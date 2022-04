Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa – Đông Sơn thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách

Ngay từ đầu năm 2022, Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa – Đông Sơn đánh giá nguồn thu, các yếu tố ảnh hưởng, dự báo khả năng tăng, giảm các sắc thuế, đề ra các giải pháp thu ngân sách Nhà nước (NSNN) sát với tình hình thực tế trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý; theo dõi sát tình hình thực hiện thu, thường xuyên tổng hợp, báo cáo và đề xuất kịp thời với lãnh đạo chính quyền địa phương và Cục Thuế tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thu để có biện pháp hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời.

Một cửa hàng kinh doanh xe mô tô trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Căn cứ dự toán thu NSNN được giao năm 2022, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa – Đông Sơn giao chỉ tiêu, kế hoạch thu ngân sách cho từng đội thuế, đồng thời, thực hiện quyết liệt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, bảo đảm nguồn thu bền vững, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao. Đi đôi với đó, chi cục thực hiện đăng ký thuế, quản lý công tác thuế kê khai, theo dõi nghĩa vụ nộp NSNN của người nộp thuế; giải quyết hồ sơ hoàn thuế, miễn, giảm thuế... Chi cục Thuế đã tập trung nguồn lực thực hiện quy trình kiểm tra thuế, trong đó, chú trọng điều chỉnh giảm kế hoạch kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Tăng cường công tác quản lý, đôn đốc thu tiền sử dụng đất và tổ chức rà soát các dự án còn nợ đọng, các hộ dân trúng đấu giá để ban hành thông báo mời làm việc, đôn đốc nộp số tiền còn nợ đọng vào NSNN. Chi cục phối hợp với hội đồng tư vấn thuế các phường, xã, thị trấn thực hiện điều chỉnh doanh thu, mức thuế sát với tình hình thực tế kinh doanh, nhằm chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng giữa các hộ kinh doanh. Đồng thời, chỉ đạo các đội thuế thường xuyên khảo sát doanh thu của hộ kinh doanh, khi có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đang khoán (đối với hộ nộp thuế khoán ổn định) thì thực hiện điều chỉnh lại doanh thu khoán để áp dụng nộp thuế cho thời gian còn lại của năm; đối với các hộ thu nhập thấp (hộ có mức doanh thu đến 100 triệu đồng/năm) nhưng quy mô phát triển để đưa vào quản lý kịp thời, đầy đủ, không bỏ sót diện hộ. Theo báo cáo của Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa – Đông Sơn, quý I-2022, chi cục thu NSNN hơn 1.518 tỷ đồng, đạt 57,9% dự toán pháp lệnh, tăng 226,1% so với cùng kỳ. Trong đó, một số sắc thuế thu đạt khá như, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1,197 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 57,444 tỷ đồng, tăng 107,5%; lệ phí trước bạ 88,704 tỷ đồng, tăng 25,3%; tiền thuê đất 4,593 tỷ đồng, tăng 58,9%...; thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 167,442 tỷ đồng, tăng 51,3%.

Đồng chí Trịnh Hùng Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa – Đông Sơn, cho biết: Thời gian tới, chi cục tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, khai thác, bao quát nguồn thu phát sinh trên địa bàn, quyết liệt trong công tác kiểm tra chống thất thu thuế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện dự báo, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng, tác động trực tiếp, gián tiếp đến nguồn thu để chủ động đề xuất, tham mưu kịp thời cho UBND TP Thanh Hóa, UBND huyện Đông Sơn các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện thu NSNN. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, gắn công tác tuyên truyền với việc thực hiện có hiệu quả các nội dung về cải cách thủ tục hành chính thuế. Hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử theo chỉ đạo của ngành thuế. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế, phân tích thông tin, dữ liệu, phát hiện những dấu hiệu rủi ro trong việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, kê khai thuế bất hợp lý, không tương xứng với quy mô kinh doanh để ngăn chặn và xử lý kịp thời những sai phạm. Đôn đốc doanh nghiệp nộp tiền thuế, tiền phạt theo quyết định xử lý vi phạm sau thanh tra, kiểm tra vào NSNN kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn, rà soát, quản lý đầy đủ về diện hộ, điều chỉnh và ổn định bộ thuế hộ kinh doanh, bảo đảm mức thuế sát, đúng với thực tế quy mô của hộ kinh doanh. Rà soát, khai thác nguồn thu từ các lĩnh vực: mua bán, chuyển nhượng bất động sản, thuế xây dựng nhà ở tư nhân, cho thuê nhà, thu phí - lệ phí... đạt hiệu quả cao nhất. Rà soát, đánh giá, phân tích tình trạng nợ thuế đến từng đối tượng; đồng thời, giao chỉ tiêu thu nợ hàng tháng đến từng cán bộ, công khai thông tin các đơn vị nợ thuế kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tích cực phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng cung cấp, trao đổi thông tin để thực hiện biện pháp thu nợ qua tài khoản của doanh nghiệp. Bám sát kế hoạch giao đất, đấu giá tiền sử dụng đất của UBND tỉnh, TP Thanh Hóa và huyện Đông Sơn để thông báo và có các biện pháp thu tiền sử dụng đất kịp thời. Tiếp tục rà soát người nộp thuế còn các khoản nợ không có khả năng thu, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện tốt công tác khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt, tiền chậm nộp theo đúng quy định.

