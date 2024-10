Điểm sáng trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thiệu Hóa đã đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát huy sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, hội viên để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xuất sắc, được các cấp, ngành tặng nhiều phần thưởng xứng đáng.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Thiệu Hóa thăm mô hình trồng dưa vàng của hội viên ở thị trấn Thiệu Hóa.

CCB Nguyễn Văn Xuân là một tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở thị trấn Hậu Hiền. Từ năm 2007, thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa của huyện Thiệu Hóa, CCB Nguyễn Văn Xuân đã tiên phong chuyển đổi 1,2ha đất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi cá giống. Sau khi có vốn, ông đầu tư thêm chuồng trại chăn nuôi lợn với số lượng lớn. Nhận thấy nhu cầu về thức ăn chăn nuôi của bà con nông dân khá cao và để giảm chi phí mua thức ăn nuôi lợn, nuôi cá giống, ông mở thêm đại lý bán thức ăn chăn nuôi.

CCB Nguyễn Văn Xuân chia sẻ: “Với kinh nghiệm 17 năm vượt khó dấn thân làm kinh tế, tôi thấy nuôi cá giống là chắc thắng. Nuôi lợn có rủi ro nhưng không nhiều lắm. Bán thức ăn chăn nuôi cho thu nhập ổn định. Với hướng đi đúng này, bình quân mỗi năm gia đình tôi thu lãi từ 700 - 800 triệu đồng, cá biệt có năm lên tới cả tỷ đồng”.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được thể hiện ở nhiều nội dung, trong đó giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi là điểm nhấn nổi bật ở Thiệu Hóa. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội CCB trong huyện đã phát động phong trào thi đua và xây dựng chỉ tiêu phấn đấu ở mỗi đơn vị cơ sở, chi hội và gia đình hội viên. Hằng năm, Hội CCB huyện và các xã, thị trấn phối hợp với ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn về phát triển kinh tế, hướng dẫn hội viên đưa cây giống, con giống có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi; tổ chức cho hội viên đi thăm các mô hình tiêu biểu và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Cùng với đó, Hội CCB huyện đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 44,260 tỷ đồng cho 888 hội viên được vay vốn với lãi suất thấp. Để quản lý hiệu quả nguồn vốn vay, cán bộ, hội viên CCB các cấp đã thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng nguồn vốn vay của hội viên, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh nên hầu hết hội viên đều sử dụng đúng mục đích và hoàn trả gốc đúng định kỳ. Với nhiều hình thức giúp đỡ, số hội viên nghèo của huyện giảm còn 0,01%; hộ CCB khá và giàu tăng lên 71%.

Không chỉ tạo dấu ấn trong giúp nhau phát triển kinh tế, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở Thiệu Hóa còn gắn chặt với các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Điển hình như, trong phong trào thi đua “CCB chung sức XDNTM, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên CCB toàn huyện đã gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, Hội CCB huyện đã đăng ký thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự (ANTT), chỉnh trang nhà văn hóa, xây dựng tủ sách pháp luật... Để tạo điểm nhấn trong XDNTM, 464 gia đình hội viên trong huyện đã tham gia xây dựng tường rào mẫu với 15.625m; quét vôi ve tường rào hơn 7.800m; có 319 gia đình hội viên tự nguyện hiến 6.479m2 đất mở rộng đường giao thông. Trong đó có nhiều hội viên hiến đất với diện tích lớn, như hội viên Nguyễn Hữu Lân (thị trấn Hậu Hiền) hiến 114m2; hội viên Nguyễn Đình Khiết (thị trấn Hậu Hiền) tháo dỡ 2 gian nhà để giải tỏa nút thắt giao thông; hội viên Tạ Quang Sánh (xã Thiệu Công) hiến 50m2 đất... Ngoài hiến đất, nhiều gia đình hội viên đã gương mẫu, đi đầu trong đóng góp kinh phí ủng hộ XDNTM với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, Hội CCB huyện đã chủ động phối hợp với UBND huyện, Công an huyện xây dựng Đề án số 04 “Hội CCB tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT giai đoạn 2022-2026” và đồng loạt triển khai thực hiện ở 24 xã, thị trấn. Thực hiện đề án, các cấp hội đã khảo sát, đánh giá tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn và xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động; đồng thời phối hợp với công an từ huyện đến cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền bổ sung, kiện toàn tổ ANTT, tổ an ninh xã hội ở thôn, tiểu khu; nhận giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, đối tượng vi phạm pháp luật hoàn lương. Ngoài ra, hội CCB các cấp luôn gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với các phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu hiếu thảo”, “Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Thông qua phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, được biểu dương, khen thưởng, như: Mô hình “CCB với an toàn giao thông” của Hội CCB thị trấn Thiệu Hóa; “bảo vệ môi trường” của Hội CCB xã Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Vận, thị trấn Hậu Hiền; “CCB chung sức XDNTM” của Hội CCB xã Thiệu Trung, Thiệu Chính, Thiệu Nguyên...

“Với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, Hội CCB huyện Thiệu Hóa 5 năm liên tục được công nhận danh hiệu trong sạch, vững mạnh xuất sắc. Năm 2021, Hội CCB huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều năm liên tục được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen. Ngoài ra, nhiều tập thể hội cơ sở, chi hội và hội viên được hội CCB các cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương biểu dương”, Chủ tịch Hội CCB huyện Thiệu Hóa Lê Gia Đảm cho biết.

Bài và ảnh: Tố Phương