Điều động, luân chuyển cán bộ để “luyện sắt - mài kim” (Bài cuối): “Kim” sáng từ “lửa”

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”. Do đó, “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”. Đây cũng chính là kim chỉ nam trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ của tỉnh Thanh Hóa. Để qua quá trình tôi luyện tại cơ sở, từng bước lựa chọn những cán bộ có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm và dám hy sinh vì lợi ích chung.

Các học viên lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Minh Hiếu

Bài học nhãn tiền

Từ sớm, Đảng và Nhà nước đặt ra yêu cầu đối với người cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, cần phải “có tâm, có tầm và có tài”. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp do quan hệ, do hậu duệ, do tiền tệ mà được bổ nhiệm đầy “ưu ái”, “nâng đỡ” cất nhắc lên “làm lãnh đạo”.

Cụm từ “nâng đỡ không trong sáng” xuất hiện từ khi Thanh Hóa xảy ra vụ việc của “hot girl” Quỳnh Anh (Trần Vũ Quỳnh Anh). Nhờ mối quan hệ “thân hữu” mà được “ưu ái” bổ nhiệm “nâng đỡ”, để rồi trong ít năm đã được thăng tiến một cách “thần tốc” khiến dư luận bất bình. Từ nhân viên hợp đồng ở đơn vị sự nghiệp, “hot girl” này được chuyển về làm công chức chuyên môn. Trong một thời gian rất ngắn được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng, trưởng phòng, đề nghị quy hoạch chức danh phó giám đốc sở; được kết nạp Đảng, tham gia Đảng ủy Sở Xây dựng.

Sau “hot girl” Quỳnh Anh, dư luận Thanh Hóa tiếp tục xôn xao về việc “hoàng hôn” nhiệm kỳ với đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thậm chí còn thiếu nhiều tiêu chuẩn. Đó là vụ việc ông Lê Như Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa trước khi nghỉ hưu bổ nhiệm “bừa” 4 trường hợp chưa đủ các điều kiện, trình độ... theo quy định của UBND tỉnh. Hay như năm 2015, ông Đào Trọng Quy, lúc đang đương chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trước khi chuyển công tác sang vị trí mới đã ký bổ nhiệm 11 cán bộ, công chức sai quy định. Với các trường hợp như trên, dư luận xã hội đều cho rằng việc bổ nhiệm sai có thể thấy liên quan đến “quan hệ, lợi ích nhóm” để đưa những đối tượng “năng lực thì ít nhưng lại thích xu nịnh, lấy lòng cấp trên” để được “thăng quan - tiến chức”. Từ việc lựa chọn cán bộ không đủ tâm, không đủ tầm vào trong bộ máy... sẽ làm rệu rã bộ máy.

Trong giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/3/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ đã chỉ ra việc 94 cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Thanh Hóa còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm. Tất cả các trường hợp bổ nhiệm sai, trái quy định đều đã bị cấp có thẩm quyền thu hồi các quyết định đã được bổ nhiệm trước đó. Những người chịu trách nhiệm ký các quyết định đó cũng đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử lý kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo. Vụ việc “nâng đỡ không trong sáng” Trần Vũ Quỳnh Anh đã được xử lý dứt điểm. Người đứng đầu Sở Xây dựng Thanh Hóa thời điểm xảy ra sai phạm phải chịu trách nhiệm. Ngày 18/1/2018, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Văn Tuấn, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 651-QĐNS/TW ngày 26/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm quy định của Đảng trong công tác cán bộ, thì việc loại ra khỏi bộ máy những “con ốc lỗi”, cũng đã được tỉnh Thanh Hóa đặc biệt chú trọng. Bởi đóng vai trò như là “cái gốc” quyết định sự thành, bại của mọi công việc, cho nên cùng với phẩm chất và năng lực, thì càng đòi hỏi cán bộ phải tiên phong, gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, vào những vấn đề còn tồn tại, tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã chỉ rõ: Vẫn còn tình trạng các cơ quan chức năng không tham mưu rõ hoặc không thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, dẫn đến hiệu quả công việc không cao. Né tránh, đùn đẩy trách nhiệm còn xảy ra ở một số ngành, lĩnh vực, địa phương, giải quyết công việc còn thiếu chặt chẽ. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành, quyết định của cấp trên. Từ đó làm suy giảm lòng tin của tổ chức, công dân và ảnh hưởng đến các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh, ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính. Để khắc phục những hạn chế đã nêu, yêu cầu cán bộ không được gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh khi thực thi công vụ; ngược lại, phải lấy việc phục vụ dân, lo cho dân là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Ngay sau Kỳ họp thứ 4, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị số 01 chỉ đạo các địa phương phải đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ cấp tỉnh xuống cấp xã... Các đơn vị phải tăng cường, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, tuyệt đối không để các ngành, các cấp xảy ra chậm trễ trong giải quyết công việc được giao, xử lý nghiêm những trường hợp chậm trễ trong xử lý công việc, chất lượng tham mưu thấp, có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết loại bỏ ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Xây dựng nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm nhất là người đứng đầu... Với tinh thần quyết liệt, chỉ đạo sát sao từng vấn đề cụ thể đã xốc lại ngay tinh thần và cảnh báo cho các cán bộ có tư tưởng làm việc cầm chừng không vì nhiệm vụ chung, chủ động ra khỏi bộ máy để những người có năng lực, trình độ thực sự làm việc vì sự phát triển chung của tỉnh.

Quy hoạch, đào tạo cán bộ cả chiều rộng lẫn chiều sâu

Qua thực tiễn công tác điều động, luân chuyển cán bộ, Tỉnh ủy Thanh Hóa và các cấp ủy đã phát hiện được nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, bảo đảm “đúng người, đúng việc”, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, rà soát, sàng lọc cán bộ yếu kém để đưa ra khỏi quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành các quy định cụ thể để triển khai thực hiện có kết quả. Công tác quy hoạch cán bộ đã được thực hiện khách quan, dân chủ, đúng quy định, bảo đảm liên thông giữa các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị tỉnh; thực hiện nghiêm phương châm “động” và “mở”, gắn với các khâu trong công tác cán bộ. Số lượng nguồn quy hoạch bảo đảm theo quy định, chất lượng nguồn quy hoạch được nâng lên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Trong hơn 10 năm qua, toàn tỉnh có 79.669 lượt cán bộ được đưa vào quy hoạch; trong đó, quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 8.366 lượt; quy hoạch các chức danh diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và lãnh đạo ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh quản lý là 71.303 lượt. Cùng với làm tốt công tác quy hoạch, hằng năm, căn cứ nhu cầu và thực tế đội ngũ cán bộ, Tỉnh ủy Thanh Hóa, các cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đương chức, cán bộ trong quy hoạch. Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng được 84.211 lượt người, bao gồm đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho 10.564 lượt người, trong đó, tỉnh đã tuyển chọn được 26 đồng chí cán bộ trẻ có triển vọng ở các ban, sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cử đi học thạc sĩ tại Anh, Ô-xtrây-li-a theo đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý và đã trở về công tác tại các ban, sở, ngành, địa phương của tỉnh; đào tạo lý luận chính trị cho 20.701 lượt người (cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị được 2.296 lượt người, trung cấp lý luận chính trị được 18.405 lượt người); bồi dưỡng 52.946 lượt người, trong đó tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh các nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 cho 232 đồng chí. Cấp huyện đã mở được 27 lớp dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và chức danh lãnh đạo chủ chốt các nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 cho gần 4.000 đồng chí.

Cùng với quan tâm đào tạo cán bộ, công tác điều động, luân chuyển được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy quan tâm. Trong 10 năm qua, đã có 4.523 lượt cán bộ ở các cấp, từ tỉnh về huyện 121 lượt, huyện lên tỉnh 92 lượt, huyện sang huyện 94 lượt; huyện về xã 574 lượt, xã lên huyện 267 lượt, xã sang xã 1.363 lượt; ngành này sang ngành khác cấp tỉnh 38 lượt, phòng này đến phòng khác ở các ngành cấp tỉnh 828 lượt, ngành này đến ngành khác ở cấp huyện 1.146 lượt. Các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ việc điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ, chống “chạy chức”, “chạy quyền”, tham nhũng, tiêu cực, bước đầu đã tạo sự “đột phá” quan trọng, từng bước xóa bỏ tư tưởng cục bộ, khép kín địa phương, tư tưởng hẹp hòi, ích kỷ đối với cán bộ được luân chuyển. Đa số các địa phương sau khi có cán bộ được điều động, luân chuyển thì tình hình ổn định, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều có bước phát triển; nhiều cán bộ trưởng thành được bố trí, sắp xếp vào vị trí cao hơn và tương đương; sau khi luân chuyển có 912 đồng chí được bố trí chức vụ cao hơn, 731 đồng chí giữ chức vụ tương đương so với trước khi luân chuyển.

Tại hội nghị gặp mặt cán bộ được điều động, luân chuyển thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hồi tháng 3/2024, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (nay là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương) đã nêu lên một số bài học kinh nghiệm trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ đó là: Việc điều động, luân chuyển cán bộ đã được triển khai thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ, chống chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực và bảo đảm đúng quy trình, quy định, bước đầu tạo sự “đột phá” trong công tác cán bộ. Thông qua điều động, luân chuyển đã tạo chuyển động mới trong công tác cán bộ và tăng cường nguồn lực cho cơ sở; đã kết hợp điều động, luân chuyển với từng bước thực hiện bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, khắc phục một bước tình trạng trì trệ, khép kín và tư tưởng cục bộ địa phương trong công tác cán bộ; có tác dụng thúc đẩy các khâu khác của công tác cán bộ.

Việc điều động, luân chuyển đã đáp ứng yêu cầu “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm”, từng bước điều chỉnh và bố trí cán bộ hợp lý hơn, tăng cường cán bộ cho những nơi có nhu cầu cấp bách, những địa bàn khó khăn. Điều động, luân chuyển cán bộ đã trở thành việc làm bình thường, thành nền nếp, phá bỏ những quan điểm và thói quen cũ lạc hậu... Việc phân công, bố trí cán bộ sau luân chuyển đã bám sát các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy; đổi mới theo hướng phân công, bố trí công tác xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị và năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ. Từ kết quả rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, nhiều đồng chí đã được ghi nhận, bố trí ở vị trí công tác cao hơn.

Từ những kết quả đạt được trong công tác luân chuyển cán bộ, có thể thấy: Trên cơ sở quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lựa chọn đúng cán bộ để xem xét, đưa đi luân chuyển nhằm rèn luyện, thử thách ở các địa bàn. Từng đồng chí được điều động, luân chuyển nhận thức được bổn phận và trách nhiệm của mình, có quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị nơi được chuyển đến. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm. Tâm huyết, tận tụy, toàn tâm, toàn ý và dành tối đa thời gian cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; luôn trăn trở với nhiệm vụ được giao và đổi mới, tìm tòi, sáng tạo, chăm lo cho sự nghiệp chung; lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Qua việc điều động, luân chuyển đã không ngừng “tôi luyện” được đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; có tinh thần “7 dám”, như đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định, đó là “dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”.

Minh Hiếu