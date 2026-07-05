Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh viếng Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển

Đỗ Đức
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đã đến viếng, chia buồn với gia quyến Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh viếng Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển

Sáng 5/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đã đến viếng, chia buồn với gia quyến Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh viếng Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Tham gia đoàn có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh viếng Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dẫn đầu đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh viếng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển - người đảng viên 60 năm tuổi Đảng, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa, đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh viếng Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh viếng Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương viếng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946 tại làng Nam Ngạn, nay thuộc phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng. Hình ảnh nữ dân quân chỉ nặng khoảng 42kg nhưng đã vận chuyển hai hòm đạn pháo 37mm nặng gần 100kg vượt mưa bom, bão đạn tiếp tế cho trận địa phòng không, đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 1/1/1967 đồng chí được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân khi mới 21 tuổi.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh viếng Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Sau chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển tiếp tục đảm nhiệm nhiều cương vị trong quân đội và địa phương, luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, người cán bộ cách mạng, tận tụy với công việc, gắn bó với Nhân dân.

Trong quá trình công tác, đồng chí được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Huân chương Chiến công, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ và Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời sáng 4/7, hưởng thọ 81 tuổi.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh viếng Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn chia buồn, động viên gia quyến Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Chia sẻ với gia quyến, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển; đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Lễ truy điệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển được tổ chức vào 14 giờ ngày 5/7 tại tư gia (số 310 đường Trường Thi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Sau lễ truy điệu, linh cữu được an táng tại Nghĩa trang Chợ Nhàng.

Đỗ Đức

Tin liên quan:
  • Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh viếng Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển
    Nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển từ trần

    Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân Ngô Thị Tuyển - người con ưu tú của quê hương Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, với kỳ tích vác hai hòm đạn nặng gần gấp đôi trọng lượng cơ thể trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã từ trần vào sáng 4/7, hưởng thọ 81 tuổi.

Từ khóa:

#Anh hùng #Lê Đức Thái #Chủ tịch UBND tỉnh #Tỉnh ủy #Lực lượng vũ trang #MTTQ #ĐBQH #HĐND tỉnh #Bí thư #Cách mạng Việt Nam

Chủ đề Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6/2026 và hội nghị trực tuyến với các địa phương

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6/2026 và hội nghị trực tuyến với các địa phương

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2026 và hội nghị trực tuyến với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ...
Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Thời sự
Sáng 4/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
UBND tỉnh cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và chủ trương đầu tư một số dự án

UBND tỉnh cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và chủ trương đầu tư một số dự án

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 7, cho ý kiến vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh