Tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

“Bộ đội Cụ Hồ” - tên gọi cao quý mà Nhân dân tin yêu dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội Nhân dân Việt Nam. Tên gọi trìu mến ấy là sự cô đọng bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội anh hùng vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Các tập thể, cá nhân trong LLVT tỉnh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, cùng với toàn Đảng, toàn dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đem lại cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân, được các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tin yêu, ghi nhận, đánh giá cao.

Tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của quân đội Nhân dân anh hùng, LLVT tỉnh không ngừng phát huy, lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, nhằm xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Với chức năng là “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”, LLVT tỉnh tích cực tham gia, hỗ trợ chính quyền địa phương và Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; tham gia hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do địa phương, quân đội phát động. Nổi bật là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; các phong trào thi đua “Phất cao cờ Quyết thắng, mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “LLVT Thanh Hóa chung sức XDNTM”; “LLVT Thanh Hóa chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Giai đoạn 2020-2024, LLVT tỉnh đã động viên cán bộ, chiến sĩ huy động gần 10 nghìn ngày công, trên 6 tỷ đồng, 500 tấn xi măng, 20.000 khối cát, đá nâng cấp trên 70km đường giao thông liên thôn, sân nhà văn hóa thôn, bản; đào, đắp khơi thông hơn 1.500km kênh mương nội đồng... LLVT tỉnh cũng đã tham gia hỗ trợ 363 xã, 717 thôn, bản đạt chuẩn NTM; 97 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 23 xã và 489 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn XDNTM.

Phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, LLVT tỉnh đã phối hợp tham gia nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội. Đến nay, LLVT tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 291 “Nhà đại đoàn kết”, 18 “Nhà đồng đội”, 85 “Nhà tình nghĩa”; 5 “Nhà 100 đồng” cho các đối tượng là quân nhân, gia đình chính sách, hộ gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở với số tiền 27 tỷ đồng. Thực hiện hiệu quả Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” giai đoạn 2021-2030, Bộ CHQS tỉnh nhận nuôi 8 cháu và nhận đỡ đầu 120 cháu với số tiền trên 1 tỷ đồng. Đóng góp trên 3,5 tỷ đồng để xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, trên 4 tỷ đồng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, trên 3,2 tỷ đồng Quỹ phòng, chống thiên tai; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt 810 triệu đồng; Quỹ trẻ em khuyết tật, chất độc da cam gần 300 triệu đồng; thực hiện có hiệu quả chương trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo” với số tiền gần 800 triệu đồng...

Trong thiên tai, bão lũ, những bóng dáng thân quen “Bộ đội Cụ Hồ” như một “lá chắn thép” để bảo vệ sự bình yên, giữ an toàn cho Nhân dân. Điển hình như trong cơn bão số 3 (Yagi) xảy ra đầu tháng 9/2024, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị đã xây dựng phương án sẵn sàng huy động trên 16.500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, trên 200 phương tiện; hàng ngàn phao cứu sinh, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt trong xử lý các tình huống.

Hay như trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” lại bừng lên sáng ngời. Với tinh thần “Vì Nhân dân quên mình”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã huy động 937 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, 15.053 lượt dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chống dịch, góp phần sớm kiểm soát dịch bệnh, đưa mọi hoạt động của tỉnh sớm ổn định và phục hồi. Những đóng góp quan trọng đó của LLVT tỉnh đã góp phần tô thắm truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng.

Một mùa xuân mới đang về mang theo bao kỳ vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc, cũng là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu trên từng cương vị công tác; phát huy hơn nữa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, viết tiếp truyền thống vẻ vang của quân đội trong chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Bài và ảnh: Xuân Minh