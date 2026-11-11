Đoàn kết, đồng lòng xây dựng thôn Minh Lai ngày càng phát triển

Thôn Minh Lai hiện có 641 hộ với 2.755 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm75% dân số. Những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, cán bộ và Nhân dân trong thôn luôn đồng lòng, đồng thuận, tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ các cấp phát động, qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Minh Lai.

Phát biểu chung vui với Nhân dân và cán bộ thôn Minh Lai, xã Minh Sơn tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra chiều 11/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích của thôn đã đạt được trong thời gian qua.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Khẳng định đoàn kết là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Minh Sơn và cán bộ, Nhân dân thôn Minh Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng thôn sớm trở thành thôn kiểu mẫu góp phần cùng xã Minh Sơn phát triển văn minh, giàu đẹp.

Bà con Nhân dân thôn Minh Lai tại ngày hội.

Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tiếp tục phát huy các tổ tự quản, người có uy tín, hòa giải viên và mô hình “Tiếng kẻng bình yên”; quan tâm giáo dục con em, phòng ngừa tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở để giữ bình yên cho từng gia đình, từng khu dân cư.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số theo hướng lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng cán bộ, Nhân dân thôn Minh Lai bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã tặng cán bộ, Nhân dân thôn Minh Lai bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao tặng máy tính và máy in cho cán bộ và Nhân dân thôn Minh Lai, góp phần hỗ trợ địa phương trong chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và phục vụ các hoạt động cộng đồng.

Trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Phạm Văn Thanh; tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã chung vui các hoạt động văn hóa, thể thao cùng bà con Nhân dân thôn Minh Lai.

Giữa những khó khăn, mất mát trong cuộc sống, gia đình chị Phạm Thị Tình, ở thôn Minh Lai, phải đối mặt với nhiều vất vả khi chồng mất sớm, các con đều đi làm ăn xa, một mình chị xoay xở với cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Thấu hiểu và sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng chị một con bò sinh sản. Món quà tuy không quá lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để chị vượt qua khó khăn. Hy vọng từ con bò giống hôm nay, gia đình chị sẽ có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Quốc Hương