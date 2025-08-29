Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Chiều 29/8, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, Tượng đài Thanh niên xung phong, Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã, nhân kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn đã dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dành phút mặc niệm tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc ta, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giành được nhiều thắng lợi, giải phóng dân tộc, đem lại nền độc lập cho Tổ quốc, tự do và hạnh phúc cho Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách đây 80 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa nguyện không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực từ bên ngoài để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp, trở thành tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời Người hằng mong muốn.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng.

Thành kính dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng và Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã; đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Doãn Anh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những đóng góp, hy sinh của các mẹ, các anh đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, đem lại độc lập, thống nhất, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Ghi nhớ công ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục củng cố, giữ vững, bồi đắp truyền thống đoàn kết; chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Từ đó, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp; cùng với cả nước giữ gìn và vun đắp nền độc lập, xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phồn vinh, hạnh phúc và hùng cường; xứng đáng với sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ.

