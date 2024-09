Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Định

Sáng 30/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thị Xuân, công chức Huyện uỷ Quan Hoá, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Yên Định trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Các ĐBQH với cử tri huyện Yên Định.

Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ngành cấp tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Các ĐBQH tỉnh Thanh Hoá tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Phạm Thị Xuân, công chức Huyện uỷ Quan Hoá đã thông tin tới các cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Yên Định gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Yên Định đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong huyện để gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Yên Định đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành tiếp tục có các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thực chất, hiệu quả; đặc biệt là phát triển nông nghiệp sạch, xanh, tuần hoàn, bền vững, nông nghiệp thông minh. Có chính sách ưu tiên thu hút đầu tư phát triển dịch vụ, công nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn.

Đại biểu Phạm Thị Xuân, công chức Huyện uỷ Quan Hoá trình bày dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ, ngành chức năng xem xét điều chỉnh việc dạy môn tích hợp ở bậc THCS để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động dạy học và đồng bộ với chương trình giáo dục cấp THPT. Cần có quy định cụ thể để thực hiện đối với các dự án giải phóng mặt bằng đã thông báo thu hồi đất, thực hiện kiểm kê tài sản theo hướng tiếp tục kế thừa tài sản đã kiểm kê để lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Cử tri huyện Yên Định tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri huyện Yên Định cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành bảo hiểm xã hội có giải pháp phù hợp vừa đáp ứng xu thế chuyển đổi số vừa đảm bảo thuận lợi, tiện ích cho người được thụ hưởng chính sách. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm để Hội Người cao tuổi được hưởng các cơ chế, chính sách như các tổ chức chính trị - xã hội. Cần bố trí kinh phí đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu úng tại vị trí cống Kiểu, xã Yên Trường để tiêu úng phục vụ sản xuất của Nhân dân...

Cử tri huyện Yên Định tham gia phát biểu ý kiến.

Phát biểu với cử tri, ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tín nhiệm của cử tri dành cho các ĐBQH. Đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khẳng định: Đây là những nội dung thiết thực, phản ánh những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống ở cơ sở đang đặt ra. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng của Trung ương, của tỉnh và huyện xem xét, giải quyết.

ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

ĐBQH Lại Thế Nguyên cũng đã thông tin thêm dự kiến thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm và đề nghị lãnh đạo tỉnh và huyện Yên Định nghiên cứu các giải pháp, tập trung giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Yên Định đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2024 cũng như những kết quả đạt được trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí lưu ý, với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, huyện không được thoả mãn với những gì đã có, mà còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới để thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Cử tri huyện Yên Định tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Yên Định những năm trước đây là địa phương dẫn đầu tỉnh với nhiều mô hình hay, hiệu quả, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp. Thời điểm hiện nay và trong nhiều năm tới, huyện vẫn được xác định là huyện nông nghiệp - một trong những trọng điểm lúa của tỉnh, có vai trò góp phần bảo vệ an ninh lương thực của tỉnh. Do đó, huyện cần tiếp tục chỉ đạo tổ chức sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, đưa cơ giới hoá vào sản xuất, gắn sản xuất với chế biến; đồng thời tập trung vận động bà con nông dân sản xuất theo hướng VietGap, sản xuất sạch, an toàn, hướng đến hữu cơ.

Phải tập trung giải quyết cho được vấn đề vệ sinh môi trường; khắc phục ô nhiễm môi trường do chăn nuôi trong các hộ gia đình. Trong đó, huyện cần chỉ đạo các địa phương quy hoạch khu vực chăn nuôi tập trung, nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu dân cư.

Cử tri huyện Yên Định tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cùng với đó, huyện cần tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đồng thời, cần tiếp tục quan tâm đến quy hoạch các cụm công nghiệp để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

Huyện Yên Định cũng cần chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, công chức. Trong đó, phải tuân thủ pháp luật, kỷ luật của Đảng, cơ quan, đơn vị, không được tự cho mình đứng trên pháp luật, đứng trên kỷ luật, kỷ cương, không tuân thủ pháp luật. Đồng thời phải đặt lợi ích của xã, của huyện lên trên hết. Mặt khác, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh những sai phạm, không để trở thành sai phạm lớn. Triệt để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trong xử lý công việc.

Cử tri huyện Yên Định tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Ngoài ra, huyện cần tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, số 4 và hoàn lưu bão gây ra; tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định sẽ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân; phấu đấu hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao, tiến đến là bắt tay vào xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

