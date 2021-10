Các ngân hàng bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn

Để nâng cao thị phần và hoàn thành kế hoạch tăng trưởng cả năm, nhiều tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đang chú trọng tới dịch vụ ngân hàng bán lẻ, cho vay tiêu dùng, bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn. Đối tượng mà các ngân hàng hướng tới là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người hưởng lương hưu và công nhân lao động có thu nhập ổn định trong các doanh nghiệp.

Khách hàng vay vốn tại Agribank Nam Thanh Hóa.

Theo nhận định của các ngân hàng thương mại (NHTM), trong những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng cao, đây cũng là thời điểm để các ngân hàng giải ngân nguồn vốn cho vay tiêu dùng. Nhiều ngân hàng đã mở rộng cho vay tiêu dùng lên tới 300 – 500 triệu đồng, để khách hàng vay sửa chữa nhà ở, mua xe, mua sắm thiết bị trong gia đình. Ông Đoàn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Thanh Hóa (BIDV Thanh Hóa), cho biết: Trong cơ cấu tín dụng của BIDV, cho vay tiêu dùng chiếm khoảng gần 30% dư nợ cho vay khách hàng cá nhân. BIDV Thanh Hóa đã bám sát chỉ đạo của hệ thống, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng vào phân khúc khách hàng bán lẻ kết hợp với sử dụng các dịch vụ của ngân hàng; tăng cường cung cấp các sản phẩm tín dụng tiêu dùng và các dịch vụ đối với người dân. Đối tượng mà chi nhánh hướng tới là khách hàng cá nhân vay tiêu dùng phục vụ nhu cầu đời sống khu vực đô thị.

Cũng như BIDV Thanh Hóa, thời gian qua, hầu hết các NHTM trên địa bàn tỉnh đã mở rộng cho vay tiêu dùng, trong đó khách hàng vay dưới 100 triệu đồng không cần thủ tục thế chấp tài sản. Đối tượng mà ngân hàng hướng tới là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, công nhân có thu nhập ổn định. Quan điểm chỉ đạo của các NHTM, giải ngân vốn cho vay tiêu dùng không khống chế tăng trưởng, song phải bảo đảm cho vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích. Tránh tình trạng nhiều khách hàng lợi dụng nguồn vốn cho vay tiêu dùng sử dụng vào mục đích khác. Nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng đã mạnh dạn đầu tư sửa chữa nhà ở, mua sắm phương tiện, góp phần cải thiện cuộc sống. Chị Trần Thảo Huệ, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, cho biết: Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, đời sống của người dân gặp khó khăn, việc các ngân hàng triển khai cho vay tiêu dùng sẽ giúp cho nhiều khách hàng cải thiện cuộc sống. Gần đây chị đã lựa chọn gói vay tiêu dùng sửa nhà ở với mức 300 triệu đồng, trả trong vòng 3 năm (bao gồm cả lãi và gốc). Năm đầu tiên lãi suất vay khoảng 8%, còn các năm tiếp theo ngân hàng tính lãi theo mức huy động đầu vào, song không cộng quá thêm 4% lãi suất.

Theo tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 20-9, dư nợ tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn đạt khoảng 140 nghìn tỷ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm; trong đó, nhiều NHTM đã dành 25 - 30% trên tổng nguồn vốn cho vay khách hàng cá nhân để cho vay tiêu dùng. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ, cho vay tiêu dùng cá nhân đem lại tiện ích cho cả khách hàng và ngân hàng. Đối với khách hàng, dịch vụ ngân hàng bán lẻ, cho vay tiêu dùng cá nhân đem đến sự thuận tiện, an toàn, tiết kiệm trong quá trình thanh toán và sử dụng nguồn thu nhập của mình. Việc các NHTM đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, sẽ kích cầu sản xuất và là động lực quan trọng kích thích tăng trưởng kinh tế. Nhất là, trong bối cảnh dịch bệnh COVID–19 diễn biến phức tạp, sản xuất trong nước gặp khó khăn, thì việc giải ngân vốn cho vay tiêu dùng không chỉ giúp các ngân hàng tăng trưởng tín dụng mà còn kích thích sản xuất phục hồi. Hơn nữa, khi nhu cầu vay vốn của người dân lớn, việc mở rộng tín dụng cho vay tiêu dùng sẽ hạn chế và đẩy lùi được tín dụng đen. Tuy nhiên, nhiều người dân có nhu cầu vay vốn phục vụ cho tiêu dùng hiện nay vẫn gặp rào cản do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc làm bấp bênh, thu nhập không ổn định, dẫn tới nhiều ngân hàng vẫn thận trọng trong quá trình giải ngân.

Thời gian tới, các NHTM trên địa bàn tiếp tục phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng đa dạng, đa tiện ích trên cơ sở nâng cao chất lượng và hiệu quả các dịch vụ truyền thống, cải thiện thủ tục giao dịch. Trong đó, coi trọng dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tiếp cận nhanh hoạt động ngân hàng hiện đại và dịch vụ tài chính - ngân hàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nền kinh tế và tối đa hóa giá trị gia tăng của ngân hàng.

Bài và ảnh: Minh Hà