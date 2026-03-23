Điều trị đa chuyên khoa: Cánh cửa hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư tiêu hóa

Hơn 40 năm đứng trong phòng mổ, TTƯT.TS.BS Lê Minh Sơn vẫn xem mỗi ca phẫu thuật như một “bản hòa tấu của sự sống”, nơi người phẫu thuật viên đóng vai trò “nhạc trưởng” điều phối nhiều chuyên khoa cùng tham gia điều trị. Từ trải nghiệm với hàng nghìn ca bệnh khó, ông đang theo đuổi một hướng tiếp cận mới - mô hình điều trị đa chuyên khoa tại Vinmec Hải Phòng được kỳ vọng mở ra thêm cơ hội sống và phục hồi cho bệnh nhân ung thư tiêu hóa.

43 năm theo đuổi “lối đi khó” của ngoại khoa

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, TS.BS Lê Minh Sơn tiếp tục được đào tạo và tu nghiệp chuyên sâu tại nhiều trung tâm y khoa và trường đại học danh tiếng ở châu Âu như Pháp, Ý. Quá trình đào tạo bài bản trong nước và quốc tế đã giúp ông xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc để theo đuổi ngoại tiêu hóa - một trong những chuyên ngành phức tạp bậc nhất của ngoại khoa.

Trong hơn 43 năm làm nghề, ông đã trực tiếp tham gia và phẫu thuật thành công hàng nghìn ca bệnh khó, đặc biệt trong điều trị ung thư dạ dày, đại trực tràng và các bệnh lý gan mật. Dù vậy, ông vẫn xem những trường hợp ung thư ở giai đoạn muộn vẫn luôn là thách thức lớn.

TTƯT.TS.BS Lê Minh Sơn cùng ê-kíp thực hiện phẫu thuật cho người bệnh.

“Phần lớn bệnh nhân nhập viện khi bệnh đã tiến triển nặng, nhiều trường hợp khối u liên quan đến các cơ quan quan trọng trong ổ bụng, đòi hỏi phẫu thuật phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi đó, mỗi quyết định trong phòng mổ đều phải được cân nhắc rất kỹ, bởi từng thao tác đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của người bệnh”, TS Sơn chia sẻ.

Ông vẫn nhớ một bệnh nhân ung thư đại trực tràng có hoàn cảnh khó khăn nhập viện trong tình trạng tắc ruột gần như hoàn toàn. Người bệnh mệt mỏi, bụng chướng và hầu như không thể ăn uống. Sau khi hội chẩn, ê-kíp quyết định phẫu thuật cấp cứu để giải quyết tình trạng tắc ruột và cắt bỏ khối u. Ca mổ kéo dài nhiều giờ nhưng cuối cùng đã diễn ra thuận lợi.

Vài ngày sau phẫu thuật, khi đã có thể ăn uống trở lại, bệnh nhân nói với bác sĩ một câu rất giản dị: “Chỉ cần tôi có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường trở lại là gia đình tôi đã rất hạnh phúc rồi”.

Theo TS Sơn, chính những khoảnh khắc như vậy khiến ông nhận ra giá trị của phẫu thuật không chỉ nằm ở kỹ thuật hay sự thành công của ca mổ, mà còn ở việc giúp người bệnh có cơ hội tiếp tục cuộc sống bình thường. Điều đó khiến ông trăn trở nhiều hơn về việc làm sao để người bệnh có thể phát hiện ung thư sớm.

“Phần lớn bệnh nhân đến viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên phức tạp, chi phí tăng cao và cơ hội hồi phục bị thu hẹp. Nếu ung thư được phát hiện sớm hơn, quá trình điều trị sẽ nhẹ nhàng hơn, giúp nhiều người bệnh có cơ hội kéo dài sự sống, đồng thời duy trì chất lượng sống tốt và sớm trở lại sinh hoạt bình thường”, ông chia sẻ.

“Nhạc trưởng” của mô hình điều trị đa chuyên khoa

Sau nhiều năm công tác tại các bệnh viện lớn và đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn quan trọng, TS.BS Lê Minh Sơn tiếp tục hành trình của mình tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng.

Chia sẻ về quyết định này, ông cho biết, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cùng mô hình điều trị đa chuyên khoa của Vinmec là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

“Vinmec có hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ cùng quy trình phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa như chẩn đoán hình ảnh, nội soi tiêu hóa và phẫu thuật. Điều này giúp bác sĩ có thêm nhiều công cụ để phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh lý, từ đó xây dựng chiến lược điều trị phù hợp và hiệu quả hơn cho người bệnh”, ông chia sẻ.

TTƯT.TS.BS Lê Minh Sơn chính thức gia nhập Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng.

Theo TS Sơn, điều trị ung thư tiêu hóa hiện nay có nhiều thay đổi so với trước đây. Nếu như phẫu thuật từng là phương pháp điều trị chính thì hiện nay, xu hướng điều trị đa mô thức ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Phẫu thuật được phối hợp với hóa trị, xạ trị, nội soi can thiệp, chăm sóc hậu phẫu và các kỹ thuật chẩn đoán hiện đại giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

“Phẫu thuật viên giống như nhạc trưởng trong phòng mổ. Nhưng để ca mổ thành công cần sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa như ung bướu, nội soi tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh và hồi sức”, bác sĩ cho hay.

Sự phát triển của phẫu thuật nội soi và các kỹ thuật ít xâm lấn, trong đó có phẫu thuật robot, cũng đang mở ra nhiều bước tiến trong điều trị bệnh lý tiêu hóa, giúp người bệnh ít đau hơn, hồi phục nhanh hơn và rút ngắn thời gian nằm viện.

Tại Vinmec Hải Phòng, TS Sơn kỳ vọng cùng đội ngũ phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như phẫu thuật ung thư tiêu hóa chuyên sâu, phẫu thuật đại trực tràng và các kỹ thuật ít xâm lấn hiện đại. Mục tiêu lâu dài là xây dựng Vinmec Hải Phòng trở thành trung tâm ngoại tiêu hóa chất lượng cao hàng đầu khu vực, nơi người bệnh có thể tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại ngay tại địa phương.

Với những đóng góp cho lĩnh vực ngoại khoa tiêu hóa, TS.BS Lê Minh Sơn đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2017 và Huân chương Chiến công hạng Ba.

