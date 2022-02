Agribank Nam Thanh Hóa: Chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thời gian qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã kịp thời áp dụng các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và nhiều chương trình giảm lãi, giảm phí, góp phần hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn, khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo lực đẩy tăng trưởng kinh tế. Qua đó, khẳng định là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu, chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng chí Trần Văn Thành, Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa tặng máy tính, sách vở cho các cháu Trường THCS Yên Thọ (Như Thanh).

Đặc thù ở Agribank là số lượng khách hàng vay hộ, cá nhân với những khoản vay nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ lớn, đa số các mô hình vay vốn để đầu tư đều có quy mô nhỏ, sức hấp thụ vốn của địa bàn thấp. Agribank Nam Thanh Hóa thực hiện nghiêm túc việc cơ cấu nợ, miễn giảm lãi cho khách hàng theo Thông tư 01 và các thông tư sửa đổi, bổ sung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong đó, chi nhánh đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho gần 5.800 khách hàng với dư nợ cơ cấu gần 830 tỷ đồng. Cho vay lãi suất ưu đãi, với 12.500 khách hàng, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền đã giải ngân đạt gần 1.170 tỷ đồng; hỗ trợ giảm lãi suất cho vay mới 10% so với lãi suất thông thường từ ngày 15-7-2021 cho gần 250 doanh nghiệp, với dư nợ được hỗ trợ hơn 2.300 tỷ đồng, số lãi được giảm gần 10 tỷ đồng...

Cam kết luôn sẵn sàng cung ứng nguồn vốn để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, duy trì và tiếp tục sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong giai đoạn nền kinh tế đang nỗ lực phục hồi, trong suốt thời gian qua, bên cạnh giảm mạnh lãi suất, chi nhánh còn triển khai có hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi, như: khách hàng xuất nhập khẩu, cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay tiêu dùng lãi suất ưu đãi đối với khách hàng cá nhân khu vực đô thị. Để bảo đảm duy trì tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Agribank Nam Thanh Hóa đã nỗ lực khắc phục khó khăn, cắt giảm chi phí, lợi nhuận để làm tốt vai trò bà đỡ của khách hàng và là trợ lực cho nền kinh tế sớm phục hồi trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường.

Cùng với việc triển khai chính sách miễn giảm lãi, chi nhánh đã triển khai miễn phí chuyển tiền trong nước, áp dụng đồng loạt toàn hệ thống và các kênh ngân hàng điện tử nhằm hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Song song với đó, Agribank cũng đẩy mạnh triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới với hàm lượng công nghệ cao, các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, mở tài khoản trực tuyến trên ứng dụng E-Mobile Banking, tạo điều kiện cho khách hàng giao dịch thuận tiện trong điều kiện phải hạn chế tiếp xúc trực tiếp để phòng, chống dịch. Tại Agribank Nam Thanh Hóa, nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích gắn với thương hiệu Agribank được đông đảo khách hàng tin dùng, như Agribank E-Mobile Banking, SMS Banking, nhận tiền kiều hối... Trong đó, ứng dụng Agribank E-Mobile Banking tích hợp nhiều tính năng hiện đại, thao tác dễ dàng như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, tiền gửi trực tuyến, quét mã QR Code, mua vé tàu, xe, vé máy bay, vé xem phim, đặt phòng khách sạn, mua sắm online, cung cấp thông tin về biến động số dư, quản lý đầu tư chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm ABIC, chi trả kiều hối qua Western Union... Đến hết ngày 31-12-2021, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Nam Thanh Hóa đạt 11.510 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm; dư nợ đạt 13.310 tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở dưới 0,5% tổng dư nợ, chất lượng tín dụng bảo đảm, hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn.

Ngoài hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh, Agribank Nam Thanh Hóa luôn thể hiện vai trò xung kích trong công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Năm 2021, tổng số tiền ngân hàng thực hiện cho công tác an sinh xã hội là 2,1 tỷ đồng; trong đó, gần 1 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay từ đầu năm 2022, Agribank Nam Thanh Hóa chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh phù hợp với diễn biến dịch COVID-19, tiếp tục tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp cốt lõi nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, chú trọng tăng trưởng tín dụng theo hướng tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, xây dựng các chương trình tín dụng ưu đãi phù hợp với các đối tượng khách hàng.

Bài và ảnh: Khánh Phương