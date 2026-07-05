Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh viếng Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển

Sáng 5/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đã đến viếng, chia buồn với gia quyến Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Tham gia đoàn có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dẫn đầu đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh viếng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển - người đảng viên 60 năm tuổi Đảng, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa, đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương viếng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946 tại làng Nam Ngạn, nay thuộc phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng. Hình ảnh nữ dân quân chỉ nặng khoảng 42kg nhưng đã vận chuyển hai hòm đạn pháo 37mm nặng gần 100kg vượt mưa bom, bão đạn tiếp tế cho trận địa phòng không, đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 1/1/1967 đồng chí được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân khi mới 21 tuổi.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Sau chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển tiếp tục đảm nhiệm nhiều cương vị trong quân đội và địa phương, luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, người cán bộ cách mạng, tận tụy với công việc, gắn bó với Nhân dân.

Trong quá trình công tác, đồng chí được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Huân chương Chiến công, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ và Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời sáng 4/7, hưởng thọ 81 tuổi.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn chia buồn, động viên gia quyến Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Chia sẻ với gia quyến, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển; đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Lễ truy điệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển được tổ chức vào 14 giờ ngày 5/7 tại tư gia (số 310 đường Trường Thi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Sau lễ truy điệu, linh cữu được an táng tại Nghĩa trang Chợ Nhàng.

Đỗ Đức