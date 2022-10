Bảo hiểm bảo an tín dụng bảo vệ quyền lợi người vay vốn

Đồng hành cùng chương trình “tam nông” (nông nghiệp, nông dân và nông thôn), ngoài tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn ưu đãi, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trên địa bàn tỉnh luôn tư vấn, định hướng khách hàng tham gia các sản phẩm bảo an tín dụng của Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC). Qua đó, giúp khách hàng giảm bớt khó khăn về tài chính khi không may gặp rủi ro trong cuộc sống.

Cán bộ Agribank trao đổi nghiệp vụ, tư vấn khách hàng tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng.

Bảo an tín dụng là loại hình bảo hiểm tự nguyện được khuyến khích khách hàng tham gia bởi lợi ích của nó. Khi tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng, trong trường hợp người vay tử vong do mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị thương tật vĩnh viễn, công ty bảo hiểm sẽ thay người vay trả nợ cho ngân hàng trong phạm vi số tiền bảo hiểm của khách hàng.

Gia đình anh Lê Văn Diện ở thôn Bùi Thượng, xã Yên Phú (Yên Định) vay vốn tại Agribank Yên Định với khoản vay 150 triệu đồng. Sau khi vay vốn, không may anh Diện bị ốm và đột ngột qua đời. Mất đi người lao động chính trong gia đình, vợ anh hết sức lo lắng về khoản nợ ngân hàng, chị chia sẻ: “Đang lúc gia đình bối rối về việc chồng tôi qua đời, lại thêm nỗi lo là không biết xử lý thế nào với khoản nợ vay ngân hàng trước đó, thì Agribank Yên Định đã kịp thời đến thăm hỏi và hướng dẫn gia đình hoàn tất hồ sơ để chi trả tiền bảo hiểm cho gia đình”.

Sản phẩm bảo an tín dụng thật sự đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính, vượt qua những khó khăn do không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Khi tham gia sản phẩm này, khách hàng vay vốn nếu không may bị rủi ro về con người như: nhập viện do tai nạn, mất do bệnh lý... tùy từng trường hợp, sẽ được chi trả viện phí hoặc thanh toán nợ vay tối đa đến 500 triệu đồng.

Các chi nhánh Agribank là những ngân hàng chiếm thị phần cho vay cao nhất trong khối ngân hàng trên toàn tỉnh. Các ngân hàng luôn thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng, chung tay cùng các cấp chính quyền tỉnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đẩy lùi nạn tín dụng đen thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi, đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là từ khi xảy ra đại dịch COVID-19. Cùng với nguồn vốn cho vay kinh doanh, các chi nhánh Agribank luôn nỗ lực giới thiệu những sản phẩm dịch vụ mang đến quyền lợi cao nhất cho khách hàng, từ đó giúp khách hàng an tâm về tinh thần vì có nguồn tài chính cần thiết để hỗ trợ, giảm rủi ro trong cuộc sống, nhất là về tính mạng, sức khỏe, khả năng hoàn trả vốn vay. Ngoài bảo an tín dụng, sản phẩm bảo an chủ thẻ cũng là một trong những sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ được khách hàng tin dùng. Sản phẩm bảo an chủ thẻ liên kết giúp bảo vệ khách hàng trong các giao dịch thẻ, bảo hiểm tai nạn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam với chi phí chỉ 1.500 đồng/tháng. Tùy từng trường hợp, khách hàng được bồi thường lên đến 50 triệu đồng/thẻ/năm. Đây là một trong nhiều sản phẩm do Agribank phát triển nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu mở tài khoản thanh toán và sử dụng thẻ ATM ngày càng nhiều của khách hàng. Các chi nhánh Agribank luôn chú trọng việc theo dõi, giám sát hoạt động của các ATM, thường xuyên cảnh báo khách hàng trước các giao dịch nghi ngờ gian lận hoặc các hình thức lừa đảo của tội phạm công nghệ cao liên quan đến ATM.

Việc tham gia sản phẩm bảo an tín dụng, bảo an chủ thẻ giúp khách hàng có thêm lá chắn vững chắc trong việc vay vốn đầu tư. Đây là những sản phẩm có tính nhân văn cao, hướng đến bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Bà Phạm Thị Thanh, Trưởng Phòng Dịch vụ - Maketting Agribank Nam Thanh Hóa, cho biết: “Sản phẩm bảo an thể hiện tính nhân văn vì cộng đồng của Agribank. Tham gia sản phẩm bảo hiểm này, khách hàng được bảo vệ toàn diện, tối đa trước những rủi ro không lường trước được, thêm vững tin và sử dụng vốn vay một cách hiệu quả. Ngoài ra, ngân hàng luôn có những chính sách khuyến khích cho khách hàng, như giảm một phần lãi suất tiền vay để khách hàng có thêm kinh phí tham gia các sản phẩm bảo an”.

Hiện tại, có hàng trăm nghìn khách hàng vay vốn tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh tham gia sản phẩm bảo an tín dụng, bảo an chủ thẻ. Điều này thể hiện rất rõ sự quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm này cũng như hiệu quả mà nó mang lại. Ông Trần Thăng Khánh, Giám đốc ABIC Thanh Hóa chia sẻ: Bảo hiểm Agribank luôn đồng hành cùng khách hàng mọi lúc mọi nơi, nhanh chóng và đáng tin cậy. Khi diễn ra sự kiện bảo hiểm, mỗi cán bộ ABIC Thanh Hóa và Agribank có mặt kịp thời, động viên thăm hỏi, giải quyết nhanh chóng và tạo sự tin tưởng cao trong lòng người dân.

Với phương châm vì cộng đồng, các chi nhánh Agribank đã trở thành điểm tựa cho người dân trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh. Các ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành và giúp những khách hàng vay vốn không may gặp rủi ro trong cuộc sống được hỗ trợ tài chính khi tham gia các sản phẩm bảo an.

Bài và ảnh: Khánh Phương