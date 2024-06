DIFF 2024: Du khách tấp nập đổ về Đà Nẵng đón xem màn so tài giữa Trung Quốc và Phần Lan

Tối 29/6, đêm thi thứ tư của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2024 sẽ là màn so tài kịch tính giữa tân binh Trung Quốc và đội Phần Lan – cựu vô địch DIFF 2019. “Cuộc chiến” này thu hút sự quan tâm lớn từ du khách trong và ngoài nước.

Đêm thi thứ tư của DIFF 2024 với chủ đề “Made of Fairy Tales – Thế Giới Thần Tiên” được dự đoán sẽ thu hút hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước đến thành phố biển Đà Nẵng. Sự quan tâm đặc biệt từ du khách đã khiến lượng vé máy bay đến Đà Nẵng tăng mạnh. Dự tính, ngày diễn ra DIFF 29/6/2024 sẽ có khoảng 151 chuyến bay đến Đà Nẵng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong suốt mùa pháo hoa DIFF 2024, số chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng trong tháng 6 cũng đã tăng lên 51 chuyến/ngày, một con số đáng chú ý so với năm trước.

Với sự đầu tư hàng trăm tỷ đồng và nỗ lực của gần 2.000 nhân viên từ tất cả các đơn vị, sở ban ngành thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group, DIFF 2024 đã đi đến đêm thi cuối của vòng loại, trở thành lễ hội có quy mô lớn nhất thành phố biển trong mùa hè này.

Đêm thi được mong chờ bậc nhất vòng loại

Đêm thi thứ 4 được xem là cuộc so tài kịch tính bậc nhất trong mùa DIFF năm nay bởi sự góp mặt của Trung Quốc – một đế chế pháo hoa lừng danh với các thiết bị được rất nhiều công ty trình diễn pháo hoa chuyên nghiệp trên thế giới sử dụng.

Đại diện cho đội Trung Quốc là công ty Liuyang Jingduan New-art Display, đến từ tỉnh Lưu Dương – nơi có truyền thống lâu đời trong ngành công nghiệp pháo hoa thế giới. Với kinh nghiệm và tài năng tích lũy từ nhiều thập kỷ, đội hứa hẹn sẽ mang đến một màn biểu diễn đặc sắc, kết hợp giữa nghệ thuật pháo hoa truyền thống và sự sáng tạo hiện đại. Màn trình diễn “Khúc ca mùa hè – Dệt nên pháo hoa” (Summer Song – Fireworks Painted with Embroidery) được xây dựng trên nền nhạc và ánh sáng, tái hiện những cảnh quan đẹp và nét văn hóa đặc trưng của Trung Quốc, hứa hẹn làm say đắm lòng người.

Tự tin trước đêm trình diễn, đội Trung Quốc chia sẻ rằng nhóm thiết kế của Liuyang Jingduan New-art Display bao gồm những chuyên gia kỹ thuật tài ba, luôn sáng tạo không ngừng nghỉ để đạt được những tầm cao mới trong nghệ thuật thị giác. Một trong những thế mạnh của đội là pháo tầm cao nên du khách đến với đêm “Thế giới thần tiên” có thể kỳ vọng những màn pháo thực sự mãn nhãn: “Chúng tôi đã thiết kế một chương trình tuyệt vời và sử dụng những hiệu ứng pháo hoa chất lượng cao, để làm cho buổi biểu diễn đêm 26/6 trở nên đặc biệt và tôn lên sự quyến rũ của pháo hoa.”

Trong khi đó, rất nhiều người cũng đặc biệt háo hức với sự trở lại của Phần Lan – một lão làng với khả năng sáng tạo cùng “gu” nhạc rock cực kỳ đặc trưng.

Đội Phần Lan, đại diện bởi JoHo Pyro Professional Fireworks – một trong những công ty thành công nhất ở vùng đất Bắc Âu, đã từng giành giải quán quân tại nhiều cuộc thi pháo hoa quốc tế danh giá tại Phần Lan, Ba Lan, Pháp và DIFF 2019. Đến với DIFF năm nay, đội Phần Lan mang đến màn trình diễn “Một Triệu Giấc Mơ" (A Million Dreams), một câu chuyện huyền ảo về những thách thức và hoài bão. Đội hứa hẹn sẽ kết hợp sắc màu pháo hoa với hiệu ứng nước, tạo nên một không gian thần tiên trên bầu trời Đà Nẵng.

Ông Johan Hollander, đội trưởng đội Phần Lan khẳng định đây sẽ là “màn trình diễn tuyệt vời nhất mà đội từng thực hiện ở châu Á”. Màn bắn pháo hoa sẽ có sự đồng điệu giữa ánh sáng và âm nhạc, hiệu ứng và cảm xúc. Ông chia sẻ thêm: “Thiết kế một buổi biểu diễn như thế này giống như chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng. Bạn cần có đầy đủ các loại nhạc cụ, từ trống tam giác nhỏ nhất đến trống trầm lớn nhất. Và điều quan trọng nhất là tất cả các nhạc cụ đều chơi cùng một bài hát. Và để âm nhạc và pháo hoa cùng nhau tạo nên những cảm xúc kỳ diệu”.

Đêm thi 29/6 cũng là đêm cuối cùng để ban giám khảo lựa chọn ra hai đội xuất sắc nhất bước vào chung kết của DIFF 2024. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Thành viên Ban Giám khảo DIFF 2024 chia sẻ: “Tôi đặc biệt kỳ vọng vào đêm thi tới. Đầu tiên là chủ đề rất hay. Thứ hai là cả hai đội tới đều rất mạnh. Đặc biệt là đội Trung Quốc với truyền thống pháo hoa vô cùng lâu đời. Thực sự là không thể biết được họ mang tới những điều bất ngờ trong màn trình diễn pháo hoa tới. Hy vọng đêm thứ 4 sẽ là một đêm bùng nổ của Thế giới thần tiên.”

Đêm nghệ thuật thần tiên bên sông Hàn thơ mộng

Sân khấu 1.260 m2 hình bàn tay nằm dọc theo bờ sông Hàn thơ mộng là điểm nhấn góp phần làm nên sự thành công và sức hút của DIFF 2024. Trong đêm thi thứ 4 của DIFF 2024, không chỉ có màn trình diễn rực rỡ của pháo hoa mà còn là những tiết mục nghệ thuật sôi động, lôi cuốn khán giả vào không gian “Thế giới thần tiên” với sự đa dạng về nội dung và nghệ thuật.

Mở đầu với những giai điệu du dương của “Về nghe lời mẹ ru” và sự kiêu hãnh của “Múa Trung Quốc Phong Vũ”, chương trình nghệ thuật sẽ tiếp tục với sự nhiệt huyết của “Beauty and the Beast” và sự lãng mạn của “Không ai khác ngoài em”.

Mỗi tiết mục không chỉ thể hiện tài năng nghệ thuật của hàng trăm nghệ sỹ trong nước, quốc tế, mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa đặc trưng của từng quốc gia, hứa hẹn tạo nên một không khí phấn khích và thăng hoa cho khán giả đến tham dự.

Đêm thi sẽ truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và 19 đài truyền hình các địa phương khác. Sau đêm vòng lại cuối cùng giữa Trung Quốc và Phần Lan là đêm chung kết diễn ra vào 13/7 với tên gọi “Made of Young Generation – Nhịp đập tương lai”, hứa hẹn sẽ bùng nổ mùa hè của thành phố bên sông Hàn.

Tùng Dương