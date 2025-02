Diễn biến mới về không khí lạnh, lốc sét và nắng nóng từ nay tới tháng 8

Nhận định các hình thái thời tiết nguy hiểm đáng lưu ý trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 8/2025, chuyên gia Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết từ nay đến hết tháng 3/2025, không khí lạnh lệch đông và biến tính sẽ gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù ở các tỉnh phía Bắc Bộ. Xu thế thời tiết này sẽ tác động đến các hoạt động dân sinh cũng như giao thông của người dân.

(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Trong 6 tháng tới, trên phạm vi cả nước cũng sẽ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh nguy hiểm. Các đợt nắng nóng gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt, sức khỏe cộng đồng.

Đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Thông tin cụ thể, ông Lâm cho biết hiện tại ENSO (chữ viết tắt để chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt - El Nino và hiện tượng lạnh dị thường của lớp nước biển bề mặt - La Nina) đang trong điều kiện La Nina, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương thấp hơn trung bình nhiều năm 0,6 độ C.

Từ tháng Ba đến tháng Năm tới đây, dự báo ENSO có khả năng sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính, với xác suất từ 60-70%.

Với xu thế trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ tháng 3-5/2025, ít khả năng có bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và tương đương với mức trung bình nhiều năm.

Đối với không khí lạnh, ông Lâm cho biết trong tháng Ba, hoạt động của không khí lạnh xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, tác động của không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Trên đất liền, không khí lạnh lệch đông và biến tính sẽ gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đặc biệt ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, không khí lạnh sẽ tác động đến các hoạt động dân sinh cũng như giao thông của người dân.

Từ tháng 4/2025, hoạt động của không khí lạnh sẽ suy giảm dần.

Cũng trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 5/2025, dự báo nắng nóng có khả năng xuất hiện muộn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với số ngày nắng nóng ít hơn so với năm 2024.

Tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, trong tháng Ba và tháng Tư, nắng nóng có thể xảy ra chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên khả năng cường độ nắng nóng sẽ ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Từ tháng 5/2025, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ lan dần sang phía Đông, khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng gia tăng. Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong các tháng 3-5/2025, phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng tháng Năm, nhiệt độ trung bình tại khu vực Tây Bắc (Bắc Bộ) cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

“Các đợt nắng nóng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt và sức khỏe cộng đồng,” ông Lâm nhận định.

Về xu thế mưa, dự báo trong tháng Ba, ở Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong tháng Tư, mưa có khả năng xuất hiện sớm và gia tăng ở Tây Nguyên và Nam Bộ; khu vực Bắc Bộ mùa mưa xuất hiện tương đương với trung bình nhiều năm.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian dự báo từ tháng 3-5/2025, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm.

Dự báo tổng lượng mưa trong tháng 3-4/2025 tại khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (trong đó tổng lượng mưa tháng Ba phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn; tháng 4 phổ biến từ 70-120mm, vùng núi có nơi trên 150mm. Từ tháng Năm, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10-20%, riêng vùng núi có nơi thấp hơn 5-15% (tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, vùng núi có nơi trên 300mm).

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, dự báo tổng lượng mưa trong tháng Ba ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn. Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, tổng lượng mưa cao hơn từ 5-10mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến 40-70mm. Trong tháng Tư, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến từ 60-100mm, có nơi cao hơn. Tháng Năm, tổng lượng mưa ở Trung Bộ phổ biến cao hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cũng trong khoảng thời gian từ tháng 3-5/2025, tổng lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, tổng lượng mưa trong tháng Ba sẽ cao hơn khoảng từ 5-10mm (phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm); tháng Tư cao hơn từ 10-30mm (phổ biến 70-120mm, riêng Nam Tây Nguyên phổ biến 130-200mm, có nơi cao hơn); tháng Năm phổ biến cao hơn 5-15%.

Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nước

Từ tháng 6-8/2025, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết hiện tượng ENSO có khả năng ở trạng thái trung tính. Với xu thế khí tượng này, dự báo bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đất liền ở mức tương đương trung bình nhiều năm (trên Biển Đông 5,2 cơn; đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn).

Tuy vậy, bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển Biển Đông.

Cũng trong khoảng thời gian dự báo trên, nắng nóng có khả năng còn duy trì ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt từ tháng Sáu.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng Sáu phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 7-8/2025, nhiệt độ trung bình có khả năng sẽ cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

“Đáng chú ý, trong khoảng thời gian dự báo này, hiện tượng nắng nóng, mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng,” ông Lâm lưu ý.

Về xu thế mưa, dự báo trong các tháng mùa mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm do gió mùa Tây Nam hoạt động yếu hơn bình thường. Còn tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, tổng lượng mưa trong tháng 6-8/2025, ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Với xu thế khí hậu trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ tháng 6-8/2025, tình hình nguồn nước trên các sông và các hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10-40%, riêng sông Cầu tại Gia Bảy và sông Lục Nam thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 5%.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, lưu lượng dòng chảy trên các sông ở Thanh Hóa (từ tháng 6-8/2025) cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 5-10%; các sông ở Nghệ An thấp hơn từ 25-40%; lưu lượng dòng chảy một số sông ở Hà Tĩnh cũng có xu hướng thấp (sông Ngàn Phố thấp hơn từ 30-65%, sông Ngàn Sâu thấp hơn từ 10-30%).

Tương tự, lưu lượng dòng chảy trên các sông Quảng Bình đến Quảng Ngãi (Trung Bộ) phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-60%; các sông ở Quảng Trị thấp hơn từ 70-80%; các sông tại Bình Định, Khánh Hòa (Nam Trung Bộ) cũng ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%.

Đáng chú ý, tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ có khả năng xảy ra tại một số nơi không có công trình thủy lợi tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận./.

Theo TTXVN