiết với DN hội viên. Đặc biệt, nhiều đồng chí thường trực hiệp hội cũng đồng thời đảm trách vai trò lãnh đạo các hội, hiệp hội DN nên sự xuyên xuốt, gắn kết, hợp tác cùng phát triển trong cộng đồng DN Thanh Hóa luôn được phát huy hiệu quả.

Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho DN, nhiệm kỳ qua, hiệp hội luôn chú trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến các DN. Đồng thời, tập hợp các ý kiến đóng góp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh liên quan đến DN; tham gia góp ý các dự thảo đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức các diễn đàn đối thoại giữa chính quyền với DN, vận động DN thực hiện nghiêm quy định pháp luật. Hiệp hội đã có trên 300 văn bản tham gia góp ý nhiều dự thảo luật, đề án quan trọng trên lĩnh vực phát triển DN nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Nội dung trọng tâm được chú trọng nhất trong hoạt động của hiệp hội là công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DN. Hoạt động này được thể hiện rõ nét nhất với vai trò cầu nối của hiệp hội trong các chương trình, hội nghị đối thoại giữa DN và các cấp chính quyền từ năm 2017 đến nay. Theo thống kê của hiệp hội, ước tính hàng năm, có khoảng 50 - 60 nội dung, đề xuất của DN được hiệp hội tổng hợp, báo cáo và đối thoại tại cuộc họp giữa Chủ tịch UBND tỉnh với DN hàng tháng. Trong đó, 80% kiến nghị được giải quyết dứt điểm. Nhiều ý kiến còn được giải quyết ngay tại hội nghị, tạo niềm tin cho các DN ngày càng gắn kết, tin tưởng vào hoạt động của hiệp hội. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền của tỉnh, hiệp hội tiếp tục có văn bản gửi các bộ, ngành Trung ương xem xét tháo gỡ và tạo điều kiện cho DN phát triển. Thực tế, nhiều vấn đề vướng mắc của DN về thủ tục hành chính, thuế, đất đai, vay vốn, lao động, việc làm, thanh tra, kiểm tra... đã được hiệp hội tổng hợp chuyển đến cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết.

Đặc biệt năm 2020, trong bối cảnh thương trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, tác động trực tiếp tới hoạt động của các DN, hiệp hội đã thường xuyên trao đổi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của DN để đề xuất Trung ương và tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời cho cộng đồng DN. Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật thông tin đến cộng đồng DN về các chính sách hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 để tư vấn, hỗ trợ DN trong quá trình hoạt động.

Để hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN, công tác đào tạo, tập huấn, hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị, nghiệp vụ chuyên môn, hạch toán kế toán được hiệp hội chú trọng. Nhiệm kỳ qua, thực hiện kế hoạch đào tạo về khởi sự DN và bồi dưỡng doanh nhân trên địa bàn tỉnh, hiệp hội đã tổ chức thành công 116 khóa đào tạo trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, với sự tham gia của hơn 10.000 lượt học viên, gồm: lãnh đạo DN, cán bộ quản lý và kế toán của các DN. Nội dung của các khóa đào tạo không chỉ cung cấp kiến thức kinh doanh cơ bản và chuyên sâu, mà còn có cả kỹ năng lãnh đạo, điều hành DN và các kiến thức cần thiết để khởi sự và phát triển DN. Vì vậy, nhiều doanh nhân Thanh Hóa ngày càng trưởng thành, năng động và sáng tạo hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi tham gia những khóa đào tạo do hiệp hội tổ chức. Thông qua các khóa đào tạo do hiệp hội tổ chức, nhiều DN mới đã được thành lập, góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu phát triển DN mới của tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quy phạm pháp luật, hội nhập kinh tế quốc tế cũng là một trong những nội dung quan trọng mà Hiệp hội DN tỉnh chú trọng triển khai. Hiện nay, cộng đồng DN đang có nhiều cơ hội mới trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu, với hàng loạt các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương được ký kết. Đây là cơ hội lớn cho DN khi được tiếp cận với các nền kinh tế với trình độ sản xuất tiên tiến, khoa học - kỹ thuật hiện đại, phương thức quản trị tối ưu. Tuy nhiên, cũng đặt ra cho các DN nhiều thách thức khi phải “cải tổ” sản xuất và quản lý để thích ứng, tương thích với các yêu cầu của hội nhập. Trước tình hình đó, không chỉ làm nhiệm vụ giới thiệu, tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của xu thế hội nhập, hiệp hội còn hướng dẫn, kết nối cho các DN hội viên tìm hiểu về các hiệp định, có cơ hội tiếp cận với những những thách thức và cơ hội đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa, dịch vụ để không bị tụt hậu trên thị trường. Cũng trong nhiệm kỳ qua, hiệp hội đã ký kết thỏa thuận phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa nhằm giúp các DN hội viên được tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý chặt chẽ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong các tranh chấp thương mại với các đối tác tỉnh ngoài, nước ngoài, góp phần vào sự phát triển bền vững của DN.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh chia sẻ: Xác định công tác phát triển, kết nối và hỗ trợ hội viên là nhiệm vụ trọng tâm, trong thời gian tới, hiệp hội sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò cầu nối đối thoại, tập hợp nguyện vọng, nhu cầu phản ánh của các DN gửi đến các cấp chính quyền để cùng kiến tạo những giải pháp tháo gỡ, tạo sự kết nối giữa cộng đồng DN và các cơ quan Nhà nước, gỡ những nút thắt trong quy trình, thủ tục hành chính để thúc đẩy hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, hiệp hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật và hỗ trợ DN tiếp cận các kinh nghiệm về hội nhập kinh tế quốc tế, việc đáp ứng, nâng cao các tiêu chuẩn về chất lượng hàng hóa, dịch vụ để không ngừng nâng cao tính cạnh tranh cho cộng đồng DN trong tỉnh, phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định và ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Bài và ảnh: Minh Hằng