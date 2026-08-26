Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương nhân dịp Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 26/8, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, giáo viên và học sinh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chỉnh trang vòng hoa trước khi dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khắc ghi lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác hằng mong muốn.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng liệt sĩ.

Dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các mẹ và các liệt sĩ vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, biết bao người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời cho lý tưởng cách mạng; nhiều người mẹ đã chịu đựng nỗi mất mát, hy sinh không gì bù đắp được.

Máu xương của các thế hệ cha anh đã hòa vào đất mẹ, làm nên nền độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được sống trong hòa bình, Nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các thành viên trong đoàn dâng hương lên các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng liệt sĩ.

Cán bộ, đảng viên và người dân Thanh Hóa hôm nay càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do; ý thức rõ trách nhiệm trong gìn giữ, bảo vệ và phát huy những thành quả cách mạng mà biết bao thế hệ đã đánh đổi bằng máu xương để có được.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng.

Dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng, đoàn đại biểu khắc ghi những chiến công của lực lượng thanh niên xung phong trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Đây là lực lượng có mặt ở những nơi gian khổ, hiểm nguy nhất, không tiếc tuổi xuân và xương máu để mở đường, bảo đảm giao thông, phục vụ chiến trường, góp phần làm nên thắng lợi của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dẫn đầu Đoàn đại biểu dâng hương tại Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng.

Sự hy sinh và cống hiến của các thế hệ thanh niên xung phong mãi là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí vượt qua mọi gian khó vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn Đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã.

Tại khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã, các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng nhớ những giáo viên, học sinh đã anh dũng hy sinh trong quá trình tham gia lao động, xây dựng tuyến đê trong những năm tháng chiến tranh.

Sự hy sinh cao cả ấy là một phần của lịch sử hào hùng, thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ Thanh Hóa đối với quê hương, đất nước.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ và những người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc; Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tự lực, tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX; xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Minh Hiếu