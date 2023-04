Anh em nhà Mario đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ tuần thứ 3 liên tiếp

"Anh em nhà Mario" tiếp tục đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ. (Nguồn: bloomberg)

“The Super Mario Bros. Movie” (tựa chiếu tại Việt Nam: “Phim anh em Super Mario”) tiếp tục vững vàng ở vị trí đầu bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua.

Theo số liệu thống kê của công ty phân tích thị trường Comscore, bộ phim hoạt hình được xây dựng dựa trên thương hiệu trò chơi điện tử Mario của Nintendo đã mang về thêm 58,23 triệu USD trong tuần công chiếu thứ 3, qua đó nâng tổng doanh thu tại Bắc Mỹ lên 434,3 triệu USD.

Xét trên bình diện toàn cầu, siêu phẩm do Nintendo và Illumination hợp tác sản xuất, được Universal Pictures phát hành trên toàn thế giới, đã thu về 871,8 triệu USD tính đến hết ngày 23/4.

Do Aaron Horvath và Michael Jelenic đạo diễn, “The Super Mario Bros. Movie” có dàn diễn viên lồng tiếng “toàn sao,” trong đó Chris Pratt thể hiện nhân vật Mario. Nội dung phim xoay quanh anh em Mario và Luigi - những người gặp khó khăn khi quyết định mở công ty sửa ống nước riêng tại Brooklyn (Mỹ).

Một lần, khi đang tìm cách sửa hệ thống cống ngầm của thành phố, họ bị hút vào một chiếc ống bí ẩn, dẫn đến vùng đất màu nhiệm. Mario lạc đến Vương quốc Nấm, nơi anh gặp người bạn mới Toad và công chúa Peach.

Trong khi đó, Luigi bị đưa đến Vùng đất Bóng tối, nơi vua rùa quái ác Bowser trị vì. Mario đồng ý lên đường cùng công chúa tìm cách chống lại kẻ thù và cứu em trai...

“Bom tấn” có kinh phí hơn 100 triệu USD này đã nối dài thành công của hãng phim Illumination, sau hàng loạt dự án như “Despicable Me,” “Minions,” “Sing” hay “The Secret Life of Pets.”

Tác phẩm cũng đã “lật đổ” phim “Minions: The Rise of Gru” (369,7 triệu USD) để giành vị trí là phim hoạt hình của hãng Universal có doanh thu cao nhất ở Bắc Mỹ.

Truyền thông Mỹ dự đoán đây sẽ là tác phẩm đầu tiên trong năm 2023 chạm mốc 1 tỷ USD. Nếu cột mốc đó được thiết lập, đây sẽ là bộ phim thứ 4 trong thời kỳ đại dịch COVID-19 có thành tích này, sau “Spider-Man: No Way Home,” “Top Gun Maverick” và “Avatar: The Way of Water."

Theo sát “The Super Mario Bros. Movie” trên bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ là bộ phim kinh dị siêu nhiên “Evil Dead Rise” do Warner Bros. Pictures và New Line phối hợp phát hành.

Bộ phim có kinh phí 17 triệu USD là phần thứ 5 (nhưng là phần đầu tiên trong một thập kỷ) trong loạt phim kinh dị do Sam Raimi thực hiện. Phần phim mới về thương hiệu “ma cây” lâu đời này (được ra mắt từ năm 1981) đã mang về 23,5 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Phim nhận được nhiều lời tán dương của giới phê bình với mức đánh giá tích cực 84% trên Rotten Tomatoes.

Trên CinemaScore, khán giả chấm phim điểm B - một mức điểm tốt đối với dòng phim kinh dị. Bộ phim do Lee Cronin chỉ đạo kể về hai chị em (do Lily Sullivan và Alyssa Sutherland đóng) nỗ lực khống chế những thế lực tà ác đang đe dọa gia đình họ./.

(TTXVN/Vietnam)