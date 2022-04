Công ty TNHH MTV Sông Chu - chất lượng hoạt động là thước đo của mọi giá trị

Thấm nhuần tư tưởng, lời dạy của Bác, trong suốt hành trình 76 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH MTV Sông Chu không ngừng nỗ lực, phấn đấu, gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào, xứng đáng là người bạn đáng tin cậy của nhà nông, góp phần quan trọng vào phát triển nông nghiệp và các mục tiêu kinh tế - xã hội khác của tỉnh.

Cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu – Chi nhánh Quảng Xương vận hành cống tiêu úng Ngọc Giáp (xã Quảng Thạch). Ảnh: Thùy Dương

Sau khi thực dân Pháp hoàn thành và đưa vào sử dụng đập Bái Thượng – công trình thủy lợi lớn đầu tiên ở Trung bộ chắn ngang dòng Chu giang - “bầu nước mát” tưới cho gần một nửa đồng ruộng xứ Thanh và phục vụ dân sinh cho hơn 2 triệu người trong vùng, bộ máy quản lý Ty Nông giang thuộc Sở Thủy lợi Trung Kỳ được thành lập. Từ mô hình tổ chức quản lý hệ thống Nông Giang Bái Thượng ấy, Công ty TNHH MTV Sông Chu đã trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi với biết bao khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, được sự quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành cùng tinh thần nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm với công việc của đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động, công ty không ngừng lớn mạnh, gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào.

Công ty TNHH MTV Sông Chu được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo vệ nhiều công trình thủy lợi lớn, nhỏ để phục vụ tưới, tiêu cho hơn 130.000 ha diện tích gieo trồng sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước cho trên 19.400 ha vùng nông thôn và đô thị (trừ vùng nội thị) của 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, công ty còn thực hiện nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất công nghiệp, sản xuất nước sạch, phát điện, điều tiết lũ, đẩy mặn, cải tạo môi trường sinh thái cho vùng hạ du và một số nhiệm vụ khác.

Là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hoạt động công ích, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty trải khắp từ miền núi cao đến vùng đồng bằng, ven biển. Từ khi thành lập đến nay, thấm nhuần lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò những người làm công tác thủy lợi nên mục tiêu sản xuất, kinh doanh của công ty không chỉ vì lợi nhuận mà vì lợi ích chung của xã hội. Bởi lẽ, hoạt động quản lý, khai thác các công trình thủy lợi của công ty có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, góp phần làm tăng năng suất, sản lượng cây trồng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng sản phẩm xã hội của tỉnh, đối với các hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh.

Từ nhận thức đến hành động, nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới, công ty đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh trên cơ sở chiến lược, có lộ trình rõ ràng cho từng giai đoạn; cùng với tổ chức công đoàn và các đoàn thể khác trong công ty tổ chức, phát động thực hiện nhiều phong trào thi đua, kịp thời khuyến khích, động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu... Phát huy truyền thống, huy động các nguồn lực, từng bước khắc phục, vượt qua khó khăn, trong những năm qua, công ty luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hằng năm được tỉnh giao; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; uy tín, thương hiệu ngày càng được củng cố, phát triển.

Năm 2021, công ty đã phát động tích cực thi đua lao động sản xuất thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tưới, tiêu cho hơn 142.000 ha, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Giá trị được Nhà nước hỗ trợ tiền sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi ước đạt 128,5 tỷ đồng.

Nhờ sự quan tâm, chú trọng đầu tư cho công tác xây dựng, duy tu, nâng cấp, sửa chữa các công trình hồ đập, kiên cố hóa kênh mương, mua sắm máy móc, trang thiết bị mới thay thế máy móc, thiết bị cũ, kém hiệu quả nên hoạt động sản xuất, kinh doanh các dịch vụ thủy lợi khác được mở rộng hằng năm. Trong năm qua, công ty đảm bảo cấp nước cho các khu công nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho địa bàn khoảng hơn 1 triệu dân, trong đó có 3 đô thị lớn của tỉnh là: TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn với doanh thu đạt 50,9 tỷ đồng (100% kế hoạch đã đề ra).

Với tiêu chí không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, trong những năm qua, Công ty TNHH MTV Sông Chu đặc biệt chú trọng cải tiến công tác quản lý, điều hành, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hằng năm, công ty có từ 10 – 15 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các lĩnh vực: Quản lý, điều hành; cải tiến kỹ thuật cơ, điện; bố trí, sắp xếp lao động linh hoạt, hợp lý; quy hoạch – đào tạo nguồn nhân lực; trong đó có 4 sáng kiến được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh công nhận và xếp loại A là: “Nghiên cứu và tổ chức thực hiện tổng hợp các biện pháp tiết kiệm điện năng các trạm bơm tưới trong Công ty TNHH MTV Sông Chu”; “Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng phương án khoán trong quản lý khai thác công trình thủy lợi để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn công trình”; “Một số giải pháp điều hành liên hệ thống tưới Cửa Đạt – Bái Thượng – sông Mực để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ tưới trong Công ty TNHH MTV Sông Chu”; “Điều tiết phòng lũ hạ du hồ chứa nước Cửa Đạt linh hoạt, an toàn và hiệu quả”... Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã và đang được áp dụng, góp phần làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng mỗi năm.

Công ty bố trí nguồn vốn hợp lý để mua sắm các thiết bị tự động hóa, công nghệ thông tin hiện đại lắp đặt tại các công trình hồ, đập, cống điều tiết xung yếu, truyền dữ liệu về trung tâm tại văn phòng công ty để kịp thời trong công tác điều hành, chỉ đạo; mua sắm các loại máy bớm nước tiên tiến, tiết kiệm điện năng tiêu thụ và hiệu suất nước cao để thay thế các máy bơm cũ, hiệu suất bơm nước thấp... Bố trí lao động linh hoạt, hợp lý và trang bị máy, thiết bị công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên viên, nhân viên lao động gián tiếp nhằm tăng năng suất lao động bình quân.

Chất lượng nguồn nhân lực là điều kiện sống còn của doanh nghiệp. Với phương châm: Mỗi tập thể, cá nhân nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm, công ty tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, tay nghề, kiến thức an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tổ chức định kỳ thi nâng bậc kỹ thuật... Anh Bùi Sỹ Tuyến (43 tuổi), tổ trưởng tổ vận hành cống tiêu Ngọc Giáp kiêm tổ trưởng tổ công đoàn Cụm thủy nông B37 (Công ty TNHH MTV Sông Chu – Chi nhánh Quảng Xương) đã có 20 năm công tác trong ngành thủy lợi, 3 năm liên tiếp được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Nỗ lực, quyết tâm học Bác từ những điều giản đơn nhất, hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất do công ty phát động, trong quá trình công tác, anh Tuyến không chỉ là người năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc mà còn có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật như: dẫn cáp tời vào lô của máy tời để vận hành cửa cống (2016); tai móc treo cửa cống để xử lý khi xảy ra sự cố đứt xích (2019)...

Bên cạnh đó, công ty chú trọng thực hiện quy chế dân chủ, nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp, xây dựng tổ chức đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, an sinh xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường... Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, người lao động trong công ty không ngừng được nâng lên. Mức thu nhập bình quân năm 2021 đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng, cao hơn năm 2020 là 100.000 đồng/người/tháng.

Từ những nỗ lực, phấn đấu ấy, Công ty TNHH MTV Sông Chu luôn được xem là một trong những điển hình trong khối các doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi toàn quốc. Trên hành trình xây dựng và phát triển, công ty vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng; nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua, danh hiệu của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương.

“Là đơn vị làm nhiệm vụ cung cấp dịch vụ quan trọng cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và đời sống nên trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Sông Chu xác định mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, từ đó khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế, uy tín của doanh nghiệp ở tỉnh và cả nước” – ông Lê Văn Thủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sông Chu cho biết.

Để thực hiện mục tiêu ấy, trong thời gian tới, công ty triển khai đồng bộ các giải pháp về tăng cường công tác quản lý Nhà nước; quản lý, xây dựng, tu sửa công trình; quản lý kinh tế; mở rộng sản xuất, kinh doanh ngoài công ích; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất; chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ và người lao động ngày càng vững mạnh...

Hương Thảo