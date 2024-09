Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hoằng Hoá và thị xã Nghi Sơn

Ngày 30/9, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hoằng Hoá và thị xã Nghi Sơn trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hoằng Hoá.

Dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá và đại diện một số ngân hàng hàng thương mại.

Tại các buổi tiếp xúc, thay mặt các đại biểu, ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn đã thông tin tới cử tri huyện Hoằng Hoá và thị xã Nghi Sơn các nội dung, chương trình tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV; đồng thời, thông tin tới cử tri các nội dung trả lời thuộc thẩm quyền của bộ, ngành Trung ương sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri huyện Hoằng Hoá và thị xã Nghi Sơn ở các kỳ họp trước đó.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hoằng Hoá.

Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chất lượng các kỳ họp với nhiều nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Cử tri cũng kỳ vọng và đặt nhiều niềm tin vào Kỳ họp thứ 8 sắp tới; đồng thời kiến nghị đến các ĐBQH nhiều vấn đề liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai, góp ý thực hiện hiệu quả, bổ sung các chính sách... nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân.

Cử tri xã Hoằng Châu (Hoằng Hoá) kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri huyện Hoằng Hoá đã kiến nghị đến các ĐBQH một số nội dung như: Đề nghị bãi bỏ Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bảo đảm tính thông nhất trong thi hành Luật Đất đai và áp dụng hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật; ban hành hoặc sửa đổi Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo nội dung của Luật Đất đai năm 2024 nhằm bảo đảm tính thống nhất trong triển khai thực hiện. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giảm tuổi nghỉ hưu đối với viên chức là giáo viên mầm non tại các đơn vị sự nghiệp công lập; xem xét, điều chỉnh quy định xếp lương đối với giáo viên mầm non mới tuyển dụng và giáo viên mầm non hiện nay đang công tác, bảo đảm tương ứng với trình độ đào tạo. Đề nghị mở rộng đối tượng “người lao động có thu nhập thấp” được hỗ trợ đào tạo nghề được thụ hưởng Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; đồng thời sớm ban hành văn bản quy định tiêu chí xác định “người lao động có thu nhập thấp” để các địa phương có cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách.

Cử tri xã Hoằng Phượng (Hoằng Hoá) kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri huyện Hoằng Hoá cũng kiến nghị Nhà nước có các chương trình, dự án hỗ trợ các hộ dân nuôi trồng thuỷ sản vùng ngoại đê bị ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra; khắc phục tình trạng đê sông Mã qua địa bàn bị xuống cấp để bảo đảm an toàn giao thông, chống xói lở và xâm nhập mặn. Đề nghị tách riêng chức danh thôn đội trưởng để bảo đảm hoạt động và tham mưu nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại cơ sở...

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Nghi Sơn.

Lãnh đạo thị xã Nghi Sơn dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri thị xã Nghi Sơn, các đại biểu kiến nghị về điều chỉnh Quyết định số 1699/QĐ-TTg, ngày 7/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 cho phù hợp với tình hình thực tiễn triển khai hiện nay. Tiếp tục được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho ngành y tế, giáo dục, bảo đảm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân và điều kiện học tập, cơ hội học tập cho học sinh. Kiến nghị Quốc hội xem xét, nghiên cứu đồng bộ sách giáo khoa phù hợp với tình hình thực tế của đất nước, địa phương, đồng thời tránh lãng phí, tiêu cực. Đề nghị quan tâm, bổ sung thêm ngân sách hoạt động cho các hội, tổ chức đoàn thể.

Cử tri thị xã Nghi Sơn kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt các ĐBQH, thiếu tướng Vũ Xuân Hùng trân trọng cảm ơn những nghiên cứu, đề xuất của cử tri các địa phương. Đồng chí khẳng định, đây là những ý kiến rất thẳng thắn, xác đáng, đặc biệt là những kiến nghị liên quan đến các văn bản thi hành Luật Đất đai năm 2024. Đồng chí giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hoá tổng hợp các kiến nghị thuộc phẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành Trung ương để chất vấn tại các kỳ họp và trả lời cử tri theo thẩm quyền; đồng thời có những nghiên cứu, điều chỉnh, ban hành kịp thời các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho các ngành, địa phương thực hiện.

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị của cử tri.

Với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh và huyện Hoằng Hoá, thị xã Nghi Sơn, đồng chí đề nghị các địa phương tổng hợp trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Minh Hằng