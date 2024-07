Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng

Tại Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có gần 200 DN tham gia xuất khẩu đến 53 thị trường và vùng lãnh thổ, với 55 chủng loại hàng hoá. Cơ cấu hàng hoá xuất khẩu tiếp tục cải thiện theo hướng có thêm nhiều sản phẩm có giá trị tăng cao. 6 tháng đầu năm, tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt trên 2,8 tỷ USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ và bằng 48% kế hoạch năm. Với những thuận lợi cơ bản về đơn hàng và thị trường, xuất khẩu hàng hóa năm 2024 nhiều khả năng sẽ đạt và vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thu hút 12 dự án FDI, tăng 78,8% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư đăng ký 177,5 triệu USD, tăng 35,1% so với cùng kỳ; trong đó có 10 dự án FDI trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 2 dự án trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Tỉnh Thanh Hóa đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư; tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Với những nỗ lực này, Thanh Hóa kỳ vọng thu hút được 20 dự án có nguồn vốn FDI, trong đó có những dự án lớn, sớm lấy lại sức hấp dẫn thu hút nguồn vốn FDI của tỉnh ở khu vực miền Trung.