Điện lực Thanh Hóa nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã nhanh nhạy nắm bắt tình hình, kịp thời xây dựng các kịch bản, phương án, nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” - vừa nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Công nhân Điện lực Nga Sơn đấu nối trạm biến áp chống quá tải tại xã Nga Bạch.

Khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở nước ta cũng là thời điểm miền Bắc và Bắc Trung bộ bước vào mùa nắng nóng. Những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6-2021, đợt nắng nóng kéo dài khiến nền nhiệt tăng cao, nhiệt độ ngoài trời nhiều nơi, có thời điểm lên đến 40, 50 độ C. Tại Thanh Hóa, phụ tải ngày 31-5-2021 với công suất đỉnh là 1.100,9 MW, sản lượng điện tiêu thụ là 23.095.000 (kWh), cao kỷ lục từ trước đến nay. Đứng trước “áp lực kép” như vậy, PC Thanh Hóa đã nhanh nhạy nắm bắt tình hình, kịp thời xây dựng các kịch bản, phương án, nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân.

Theo đánh giá của PC Thanh Hóa, trong thời gian qua, Điện lực Nga Sơn là một trong những đơn vị trực thuộc có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện “mục tiêu kép”. Được biết, liên quan đến trường hợp F0 Nguyễn Bá Thành (BN 3091) trong dịp về xã Nga An nghỉ lễ, Điện lực Nga Sơn có 14 trường hợp thuộc diện F1, F2 phải cách ly. “Đây thực sự là khó khăn, thách thức lớn đối với đơn vị do thiếu hụt nguồn nhân lực làm việc trực tiếp trên lưới điện trong thời điểm nắng nóng - thời gian cao điểm của ngành, tạo áp lực cho đơn vị trong việc thực hiện “mục tiêu kép”” - ông Nguyễn Quang Hùng, Giám đốc Điện lực Nga Sơn chia sẻ.

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết liệt nhưng không hoang mang, lo sợ, Điện lực Nga Sơn đã thực hiện nhiều phương án phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với điều kiện, thực tiễn hoạt động của đơn vị, như: Yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm quy định, khuyến cáo, chỉ đạo, yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa, ngành và công ty; xây dựng kịch bản ứng phó, điều động nhân sự cho những tình huống xấu xảy ra, bố trí phương án làm việc cho từng bộ phận sao cho hài hòa, nhịp nhàng, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện kiểm soát nội bộ chặt chẽ... Thực hiện cấp phát khẩu trang y tế, thuốc sát trùng cá nhân cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị, phun khử trùng tại trụ sở làm việc, căn cứ vào tình hình dịch bệnh cụ thể trong giai đoạn mới để duy trì và đảm bảo trang bị cho công tác phòng, chống dịch bệnh...

Ông Hùng cho biết thêm: “Thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn, để đảm bảo tránh lây nhiễm chéo cho bộ phận trực vận hành - một bộ phận đóng vai trò quan trọng, then chốt trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, các cán bộ, nhân viên của bộ phận này phải thực hiện cách ly tập trung tại nơi làm việc”. Trong công tác dịch vụ khách hàng, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng thực hiện hình thức thanh toán online và các dịch vụ điện trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, website của Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc...

Đối với nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trong mùa nắng nóng, bám sát sự chỉ đạo của PC Thanh Hóa, đơn vị đã tập trung mọi nguồn lực, phối hợp, đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị thi công, sớm đưa các dự án đầu tư, cải tạo vào vận hành. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã duy tu, bảo dưỡng, cân đảo pha các trạm biến áp và đường dây. Hằng năm, đơn vị đều chủ động xây dựng phương án đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục, an toàn trong mùa nắng nóng với phương châm “4 tại chỗ”. Được sự quan tâm của PC Thanh Hóa, cuối năm 2020, đơn vị được cấp 60 nghìn mét dây để cải tạo lưới điện hạ thế nông thôn. Những tháng đầu năm 2021, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đơn vị đã hoàn thành 2/5 dự án đầu tư, cải tạo lưới điện; 3 dự án còn lại dự kiến sẽ hoàn thành vào thời điểm cuối tháng 6–2021 để kịp thời đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục, an toàn trong mùa nắng nóng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sinh hoạt cho người dân. Đặc biệt, nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư ngành, nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, Điện lực Nga Sơn đã xin các dây điện, cột điện thu hồi từ các dự án điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhưng vẫn còn đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng sử dụng để cải tạo lưới điện hạ thế nông thôn do đơn vị quản lý, vận hành.

Với những cách làm hiệu quả ấy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, thời gian qua, Điện lực Nga Sơn đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của Nhân dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu điện cho sản xuất trên địa bàn huyện. Công tác dịch vụ khách hàng có chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt...

PC Thanh Hóa khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, không dùng nhiều thiết bị điện có công suất lớn cùng một lúc, nhất là vào giờ cao điểm để không gây nên tình trạng quá tải cục bộ ở các tuyến dây hạ thế hoặc các trạm biến áp, tăng cường sử dụng các thiết bị có tính năng tiết kiệm điện, cần cài đặt nhiệt độ hợp lý khi sử dụng điều hòa nhiệt độ (từ 24 – 28 độ C), thường xuyên vệ sinh máy điều hòa sẽ tiết kiệm điện từ 5 - 7% điện năng, hạn chế mở cửa tủ lạnh tránh hao phí điện năng... Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tăng cường tuyên truyền người dân, cán bộ, công nhân viên trong cơ quan, đơn vị sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Bài và ảnh: Hương Thảo