Định Liên học và làm theo Bác

Trước đây xã Định Liên thuộc tốp đầu của huyện Yên Định trong phát triển kinh tế - xã hội, có nhiều cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả được nhân rộng ra nhiều xã khác. Tuy nhiên, có thời điểm xã gặp khó khăn trong công tác cán bộ nên việc chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương có phần bị chững lại. Khắc phục những hạn chế, tồn tại đó, Đảng bộ xã đã đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lãnh đạo đảng ủy xã và Phòng Giáo dục huyện Yên Định kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học tại Trường Mầm non xã Định Liên.

Đảng ủy xã xác định một trong những nội dung tạo đột phá trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là nâng cao vai trò, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu đối với đảng viên; cán bộ chủ chốt, người đứng đầu...

Bí thư Đảng ủy xã Hà Văn Hòa cho biết: “Trên tinh thần thực hiện các nội dung trên, toàn đảng bộ xã nêu cao quyết tâm đoàn kết, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Các chuyên đề, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác... được đảng ủy xã duy trì thường xuyên trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử và trong các sự kiện quan trọng của xã, các buổi sinh hoạt đoàn thể. Qua đó, đã góp phần bồi đắp niềm tin và tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng những việc làm, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của xã. Tiêu biểu là thực hiện chuyển đổi số; đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát cơ sở, nhất là cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân, xây dựng hình ảnh cán bộ của dân...; mỗi tổ chức đoàn thể đảm nhận một công trình, phần việc làm theo Bác. Trong đó, hội nông dân vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; hội LHPN đảm nhận tuyến đường hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường...

Việc cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong đời sống của Nhân dân. Đặc biệt, trong duy trì và giữ vững các tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2024, xã Định Liên tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, làm tiền đề xây dựng tiến tới xã NTM kiểu mẫu. Xã đã xây dựng bồn hoa đường mẫu; khởi công và đưa vào sử dụng công trình điện chiếu sáng trên Quốc lộ 45 trị giá 2,7 tỷ đồng; thi công tuyến đường nhựa 3,5km; vận động xã hội hóa nâng cấp cơ sở vật chất 3 trường học nhằm duy trì và công nhận chuẩn lại đối với các trường; vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa, thường xuyên quét dọn, cắt tỉa bồn hoa đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp và phát động cuộc thi tuyến đường kiểu mẫu cấp xã tại 4/4 thôn; trồng mới nhiều tuyến cây chuỗi ngọc, hoa ban, tường vi, hoa đào...; chỉ đạo thôn Duyên Thượng 2, thôn Vực Phác nâng cấp đường giao thông bằng nhựa át phan; các cơ quan trực thuộc tiếp tục chỉnh trang xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu...

Cảm nhận sự phát triển của quê hương, ông Lê Văn Thủy ở thôn Bái Thủy, cho biết: “Chúng tôi rất vui vì quê hương có nhiều đổi mới. Giao thông thông thoáng, đi lại thuận tiện, các dịch vụ phát triển... Hầu hết các công trình dân sinh được Nhân dân trong thôn đồng thuận đóng góp, chung sức xây dựng”.

Từ học và làm theo lời Bác đã tạo tiền đề để đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện hoàn thành và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật như năm 2024 thu nhập bình quân đầu người là 75,5 triệu đồng (tăng 4,5 triệu đồng so cùng kỳ). Tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 15% (vượt kế hoạch huyện giao). Tổng huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 145 tỷ đồng. Toàn xã hiện có 53 trang trại, gia trại; thành lập mới 7 doanh nghiệp (vượt kế hoạch huyện giao 4 doanh nghiệp); hơn 1.500 lao động có việc làm ở các công ty thuộc khu công nghiệp thị trấn Quán Lào, thu nhập ổn định từ 7 đến 9 triệu đồng/người/tháng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được chú trọng, tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong toàn đảng bộ và Nhân dân. Công tác văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo có nhiều đổi mới tích cực. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, an ninh chính trị ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi.

Bài và ảnh: Minh Trang