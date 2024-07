Đề xuất thiết lập đường dây nóng an ninh Hàn Quốc-Nhật Bản-Trung Quốc

Cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Shin Kak Soo đề xuất 3 nước cần mở các kênh đối thoại an ninh, cũng như đường dây nóng để giảm bớt sự ngờ vực, đồng thời ngăn ngừa bùng phát xung đột ngoài ý muốn.

Cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Shin Kak Soo phát biểu tại diễn đàn Tiến trình Seoul Hàn Quốc-Nhật Bản-Trung Quốc lần thứ 6. (Nguồn: The Korea Times)

Ngày 8/7, cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Shin Kak Soo đề xuất Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc thiết lập các cuộc đối thoại an ninh và đường dây nóng để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh.

Phát biểu trong diễn đàn Tiến trình Seoul Hàn Quốc-Nhật Bản-Trung Quốc lần thứ 6, do NEAR Foundation - một tổ chức tư nhân chuyên về Đông Bắc Á có trụ sở tại Seoul tổ chức, cựu Đại sứ Shin Kak Soo đánh giá việc hợp tác trong các lĩnh vực chính trị và an ninh giữa 3 nước còn hạn chế so với các lĩnh vực như kinh tế, môi trường, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Cựu Đại sứ đề xuất 3 nước cần mở các kênh đối thoại an ninh, cũng như đường dây nóng để giảm bớt sự ngờ vực, đồng thời ngăn ngừa bùng phát xung đột ngoài ý muốn.

Ông Shin Kak Soo cũng đề xuất mở các kênh liên lạc giữa các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao, với nền tảng gồm các tướng lĩnh đã nghỉ hưu là bước đầu.

Theo cựu Đại sứ Shin Kok Soo, việc này nên bắt đầu bằng các biện pháp xây dựng lòng tin ở mức độ khác nhau, tùy thuộc vào tiến độ đạt được.

Diễn đàn Tiến trình Seoul Hàn Quốc-Nhật Bản-Trung Quốc đã quy tụ các chuyên gia từ cả 3 quốc gia Đông Bắc Á này. Đây là lần thứ 6 diễn đàn được tổ chức kể từ khi ra mắt vào năm 2016 và cũng là cuộc họp trực tiếp đầu tiên sau 4 năm do đại dịch COVID-19.

Với chủ đề “Lộ trình hướng tới hòa bình và thịnh vượng bền vững ở Đông Bắc Á,” sự kiện năm nay tập trung vào các cách thức tăng cường hợp tác thông qua việc tận dụng động lực từ Hội nghị thượng đỉnh 3 bên được tổ chức tại Seoul vào ngày 27/5.

Tuy chưa giải quyết được các lập trường khác nhau về các vấn đề an ninh, song Hội nghị thượng đỉnh, được tổ chức sau 4 năm rưỡi gián đoạn, đóng vai trò báo hiệu cho sự hồi sinh của cuộc đối thoại bị đình trệ từ lâu giữa 3 nước láng giềng châu Á.

Trong lĩnh vực kinh tế, các chuyên gia kêu gọi nhanh chóng khởi động các cuộc thảo luận để nối lại giai đoạn thứ hai của các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do (FTA), như đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh ngày 27/5./.

