Đến hòn đảo được National Geographic Traveller ca ngợi

Thời tiết lý tưởng, thiên nhiên mê đắm cùng pháo hoa và hàng loạt trải nghiệm về đêm độc đáo ở trung tâm Vịnh Cát Bà hè này đang khiến những tín đồ du lịch “đứng ngồi không yên”.

Kỳ nghỉ 9 ngày từ Giỗ Tổ Hùng Vương đến lễ 30/4 - 1/5 sắp đến, nhiều du khách đã sớm tìm kiếm điểm đến lý tưởng mà không cần phải lo ngại giá vé máy bay tăng cao. Không phải ngẫu nhiên mà Cát Bà luôn nằm trong danh sách những điểm đến được lựa chọn hàng đầu.

“Mùa vàng” khám phá hòn ngọc Vịnh Bắc Bộ

Từ nay đến tháng 9 được xem là “mùa vàng” của hòn đảo này, khi thời tiết dễ chịu, nắng vừa đủ, biển êm và bầu không khí trong lành đặc trưng của vùng vịnh.

Đảo Khỉ, Cát Bà.

Vào những ngày này, Cát Bà mang một nhịp điệu rất riêng. Buổi sáng có nắng nhẹ trải trên mặt vịnh, từng dãy núi đá vôi hiện dần trong làn sương mỏng. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để lên thuyền khám phá vịnh, chèo kayak len qua các hang đá hay đơn giản là thả mình giữa không gian yên tĩnh hiếm có.

Bãi tắm Các Bà, Vịnh trung tâm Cát Bà.

Ở khu vực trung tâm Vịnh, Bãi tắm “Các Bà” (mở cửa miễn phí cho du khách từ 5h30 đến 21h hàng ngày), có tên gọi độc đáo gắn với những huyền tích xa xưa, đang là điểm dừng chân yêu thích của nhiều du khách. Điều làm nên sự khác biệt chính là sự xuất hiện của rừng dừa rộng lớn với hàng ngàn cây dừa cao từ 30-40m, tạo nên một cảnh quan vừa hoang sơ vừa nhiệt đới, điều hiếm thấy ở các bãi biển miền Bắc.

Những ai thích vận động có thể dành thời gian trekking trong Vườn quốc gia Cát Bà hoặc thử sức tại các cung leo núi nổi tiếng ở Thung lũng Bướm. Tạp chí du lịch nổi tiếng National Geographic Traveller của Mỹ đã ca ngợi và mô tả Cát Bà là “thiên đường cho người đam mê leo núi”. Cảm giác chạm tay vào những vách đá vôi hàng triệu năm tuổi, nhìn xuống làn nước xanh bên dưới là trải nghiệm không dễ tìm thấy ở nhiều điểm đến khác.

Di chuyển “nhàn tênh”

Từ Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, cách thuận tiện nhất để đến Cát Bà là đi cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, chỉ mất khoảng 1,5 – 2 giờ di chuyển. Nếu xuất phát từ TP.HCM, Đà Nẵng hay các tỉnh xa hơn, du khách có thể bay đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng), sau đó tiếp tục hành trình ra đảo.

Từ Hải Phòng, du khách có nhiều lựa chọn để đến Cát Bà. Dự kiến lưu lượng khách đến với Cát Bà vào dịp hè sẽ rất đông bởi không chỉ đủ bộ combo trải nghiệm “lên rừng xuống biển” mà còn hứa hẹn mở ra một thế giới giải trí sôi động về đêm. Bởi vậy, Cáp treo Cát Hải – Phù Long sẽ là lựa chọn hàng đầu. Thời gian di chuyển chỉ mất khoảng 15 phút, nên ngoài tiết kiệm chi phí, du khách còn tiết giảm được cả thời gian chờ đợi.

Khi đặt chân lên đảo, xe bus điện là phương tiện di chuyển văn minh, thân thiện với môi trường, giúp bạn khám phá trung tâm Cát Bà một cách thoải mái nhất.

Pháo hoa và nhiều trải nghiệm 24/7

Đến với Cát Bà, lịch trình khám phá được lấp đầy từ sáng đến đêm. Khu vực trung tâm vịnh hứa hẹn mang đến cho du khách một hành trình trải nghiệm khác biệt.

Từ ngày 25/4, không gian sôi động nhất tại Cát Bà sẽ chính thức được Sun Group “kích hoạt” với tâm điểm là Vui-Fest Cát Bà - chợ xanh sáng tạo bên Vịnh kỳ quan. Chợ Vui-Fest Cát Bà, mở cửa từ 9h30 đến 24h hàng ngày, hứa hẹn là “tụ điểm” hội tụ trọn vẹn trải nghiệm ăn - chơi - mua sắm - giải trí cả ngày lẫn đêm, trong một không gian sôi động, mang đậm tinh thần biển đảo Cát Bà.

Đến với Vui-Fest Cát Bà, du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực đa dạng từ đặc sản hương vị Hải Phòng tới bia thủ công Sun KraftBeer chỉ có tại nhà hàng bia Sun Bavaria, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực mới mẻ làm “nức lòng” du khách.

Nổi bật tại chợ Vui-Fest năm nay là chuỗi biểu diễn nghệ thuật sôi động lấy cảm hứng từ truyền thuyết giả tưởng về một vùng đất huyền thoại Saint’s Island, hứa hẹn mang đến những phút giây giải trí sôi động về đêm chưa từng có cho du khách khi đến với Cát Bà mùa hè này.

Các tiết mục sôi động của những vũ công, DJ, màn múa lửa rực rỡ hay phần trình diễn sâu lắng của nghệ sĩ violin và các ban nhạc sống sẽ tạo ra không gian nghệ thuật đa sắc cho du khách. Các màn trình diễn sẽ được bố trí lịch luân phiên theo ngày và giờ, tạo thay đổi liên tục để khiến mỗi lần quay lại Vui-Fest Cát Bà là một lần du khách phải bất ngờ.

Cát Bà sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật 2 tối mỗi tuần.

Du khách đến đây còn liên tục được cuốn vào hành trình trải nghiệm thú vị các hoạt động “chơi vui”, hoạt náo, các trò chơi tương tác dọc tuyến đi bộ; sáng tạo tại các khu workshop và kios nghệ thuật với hoạt động vẽ, DIY, thủ công; sống xanh với “Góc tử tế” qua các trải nghiệm như đổi đồ chơi/ sách cũ lấy cây xanh, nhận chứng nhận “trái tim tử tế”. Khu chợ Xanh Tử Tế nằm trong Vui-Fest sẽ là không gian để du khách mua sắm các sản phẩm thủ công, quà tặng địa phương theo định hướng tiêu dùng xanh. Trong khi đó, khu Kid Zone hứa hẹn là điểm yêu thích của các bạn nhỏ với nhiều trò chơi vận động và sáng tạo.

Dự kiến vào 2 tối mỗi tuần, khu vực Vịnh trung tâm sẽ có màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng, hứa hẹn tạo điểm nhấn trải nghiệm về đêm rực rỡ cho du khách đến với Cát Bà.

Từ thiên nhiên kỳ vĩ, những bãi tắm hoang sơ đến trải nghiệm giải trí không ngủ, tất cả hứa hẹn tạo nên một mùa hè không thể bỏ lỡ cho du khách tại Cát Bà.

