Doanh nghiệp Hoa Kỳ đề xuất thành lập khu thương mại tự do tại Thanh Hóa

Khoảng 3 năm trở lại đây, Việt Nam đã tham gia vào nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới với quy mô lớn trên thế giới như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)... Các hiệp định được thực thi, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi về thuế cùng các điều kiện khác để tạo động lực xuất khẩu (XK) mạnh mẽ hơn. Tận dụng cơ hội này, nhiều doanh nghiệp tham gia hoạt động XK trên địa bàn tỉnh đã và đang xây dựng, triển khai chiến lược phát triển, mở rộng thị trường XK.