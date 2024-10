Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa thực hiện chương trình thiện nguyện tại Mường Lát

Chiều 25/10, Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị tài trợ thực hiện chương trình thiện nguyện tại các đồn Biên phòng Trung Lý, Quang Chiểu, huyện Mường Lát.

Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa và các nhà tài trợ trao tặng sách báo, dụng cụ thể dục thể thao cho Đồn Biên phòng Trung Lý và bà con bản Tà Cóm.

Theo đó, tại Đồn Biên phòng Trung Lý, xã Trung Lý, đoàn đã trao tặng “Tủ sách pháp luật”, sách báo tuyên truyền, các nhu yếu phẩm và dụng cụ thể dục thể thao cho Đồn và bản Tà Cóm đang thực hiện mô hình điểm “Bản sáng vùng biên”.

Sau khi tiếp nhận các phần quà do Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa, nhà tài trợ trao tặng, Đồn Biên phòng Trung Lý sẽ chuyển đến bà con Nhân dân bản Tà Cóm.

Đồn Biên phòng Trung Lý tiếp nhận “Tủ sách pháp luật” do Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa, Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục Hồng Đức trao tặng bà con Nhân dân bản Tà Cóm.

Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa Lê Hữu Sắc phát biểu tại buổi lễ.

Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa trao biển tượng trưng 5 bộ máy tính cho Đồn Biên phòng Quang Chiểu.

Tại Đồn Biên phòng Quang Chiểu, đoàn đã phối hợp với Đồn Biên phòng, các nhà tài trợ, Đảng ủy, UBND xã Quang Chiểu, xã Mường Chanh, Trường THCS Quang Chiểu khai giảng lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học văn phòng cho cán bộ, công chức cấp xã, thôn, bản và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu.

Đến nay, đã có 155 học viên là cán bộ công chức cấp xã, thôn, bản và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu đăng ký tham gia học tập. Đây là lớp học đặc biệt đầu tiên trên tuyến biên giới Mường Lát do Đồn Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa tổ chức.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng tin học văn phòng.

Lớp học góp phần từng bước nâng cao chất lượng hoạt động công tác của đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng, trong đó nâng cao kỹ năng sử dụng máy vi tính để soạn thảo, lưu trữ văn bản, sử dụng công nghệ thông tin, mạng internet trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Tại lớp học, Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa đã trao tặng 5 bộ máy vi tính, máy in, với tổng trị giá 30 triệu đồng; trao tặng các suất quà cho các thầy, cô giáo và học viên tham gia lớp học.

Đại diện Công ty Cổ phần VCI Group – Sơn TaCaTa phát biểu tại buổi lễ.

Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho “Ngôi nhà thiện nguyện” tại Đồn Biên phòng Quang Chiểu.

“Ngôi nhà thiện nguyện” do Đồn Biên phòng Quang Chiểu thực hiện nhằm kết nối các nhà hảo tâm sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã Mường Chanh, Quang Chiểu.

Các nhu yếu phẩm do Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa kêu gọi các nhà tài trợ trao tặng “Ngôi nhà thiện nguyện”.

Các nhu yếu phẩm do Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa phối hợp nhà tài trợ trao tặng cho “Ngôi nhà thiện nguyện” Đồn Biên phòng Quang Chiểu.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho “Ngôi nhà thiện nguyện”.

Các nhu yếu phẩm như gạo, nước mắm, dầu ăn, bột giặt... được các đoàn viên thanh niên Báo Thanh Hóa kết nối với nhà tài trợ là Công ty Cổ phần VCI Group - Sơn TaCaTa, Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê (Đông Sơn), Công ty TNHH nước mắm Cự Nham (Quảng Xương), Công ty nước mắm Thanh Hải... trao tặng, với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

Thượng tá Lê Văn Toản, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Chiểu phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Lê Văn Toản, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Chiểu chân thành cảm ơn lãnh đạo 2 xã Quang Chiểu, Mường Chanh, Ban Giám hiệu Trường THCS Quang Chiểu đã luôn đồng tỉnh, ủng hộ và quan tâm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương mở lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tin học văn phòng cho cán bộ công chức cấp xã, thôn, bản và cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu; cám ơn Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa, các nhà tài trợ trao tặng 5 bộ máy vi tính cùng các trang thiết bị phục vụ cho lớp học cũng như trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho “Ngôi nhà thiện nguyện”.

“Ngôi nhà thiện nguyện” được Đồn Biên phòng Quang Chiểu khai trương vào tháng 5/2024 với tinh thần “Ai có sẻ chia - Ai cần đến nhận”, nhằm kết nối các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã Mường Chanh, Quang Chiểu. Qua đó, thắt chặt tình cảm gắn bó máu thịt quân dân; động viên đồng bào các dân tộc trên địa bàn tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa và nhà tài trợ trao quà cho giáo viên giảng dạy lớp tin học.

Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa và nhà tài trợ trao quà cho học viên tham dự lớp tin học văn phòng.

Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa trao tặng ghi nhận tấm lòng vàng cho các đơn vị tài trợ.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa trao tặng ghi nhận tấm lòng vàng cho các đơn vị tài trợ chương trình thiện nguyện.

ĐTN