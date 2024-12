Điều tra làm rõ 3 vụ, 10 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, sau 1 tháng ra quân, Công an huyện Yên Định đã điều tra làm rõ 3 vụ, bắt 10 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an huyện Yên Định bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Điển hình, ngày 6/11/2024, Công an huyện Yên Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Duy, sinh năm 1994 ở thị trấn Yên Lâm (Yên Định) và Hà Văn Công, sinh năm 1996 ở xã Cẩm Tâm (Cẩm Thủy) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Lò Văn Hướng, sinh năm 2001 ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và Lại Văn Minh, sinh năm 1996 ở xã Yên Trung (Yên Định). Khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ 12 gói heroin cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tiếp đó ngày 9/11, Công an huyện Yên Định kiểm tra hành chính tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Yên Trường. Qua kiểm tra phát hiện 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 túi nilon đựng ma túy (dạng kẹo). Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 2000 tại xã Thuận Minh (Thọ Xuân), thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Mới nhất, trong khi đang tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an xã Yên Trung đã phát hiện và bắt quả tang Lại Văn Việt, sinh năm 2003 ở xã Yên Trung đang sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi tiếp nhận đối tượng và hồ sơ vụ án, Công an huyện Yên Định đã mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng Dương Văn Phương, sinh năm 1983 và Lê Hồng Phong, sinh năm 1977 đều ở xã Yên Thọ, thu giữ 0,012g heroin cùng nhiều tang vật có liên quan.

Các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Quốc Hương